«Против пиджаков ничего не имею». Первая пресс-конференция Тедеско в «Спартаке»

Источник: РИА "Новости"

Болельщики «Спартака» наконец дождались нового главного тренера. В понедельник клуб объявил, что им станет экс-коуч «Шальке» Доменико Тедеско, о котором писали всю последнюю неделю. Специалиста представили журналистам в понедельник вечером, а днем он провел первую тренировку в Тарасовке. Презентация Тедеско началась с часовой задержкой от первоначально заявленного времени.

— Прошу извинения за задержку, — первым делом извинился Доменико. — Еще оставались некоторые формальности с «Шальке», которые необходимо было уладить. Спасибо бывшему клубу, благодаря которому я смог оказаться здесь. Для меня большая честь стать тренером такого клуба, как «Спартак», который имеет огромную историю. Я знакомлюсь с командой, и это чувство меня очень радует.

Генерального директора Томаса Цорна в первую очередь спросили, не является ли Тедеско лично его креатурой.

— Нового тренера мы все вместе обсуждали на совете директоров, — рассказал Цорн. — Тедеско был не единственным кандидатом на этот пост, но был номером один в списке. У меня лично к нему есть только доверие. Контракт подписан до 31 мая 2021 года. Готов ли я разделить ответственность с тренером в случае неудачи — это больше вопрос к акционерам клуба. Они будут решать, кто несет ответственность.

— Пилипчук может стать ассистентом Тедеско?

— Пилипчук — не тема этой пресс-конференции. Свой штаб должен выбирать сам Доменико. На данный момент русского помощника не будет.

Дальше говорил только новый коуч красно-белых.

— В тренерском штабе с немецкой стороны будет Андреас Хинкель, мы работали в «Штутгарте», — сообщил Доменико. — Тренер вратарей — Макс Урванчки, я на него очень надеюсь. Тренер по физической подготовке будет русскоговорящим, серб Владимир Чепзанович.

— Вам не кажется, что «Спартак» на сегодня — не великий клуб? И не считаете, что этот раздутый статус великой команды ей мешает?

— Ситуация такова, что Цорн и Федун реально оценивают ситуацию. Будем отталкиваться от нее, хотя бывшие заслуги клуба понятны.

В разговоре с руководством затронули тему, что нам нужно думать не о результатах, а о стабилизации игры. Лишь затем планируем выходить на ведущие позиции. Клуб имеет большой потенциал. Будем идти к высшим целям шаг за шагом.

— В свое время вы сознательно упростили игру «Шальке», потому что нужны были результаты. Со «Спартаком» планируете играть в такой же простой футбол?

— С «Шальке» было много различных матчей с разным стилем игры. В «Спартаке» будет стиль, отличный от «Шальке».

— Вы провели сегодня первую тренировку. Какие сильные и слабые стороны выделите у футболистов? И над чем нужно работать в ближайшее время?

— По первой тренировке некорректно говорить о слабых и сильных сторонах футболиста. Сейчас много травмированных. Пока смотрю, в каком они психологическом состоянии, как реагируют на определенные моменты.

Источник: Sport24

— Уже успели ознакомиться с ультрас «Спартака»? Не считаете, что тандем тренера и болельщиков может привести к успеху?

— Вы знаете сами, что мое сердце бьется с «Шальке». Буду извлекать что-то полезное из тех отношений с болельщиками немецкой команды. У вас есть много схожего.

— Когда мы сможем увидеть игру, которую вы хотите поставить в «Спартаке»? Ваш предшественник говорил, что поставит игру за четыре месяца.

— До середины декабря будем стараться набирать очки. Поэтому сейчас рано говорить об обещаниях. Необходимо, чтобы в игроках появилась уверенность в своих силах и понимание наших требований. За зимнюю паузу мы обязаны донести до команды свои требования, и уже после перерыва мы должны увидеть ту игру, к которой стремимся.

