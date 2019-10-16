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14:18 (мск), источник: ТАСС

Стадион «Самара-Арена» получил паспорт безопасности

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Стадион «Самара-Арена», на котором проводились матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, получил паспорт безопасности. Об этом ТАСС сообщил глава пресс-службы ФГУП «Спорт-инжиниринг» Александр Богомолов.

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Источник: РИА "Новости"

Во вторник в анонимных Telegram-каналах появилась информация о том, что «Самара-Арена» по-прежнему не достроена, из-за чего чиновники отказываются принимать стадион. Отмечается, что из-за проблем с безопасностью, системами оповещения и пожарной сигнализацией на объекте нельзя проводить матчи чемпионата России.

«В настоящее время на стадионе в Самаре проводятся работы в рамках этапа “Наследие” для дальнейшей передачи стадиона в ведение Самарской области, — сказал Богомолов. — Все системы безопасности стадиона, включая системы сигнализации и противодействия терроризму (получен паспорт безопасности), были проверены компетентными органами (ФСО, ФСБ, МВД). В рамках подготовки стадиона в соответствии с этапом “Наследие” представителями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору повторно проверены и испытаны системы пожарного водопровода, газового и порошкового пожаротушения (также получены сертификаты соответствия), пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».

«Самара-Арена» была введена в эксплуатацию в апреле 2018 года. После этого на стадионе было сыграно шесть матчей чемпионата мира 2018 года, две игры первенства Олимп — Футбольной национальной лиги, два матча Олимп — Кубка России, включая финал сезона-2018/19, 21 встреча чемпионата России и одна стыковая игра за право сыграть в Российской премьер-лиге в сезоне-2019/20.

Ближайший матч на «Самара-Арене» состоится 27 октября. В этот день «Крылья Советов» примут петербургский «Зенит» в рамках 14-го тура РПЛ.

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