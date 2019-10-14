«Против пиджаков ничего не имею». Первая пресс-конференция Тедеско в «Спартаке»
Презентация тренера на «Открытии».
Презентация тренера на «Открытии».
Болельщики «Спартака» наконец дождались нового главного тренера. В понедельник клуб объявил, что им станет
— Прошу извинения за задержку, — первым делом извинился Доменико. — Еще оставались некоторые формальности с «Шальке», которые необходимо было уладить. Спасибо бывшему клубу, благодаря которому я смог оказаться здесь. Для меня большая честь стать тренером такого клуба, как «Спартак», который имеет огромную историю. Я знакомлюсь с командой, и это чувство меня очень радует.
— Нового тренера мы все вместе обсуждали на совете директоров, — рассказал Цорн. — Тедеско был не единственным кандидатом на этот пост, но был номером один в списке. У меня лично к нему есть только доверие. Контракт подписан до 31 мая 2021 года. Готов ли я разделить ответственность с тренером в случае неудачи — это больше вопрос к акционерам клуба. Они будут решать, кто несет ответственность.
— Пилипчук может стать ассистентом Тедеско?
— Пилипчук — не тема этой
Дальше говорил только новый коуч
— В тренерском штабе с немецкой стороны будет Андреас Хинкель, мы работали в «Штутгарте», — сообщил Доменико. — Тренер вратарей — Макс Урванчки, я на него очень надеюсь. Тренер по физической подготовке будет русскоговорящим, серб Владимир Чепзанович.
— Вам не кажется, что «Спартак» на сегодня — не великий клуб? И не считаете, что этот раздутый статус великой команды ей мешает?
— Ситуация такова, что Цорн и Федун реально оценивают ситуацию. Будем отталкиваться от нее, хотя бывшие заслуги клуба понятны.
В разговоре с руководством затронули тему, что нам нужно думать не о результатах, а о стабилизации игры. Лишь затем планируем выходить на ведущие позиции. Клуб имеет большой потенциал. Будем идти к высшим целям шаг за шагом.
— В свое время вы сознательно упростили игру «Шальке», потому что нужны были результаты. Со «Спартаком» планируете играть в такой же простой футбол?
— С «Шальке» было много различных матчей с разным стилем игры. В «Спартаке» будет стиль, отличный от «Шальке».
— Вы провели сегодня первую тренировку. Какие сильные и слабые стороны выделите у футболистов? И над чем нужно работать в ближайшее время?
— По первой тренировке некорректно говорить о слабых и сильных сторонах футболиста. Сейчас много травмированных. Пока смотрю, в каком они психологическом состоянии, как реагируют на определенные моменты.
— Уже успели ознакомиться с ультрас «Спартака»? Не считаете, что тандем тренера и болельщиков может привести к успеху?
— Вы знаете сами, что мое сердце бьется с «Шальке». Буду извлекать
— Когда мы сможем увидеть игру, которую вы хотите поставить в «Спартаке»? Ваш предшественник говорил, что поставит игру за четыре месяца.
— До середины декабря будем стараться набирать очки. Поэтому сейчас рано говорить об обещаниях. Необходимо, чтобы в игроках появилась уверенность в своих силах и понимание наших требований. За зимнюю паузу мы обязаны донести до команды свои требования, и уже после перерыва мы должны увидеть ту игру, к которой стремимся.
— Кого выделите в составе, кроме Шюррле? Слышали раньше о тех, кто играет в нынешнем составе?
— Я следил за чемпионатом мира 2018 года, за отборочными играми. Выделю Бакаева, Джикию. Сейчас буду стараться больше быть с командой, ближе знакомиться. Слышал раньше про Понсе, Тилля.
— Как можете охарактеризовать себя одним словом?
— Жонглер.
— Общались с Федуном?
— Один раз, у нас состоялся хороший разговор. Мне было необходимо с ним познакомиться. Я благодарен и Федуну, и Цорну за то, что они оказали мне свое доверие.
— Состав команды совсем недавно обновился под предыдущего тренера. Не видите в этом противоречий?
— Я на это не смотрю, даже не думал об этом. Для меня это неважно.
— В «Шальке» Хеведес лишился капитанской повязки, ушел по вашей инициативе, затем Налдо. Вы конфликтный тренер? И стоит ли Джикии беспокоиться?
— В жизни случаются разные ситуации. На это не стоит обращать внимание и смотреть с одной стороны. Джикии беспокоиться за капитанство не надо.
— Как у вас складываются отношения с игроками, которые старше вас?
— Возраст — не основное. Ещенко может быть спокоен, проблем нет.
— Какая будет тактика у «Спартака»? Есть у вас тактические наработки?
— Мы рассматриваем разные схемы. Можем сыграть с тремя защитниками — Жиго, Джикия и Крал.
Посмотрим, в четыре тоже можем сыграть. Если будем играть в три, то потеряются атакующие действия. Но пока я точно сказать не могу.
— Если исходить из этого состава, какой вариант приоритетнее?
— Я видел игроков пока только по телевизору, вживую все
— Что выберете — победить 1:0 или 4:3?
— Мне больше доставляет удовольствие второй вариант. Люблю, когда больше голов.
— Вытащить «Спартак» на призовые места в этом сезоне почти нереально. Если вы выиграете Кубок России, то вас возведут на небеса. Вы говорили с руководством о победе в этом турнире?
— У нас скоро матч на Кубок с «Ростовом», но пока рано говорить об этом турнире, первый матч у меня с «Рубином» в чемпионате. Но Кубок для нас тоже важен.
— Чем вас привлекла Россия?
— Здесь много аргументов. Мне понравилось на Красной площади, и сам город, и руководство клуба. Конечно, и Цорн сыграл определенную роль.
— Какие ошибки вы совершили, работая в «Шальке»? Не повторите их в «Спартаке»?
— У меня было много времени, чтобы проанализировать свою работу в «Шальке». Возможно, я хотел слишком много, хотел быстро достичь изменений, которые не принесли мгновенного результата. Возможно, они были не нужны в тот момент команде.
В итоге наш тренерский штаб пришел к мнению, что не стоит ломать то, что уже работает и приносит результат. Во всяком случае, это было одной из ошибок, допущенных мной в немецком клубе.
— Готовы работать под сильным давлением? Возможно, единственный человек, который будет вас поддерживать, это Цорн.
— Я знаю, что такое давление. Представляю, что происходит, когда проигрываешь несколько игр. Для меня давление — не проблема.
— Готовы к нападкам со стороны журналистов и болельщиков, которые спрашивают вдвойне?
— Хочу познакомиться со всеми — и фанатами, и журналистами, это моя работа. Никаких плохих мыслей на эту тему нет.
— Вы редко надеваете пиджак. Вы их не любите?
— Я против пиджаков ничего не имею. Одежда — не решающее. Главное, как мы мотивируем игроков и добиваемся результата.
— Вы планируете выучить русский языки говорить на нем на
— Я охотно учу новые языки. Но те, которые я знаю, ничего общего с русским не имеют. Но у меня есть такое желание — выучить новый язык. Возможно,