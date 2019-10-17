Доменико Тедеско: Критика бывших спартаковцев? Это эмоции, а я их люблю
Эксклюзивное интервью нового главного тренера
Эксклюзивное интервью нового главного тренера
После своей третьей тренировки в «Спартаке» Доменико Тедеско принял журналистов «СЭ» в ложе стадиона с видом на поле «Открытия Арены».
— Герр Тедеско, ваша первая мысль, когда гендиректор
— Начнем с того, что для меня честь, когда связываются из такого большого клуба. «Спартак» мне давно и хорошо известен. Взять даже юношеский футбол, в котором я начинал: все знают, что у москвичей одна из самых сильных академий. «Спартак» постоянно играл в еврокубках, в том числе — в Лиге чемпионов. Такие обращения поступают не каждый день, это высокая категория.
— Недавно известный в прошлом спартаковец Александр Мостовой заявил, что Цорн пригласил вас по знакомству. Давно дружите с Томасом?
— Мы вообще не были знакомы. Ни разу не общались прежде.
— Хорошо, тогда давайте сразу внесем ясность по поводу другой ситуации: вам действительно помогал в трудоустройстве в «Спартак» агент Марко Трабукки?
— Первый раз слышу о таком.
— Имя Тимура Гурцкая также ничего не говорит?
— Нет.
— Тема влияния агентов из окружения тренеров «Спартака» на трансферы в последние годы очень популярна. Можете представить, что ваш представитель предложит клубу
— Нет. По одной простой причине: мои дела ведет моя семья. Других клиентов у этого крошечного «агентства» нет.
— Вы говорили о чести получить предложение
— Считаю, когда молодой тренер получает предложение из новой для него страны, то логично сначала познакомиться не только с клубом, руководителями, но и с городом, в котором предстоит жить, с инфраструктурой, менталитетом людей. Поэтому попросил дать немного времени. Сделал визу, прилетел на три дня, что и стало определяющим для моего решения. Мне все очень понравилось.
— Что почувствовали на встрече с главным акционером клуба Леонидом Федуном?
— Что этот человек не только почти два десятка лет президент клуба, но и большой фанат «Спартака». Который все делает для команды, любит ее и страстно желает ей успеха.
— На днях в одном интервью Федун заметил, что в нынешнем сезоне надо создать такую команду, чтобы в дальнейшем она могла бороться за титулы. Легче работать, когда не говорят о конкретном месте в таблице?
— Для меня этот момент тоже было важно прояснить на встрече с президентом: каковы ожидания от сезона? Потому что все знают, какая сложилась турнирная ситуация у «Спартака». Нужно реально смотреть на вещи. Положение трудное, необходимо шаг за шагом из него выбираться, не говоря сейчас о
— То есть главное — работа на будущее, а результат уходит на второй план?
— Он важен всегда. Просто не имеет смысла сейчас говорить: мы станем пятыми, шестыми или седьмыми. Не нужно слов об этом, сосредоточимся на работе, чтобы поскорее прервать неудачную серию, прибавить в игре. А с ней результаты придут сами.
— Но вы же понимаете, что болельщики «Спартака» быстро потеряют терпение, если не придут победы?
— Это нормально, что фанаты ждут только побед. Но перед тем, как ответить «да» или «нет», мне требовалось понять позицию господ Федуна и Цорна, насколько они готовы быть терпеливыми.
— Много говорится о давлении, которое тренеры испытывают в «Спартаке». Вы его уже начинаете чувствовать?
— Когда видишь «Открытие Арену», всю инфраструктуру, общаешься с людьми, пересматриваешь прошедшие матчи, то понимаешь, какая сила стоит за этим клубом. Но давления я лично не ощущаю.
— А вообще в этом плане можно сравнить «Шальке» и «Спартак»? Многие говорят, что вы не представляете, куда попали, но ведь и в Гельзенкирхене очень требовательные СМИ и фанаты.
— Пока сложно сравнивать, я не так долго в Москве. «Шальке» очень большой клуб, «Спартак», вероятно, имеет еще большее значение для всей страны. Но уверяю вас, вообще не думаю ни о каком давлении. У меня совсем другие заботы.
— Знаете, что о вас говорят бывшие игроки клуба — тот же Мостовой, Юран, Рейнгольд?
— Нет.
— Что вы слишком молоды, сами на высоком уровне не играли, а попали в «Спартак», повторю, только по знакомству. Вас это раздражает или с пониманием относитесь к желанию ветеранов видеть у руля
— Меня радует, что есть реакция со стороны именитых в прошлом футболистов. Это лишний раз подчеркивает, в каком большом клубе я оказался, сколько эмоций вокруг него. Мне это нравится. Главное, что почувствовал доверие руководителей. Очень хочу его оправдать.
— Вы уже обсуждали зимние трансферы?
— Мы поднимали эту тему. Но это внутренние дела клуба.
