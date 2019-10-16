Сельский дом культуры на Алтае отремонтировали на деньги Смолова

По условиям шоу, Смолов должен был либо написать на странице в инстаграме Дмитрия Нагиева комментарий «Как же у меня жжет пукан от вчерашних острых крылышек, твой язык бы стал для меня настоящим подорожником», либо пожертвовать 400 тысяч рублей для дома культуры. Футболист выбрал второй вариант.
«Закручен последний саморез и можно смело сказать, что ремонт крыши нашего Дома культуры окончен!.. Сейчас мы пытаемся связаться с главным спонсором — Федором Смоловым и обговорить все необходимые моменты, связанные с присвоением Дому культуры его имени», — говорится в инстаграме села Костин Лог.
«Привет! Поздравляю жителей села Костин Лог с завершившимся ремонтом в Доме культуры. Я очень горд и рад, что жители села решили назвать Дом культуры моим именем. По возможности я туда приеду и сам на все посмотрю», — прокомментировал событие сам Смолов.