Маммана перенес операцию на колене

Маммана получил травму 6 октября в матче 12-го тура чемпионата России против «Урала» (3:1 в пользу «Зенита»). Как отмечается, сроки восстановления 23-летнего футболиста станут известны позднее. Ранее «Зенит» сообщал, что Маммана выбыл на срок до восьми месяцев.