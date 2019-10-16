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21:07 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Главный тренер молодежной сборной Польши может возглавить ФК «Динамо»

ТАСС, 16 октября. Московский футбольный клуб «Динамо» заинтересован в услугах главного тренера молодежной сборной Польши Чеслава Михневича. Об этом сообщает польский портал Meczyki.

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5 октября руководство «Динамо» приняло отставку Дмитрия Хохлова с поста главного тренера команды, он возглавлял бело-голубых с октября 2017 года. 8 октября исполняющим обязанности главного тренера был назначен Кирилл Новиков, также возглавляющий молодежную команду клуба.

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По информации портала, на пост главного тренера «Динамо» также претендует румынский специалист Дан Петреску, работавший в московском клубе с 2012 по 2014 год.

Михневичу 49 лет, он занимает пост главного тренера молодежной сборной Польши с 2017 года. Михневич возглавлял польские клубы «Лех», с которым стал обладателем Кубка и Суперкубка Польши (2004), и «Заглембе» (Любин), выйдя в высший дивизион чемпионата страны и выиграв с ним Суперкубок Польши (2007). Позднее он тренировал ряд польских клубов, однако не сумел добиться значимых успехов.

«Динамо» не может одержать победу на протяжении пяти матчей в чемпионате России, 25 сентября бело-голубые потерпели поражение на выезде от владивостокского «Луча» (0:1) в 1/16 финала Олимп — Кубка России и покинули турнир. В турнирной таблице Российской премьер-лиги «Динамо» занимает предпоследнее, 15-е место, набрав 10 очков после 12 встреч. В следующем матче московский клуб на домашнем поле сыграет с «Краснодаром» 20 октября.

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