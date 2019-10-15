Ловчев: Не особо верю, что Тедеско что-то удастся сделать в «Спартаке»

«На
Пока хорошо, что тренера вообще назначили. Но разве
Я был в «Спартаке», когда команда вылетела в первую лигу. Как капитана команды меня вызывали в горком партии, спрашивали мнение, кто должен возглавить «Спартак». Когда возникла фигура Константина Ивановича Бескова, я, конечно, высказался за. Это потом наши взгляды разойдутся, но и тогда, и всегда считал, что Бесков — тренер. Потому что было понятно, что он может поставить футбол и тем самым решать задачи. Он как тренер к тому моменту давно состоялся.
О Тедеско так сказать нельзя. Но Федун доверился в этой ситуации Цорну. Вообще, с таким составом — кто бы ни был тренером — команда должна играть лучше. Но часто замечаю, что у нас клубы зачастую играют хорошо, только когда приходит тренер, а потом, чем дольше он тренирует, игра ухудшается. Это говорит о классе тренера, его опыте. Или отсутствии.
Откровенно говоря, не особо верю, что Тедеско