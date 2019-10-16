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17:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Маммана перенес операцию на колене

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана прооперирован в Испании в связи с травмой передней крестообразной связки левого колена, сообщается на сайте санкт-петербургского футбольного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Маммана получил травму 6 октября в матче 12-го тура чемпионата России против «Урала» (3:1 в пользу «Зенита»). Как отмечается, сроки восстановления 23-летнего футболиста станут известны позднее. Ранее «Зенит» сообщал, что Маммана выбыл на срок до восьми месяцев.

В текущем сезоне Маммана провел три матча за «Зенит» в чемпионате и Кубке России.

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