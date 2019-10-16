СМИ: Главный тренер молодежной сборной Польши может возглавить ФК «Динамо»

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5 октября руководство «Динамо» приняло отставку Дмитрия Хохлова с поста главного тренера команды, он возглавлял бело-голубых с октября 2017 года. 8 октября исполняющим обязанности главного тренера был назначен Кирилл Новиков, также возглавляющий молодежную команду клуба.

По информации портала, на пост главного тренера «Динамо» также претендует румынский специалист Дан Петреску, работавший в московском клубе с 2012 по 2014 год.

Михневичу 49 лет, он занимает пост главного тренера молодежной сборной Польши с 2017 года. Михневич возглавлял польские клубы «Лех», с которым стал обладателем Кубка и Суперкубка Польши (2004), и «Заглембе» (Любин), выйдя в высший дивизион чемпионата страны и выиграв с ним Суперкубок Польши (2007). Позднее он тренировал ряд польских клубов, однако не сумел добиться значимых успехов.