Маммана перенес операцию на колене
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана прооперирован в Испании в связи с травмой передней крестообразной связки левого колена, сообщается на сайте
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана прооперирован в Испании в связи с травмой передней крестообразной связки левого колена, сообщается на сайте
Маммана получил травму 6 октября в матче 12-го тура чемпионата России против «Урала» (3:1 в пользу «Зенита»). Как отмечается, сроки восстановления 23-летнего футболиста станут известны позднее. Ранее «Зенит» сообщал, что Маммана выбыл на срок до восьми месяцев.
В текущем сезоне Маммана провел три матча за «Зенит» в чемпионате и Кубке России.