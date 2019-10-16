Теперь отвечает Цорн. Федун четко сказал: Тедеско — выбор Томаса

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Чуть меньше года назад, в ноябре 2018-го, в Тарасовке состоялась презентация нового главного тренера «Спартака» — им стал Олег Кононов. Там я задал вопрос, кто первым произнес эту фамилию, чья именно кандидатура и какова степень ответственности сотрудника, пригласившего Олега Георгиевича.

Наиль Измайлов, занимавший тогда должность вице-президента клуба, ответил так:

— Решение коллегиальное. Чем я рискую? Мы с Родионовым рискуем тем же, что и тренер — должностями.

Сейчас никого из них — Измайлова, Родионова и Кононова — в «Спартаке» нет.

Кононов был кандидатурой человека, который в тот момент в зале для пресс-конференций не присутствовал, и рискует он не должностями, а своими деньгами и репутацией. В минувший понедельник похожий вопрос задали нынешнему гендиректору красно-белых Томасу Цорну на пресс-конференции Доменико Тедеско — и я желаю немцу проработать в московской команде больше, чем Кононов. Хотя бы попытаться это сделать. Потому что 34-летнего специалиста сажают на вулкан, просят погасить его и что-то на пепелище обустроить.

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В высказывании Цорна есть нюанс. Приведу и ответ, и вопрос.

— Какие цели задачи стоят перед Тедеско и готовы ли вы разделить с ним ответственность, если что-то не получится?

— Пока рано говорить о целях и задачах, Доменико только приступил к работе. Ему нужно познакомиться с игроками понять, их потенциал. Нужно снять давление с тренеров и игроков, позволить им реализовывать потенциал. Что касается ответственности, то это вопрос к акционерам.

Во вторник появилась цитата Леонида Федуна, который в интервью «КП» все объяснил.

— А почему все-таки Тедеско, а не кто-то другой? — спросили владельца «Спартака».

— Это был выбор генерального директора клуба Томаса Цорна. Я с ним согласился.

То есть нет никаких сомнений. Тедеско привез Цорн, это выбор Томаса, как я и написал в конце сентября.

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Цорн пришел в «Спартак» в конце прошлого чемпионата, Кононов не был его выбором — расставание с Олегом Георгиевичем стало лишь делом времени. Очень жду интервью Кононова и его ответы на вопросы по трансферам. От меня прозвучал бы следующий:

— У вас не было подозрений, что часть приобретений согласовывалась не только с вами, а уже с возможным будущим тренером Тедеско?

А сейчас все логично. Томас по факту — спортивный директор, под свое видение футбола подобрал тренера. Выбрал человека, у которого нет более продолжительного, чем полтора года работы в команде бундеслиги, опыта — по нему не могу сделать вывод о том, что с красно-белыми у него точно получится.

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Это интересно, даже весело, Тедеско нужно дать попробовать. Жаль только, что происходить это будет в такой команде, как «Спартак».

Думаю, что Доменико положили хорошие деньги, плюс манит само имя клуба, который иностранцам видится большим проектом. А на деле сам Доменико — это Сергей Силкин, у которого пошло в «Динамо» в одном сезоне, но потом карьера не задалась.

«Спартак» по составу сейчас — 6−7-я команда РПЛ — после стоящих особняком «Зенита» и «Локо», а также «Краснодара», ЦСКА и «Ростова». В такой ситуации, в незнакомой для себя стране, молодой тренер должен прыгнуть выше головы. Ему предстоит очень сложная работа. Он неопытен — пока невозможно сказать, как у Тедеско получится выходить из пике после болезненных поражений, как он переживает стрессы, как решает конфликты с игроками — они ведь не исключены.

Получится, на мой взгляд, только в одном случае — если сразу покатит. У Кононова не покатило и он ушел один.

Если не пойдет у Тедеско, уйти придется двоим.

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