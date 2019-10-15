Карасев рассудит матч 13-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом»

Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдет в субботу. Ассистентами Карасева назначены Антон Аверьянов и Антон Кобзев (оба — Москва), резервным судьей — Иван Сиденков (Санкт-Петербург). Матч пройдет с использованием системы видеоассистента рефери (VAR), за нее будут отвечать Михаил Вилков (Нижний Новгород) и Алексей Матюнин (Москва).

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В субботу также пройдет матч между «Тамбовом» и екатеринбургским «Уралом», который рассудит Игорь Панин (Дмитров). Встречу между московским «Спартаком» и казанским «Рубином» будет обслуживать бригада во главе с Сергеем Лапочкиным (Санкт-Петербург).

Также VAR будет использован на матче тульского «Арсенала» и «Сочи», обслужит игру бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Матч пройдет в воскресенье. Также в этот день Василий Казарцев (Санкт-Петербург) рассудит «Оренбург» и самарские «Крылья Советов», Николай Волошин (Смоленск) — «Уфу» и столичный ЦСКА, а Вилков — столичное «Динамо» и «Краснодар».