Стадион «Самара-Арена» получил паспорт безопасности

Источник: РИА "Новости"

Во вторник в анонимных Telegram-каналах появилась информация о том, что «Самара-Арена» по-прежнему не достроена, из-за чего чиновники отказываются принимать стадион. Отмечается, что из-за проблем с безопасностью, системами оповещения и пожарной сигнализацией на объекте нельзя проводить матчи чемпионата России.

«В настоящее время на стадионе в Самаре проводятся работы в рамках этапа “Наследие” для дальнейшей передачи стадиона в ведение Самарской области, — сказал Богомолов. — Все системы безопасности стадиона, включая системы сигнализации и противодействия терроризму (получен паспорт безопасности), были проверены компетентными органами (ФСО, ФСБ, МВД). В рамках подготовки стадиона в соответствии с этапом “Наследие” представителями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору повторно проверены и испытаны системы пожарного водопровода, газового и порошкового пожаротушения (также получены сертификаты соответствия), пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».

«Самара-Арена» была введена в эксплуатацию в апреле 2018 года. После этого на стадионе было сыграно шесть матчей чемпионата мира 2018 года, две игры первенства Олимп — Футбольной национальной лиги, два матча Олимп — Кубка России, включая финал сезона-2018/19, 21 встреча чемпионата России и одна стыковая игра за право сыграть в Российской премьер-лиге в сезоне-2019/20.