Источник: Sport24

— Кого выделите в составе, кроме Шюррле? Слышали раньше о тех, кто играет в нынешнем составе?

— Я следил за чемпионатом мира 2018 года, за отборочными играми. Выделю Бакаева, Джикию. Сейчас буду стараться больше быть с командой, ближе знакомиться. Слышал раньше про Понсе, Тилля.

— Как можете охарактеризовать себя одним словом?

— Жонглер.

— Общались с Федуном?

— Один раз, у нас состоялся хороший разговор. Мне было необходимо с ним познакомиться. Я благодарен и Федуну, и Цорну за то, что они оказали мне свое доверие.

Источник: Sport24

— Состав команды совсем недавно обновился под предыдущего тренера. Не видите в этом противоречий?

— Я на это не смотрю, даже не думал об этом. Для меня это неважно.

— В «Шальке» Хеведес лишился капитанской повязки, ушел по вашей инициативе, затем Налдо. Вы конфликтный тренер? И стоит ли Джикии беспокоиться?

— В жизни случаются разные ситуации. На это не стоит обращать внимание и смотреть с одной стороны. Джикии беспокоиться за капитанство не надо.

— Как у вас складываются отношения с игроками, которые старше вас?

— Возраст — не основное. Ещенко может быть спокоен, проблем нет.

— Какая будет тактика у «Спартака»? Есть у вас тактические наработки?

— Мы рассматриваем разные схемы. Можем сыграть с тремя защитниками — Жиго, Джикия и Крал.

Посмотрим, в четыре тоже можем сыграть. Если будем играть в три, то потеряются атакующие действия. Но пока я точно сказать не могу.

— Если исходить из этого состава, какой вариант приоритетнее?

— Я видел игроков пока только по телевизору, вживую все по-другому. Будем тренироваться, и тогда станет все понятно. Сейчас трудно сказать.

— Что выберете — победить 1:0 или 4:3?

— Мне больше доставляет удовольствие второй вариант. Люблю, когда больше голов.

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/2153d15a-3788-4086-8f63-af857a969834" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1366149" target="_blank">Тедеско в «Спартаке» — чего он добьется?</a> Во время загрузки произошла ошибка.

— Вытащить «Спартак» на призовые места в этом сезоне почти нереально. Если вы выиграете Кубок России, то вас возведут на небеса. Вы говорили с руководством о победе в этом турнире?

— У нас скоро матч на Кубок с «Ростовом», но пока рано говорить об этом турнире, первый матч у меня с «Рубином» в чемпионате. Но Кубок для нас тоже важен.

— Чем вас привлекла Россия?

— Здесь много аргументов. Мне понравилось на Красной площади, и сам город, и руководство клуба. Конечно, и Цорн сыграл определенную роль.

— Какие ошибки вы совершили, работая в «Шальке»? Не повторите их в «Спартаке»?

— У меня было много времени, чтобы проанализировать свою работу в «Шальке». Возможно, я хотел слишком много, хотел быстро достичь изменений, которые не принесли мгновенного результата. Возможно, они были не нужны в тот момент команде.

В итоге наш тренерский штаб пришел к мнению, что не стоит ломать то, что уже работает и приносит результат. Во всяком случае, это было одной из ошибок, допущенных мной в немецком клубе.

— Готовы работать под сильным давлением? Возможно, единственный человек, который будет вас поддерживать, это Цорн.

— Я знаю, что такое давление. Представляю, что происходит, когда проигрываешь несколько игр. Для меня давление — не проблема.

— Готовы к нападкам со стороны журналистов и болельщиков, которые спрашивают вдвойне?

— Хочу познакомиться со всеми — и фанатами, и журналистами, это моя работа. Никаких плохих мыслей на эту тему нет.

— Вы редко надеваете пиджак. Вы их не любите?

— Я против пиджаков ничего не имею. Одежда — не решающее. Главное, как мы мотивируем игроков и добиваемся результата.

— Вы планируете выучить русский языки говорить на нем на пресс-конференциях?