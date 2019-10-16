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16:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Федун рассказал, когда покинет «Спартак»

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Владелец московского «Спартака» Леонид Федун в интервью «Комсомольской Правде» рассказал о работе в клубе и назвал задачи на ближайшее время, а также рассказал, когда планирует покинуть пост.

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Источник: Спорт РИА Новости

«На этот сезон сделать работоспособной команду, которая сможет потом бороться за титул. У меня задача к 2022 году выиграть чемпионат. Либо Кубок России. Я же это объявил. Задача не меняется», — рассказал Федун.

Глава клуба также высказался о новом тренере «красно-белых» — 34-летнем немецком специалисте Доменико Тедеско.

«Это был выбор генерального директора клуба Томаса Цорна. Я с ним согласился. Когда занимаешься “Спартаком” уже 20 лет, надежд нет. Есть только осознание того, что следующий матч должен быть выигран. Вот и все», — отметил глава клуба, подчеркнув, что языковой барьер не является проблемой.

Леонид Федун приобрел «Спартак» в 2003 году. При Федуне «красно-белые» выигрывали чемпионат России и Суперкубок страны.

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