Теперь отвечает Цорн. Федун четко сказал: Тедеско — выбор Томаса
Сергей Егоров — о нюансах назначения нового главного тренера
Сергей Егоров — о нюансах назначения нового главного тренера
Чуть меньше года назад, в ноябре 2018-го, в Тарасовке состоялась презентация нового главного тренера «Спартака» — им стал Олег Кононов. Там я задал вопрос, кто первым произнес эту фамилию, чья именно кандидатура и какова степень ответственности сотрудника, пригласившего Олега Георгиевича.
Наиль Измайлов, занимавший тогда должность
— Решение коллегиальное. Чем я рискую? Мы с Родионовым рискуем тем же, что и тренер — должностями.
Сейчас никого из них — Измайлова, Родионова и Кононова — в «Спартаке» нет.
Кононов был кандидатурой человека, который в тот момент в зале для
В высказывании Цорна есть нюанс. Приведу и ответ, и вопрос.
— Какие цели задачи стоят перед Тедеско и готовы ли вы разделить с ним ответственность, если
— Пока рано говорить о целях и задачах, Доменико только приступил к работе. Ему нужно познакомиться с игроками понять, их потенциал. Нужно снять давление с тренеров и игроков, позволить им реализовывать потенциал. Что касается ответственности, то это вопрос к акционерам.
Во вторник появилась цитата Леонида Федуна, который в интервью «КП» все объяснил.
— А почему
— Это был выбор генерального директора клуба Томаса Цорна. Я с ним согласился.
То есть нет никаких сомнений. Тедеско привез Цорн, это выбор Томаса, как я и написал в конце сентября.
Цорн пришел в «Спартак» в конце прошлого чемпионата, Кононов не был его выбором — расставание с Олегом Георгиевичем стало лишь делом времени. Очень жду интервью Кононова и его ответы на вопросы по трансферам. От меня прозвучал бы следующий:
— У вас не было подозрений, что часть приобретений согласовывалась не только с вами, а уже с возможным будущим тренером Тедеско?
А сейчас все логично. Томас по факту — спортивный директор, под свое видение футбола подобрал тренера. Выбрал человека, у которого нет более продолжительного, чем полтора года работы в команде бундеслиги, опыта — по нему не могу сделать вывод о том, что с
Это интересно, даже весело, Тедеско нужно дать попробовать. Жаль только, что происходить это будет в такой команде, как «Спартак».
Думаю, что Доменико положили хорошие деньги, плюс манит само имя клуба, который иностранцам видится большим проектом. А на деле сам Доменико — это Сергей Силкин, у которого пошло в «Динамо» в одном сезоне, но потом карьера не задалась.
«Спартак» по составу сейчас — 6−7-я команда РПЛ — после стоящих особняком «Зенита» и «Локо», а также «Краснодара», ЦСКА и «Ростова». В такой ситуации, в незнакомой для себя стране, молодой тренер должен прыгнуть выше головы. Ему предстоит очень сложная работа. Он неопытен — пока невозможно сказать, как у Тедеско получится выходить из пике после болезненных поражений, как он переживает стрессы, как решает конфликты с игроками — они ведь не исключены.
Получится, на мой взгляд, только в одном случае — если сразу покатит. У Кононова не покатило и он ушел один.
Если не пойдет у Тедеско, уйти придется двоим.
Сергей Егоров