— Есть информация, что зимой «Спартак» может обойтись без покупок. Вы готовы к этому?
— Да.
— Ваша позиция по поводу открытых тренировок для прессы и болельщиков? Как часто готовы видеть на занятиях журналистов и фанатов?
— В «Шальке» у нас только одна тренировка в неделю была закрыта от болельщиков и прессы. Но в каждом клубе свои правила и традиции. Важно, что по этому поводу думают футболисты, руководители, работники.
Конечно, нельзя забывать, что «Спартак», насколько мне известно, называют народной командой. Я пока провел лишь три тренировки, в дальнейшем мы обязательно обсудим все организационные моменты — чтобы это устраивало все стороны.
Поначалу, скажем, у нас будет много теоретических занятий на поле, которые не должны становиться достоянием общественности. В конце концов, болельщики сами заинтересованы в первую очередь в успешном выступлении команды в официальных матчах, поэтому должны идти на
— Но тренироваться вы решили постоянно в Тушино? В Тарасовке условия хуже или слишком далеко?
— Если правильно понимаю, то план перебраться в Москву у клуба есть уже давно, и его начали претворять в жизнь задолго до моего прихода. Могу сказать, что мне очень нравится в Тушино. Здесь команду мотивирует стадион, в раздевалке которого переодеваемся, имеются отличные условия, прекрасный тренажерный зал. В паре шагов клубный офис, где можно тут же обсудить
— В России подобное выражение тоже популярно. Вы ходили на фанатскую трибуну в Гельзенкирхене. Что должно произойти, чтобы вы оказались на спартаковской?
— Я сам себе дал зарок больше подобного не делать. Тогда случился слишком эмоциональный момент — победа в дерби над дортмундской «Боруссией». Для «Шальке» ничего не может быть круче, все были на седьмом небе от счастья, а я поддался эйфории.
— Но
— В воскресенье в Лужниках будет проходить фанатский турнир памяти жертв трагедии на матче с «Харлемом». Насколько понимаю, туда приглашены мы с Цорном, а также
— Многие хотят написать вам
— Я не зарегистрирован там, это не мой мир. У меня нет столько свободного времени, чтобы выставлять фотографии, делать подписи, читать комментарии. Если появляется свободная минута, лучше посвящу ее семье.
— Один из ваших предшественников в «Спартаке» Унаи Эмери жаловался на информационный вакуум. Не опасаетесь его?
— Вообще не вижу проблем. С иностранцами могу разговаривать на их языках. Среди россиян Кутепов отлично знает английский, Джикия, Бакаев, другие ребята тоже общаются. Администратор — легко. С тренером по физподготовке Владимиром Чепзановичем из Сербии полный контакт.
— Но Эмери говорил скорее о том, что творится вокруг клуба. Он, например, оказался огражден от журналистов.
— Как видите, я — нет. Будем постоянно доносить свои мысли на тех же
— На вашей первой
— Тогда был приглашенный переводчик, не все прошло на 100 процентов гладко, но ничего страшного. Команде же переводит с английского Дмитрий (Крайтор — Прим. К. А.), который давно в «Спартаке». Супер! Он словно мой второй голос.
Я даже поначалу с непривычки оборачивался — кто тут еще командует. По выполнению игроками заданий, по реакциям вижу, что все мысли и указания понимаются в точности. Дмитрий будет переводить и на
— Что сейчас происходит с Шюррле?
— В среду он провел первую тренировку вместе с командой. Андре в неплохой форме, здорово себя готовил по индивидуальной программе. Но
— Он станет главным проводником ваших идей на поле?
— Место на нем никому не гарантировано. Но Шюррле, конечно, один из лидеров в раздевалке. Вижу, что многие ребята с уважением относятся к его мнению, прислушиваются.
Как и к другим лидерам, который также должны стать проводниками идей — Джикии, Жиго, Тилу, Реброву, Ещенко. Есть много претендентов. Пока с нами не занимается Зобнин, поэтому я его не назвал сразу, но он тоже очень важен, это
— Уже знаете, кто выведет команду на поле с повязкой в субботу в отсутствие дисквалифицированного Джикии и травмированного Зобнина?
— Пока нет.
— Джикию в теории может заменить Крал. Или вы рассматриваете чеха только в полузащите?
— У него есть опыт игры в обороне. В сборной против Северной Ирландии Алекс исполнял роль центрального полузащитника — провел хороший матч, забил. Крал также может действовать на позиции опорника. А где станет проявлять себя лучше всего, узнаем в тренировочном процессе. Попробуем на одной позиции, другой, сравним впечатления. Это касается и других универсальных исполнителей.
— В целом в каком состоянии вы нашли команду? Физическом, психологическом.
— Думаю, все понимают — затяжная серия поражений в любом случае дают о себе знать. Но это и есть наша работа — чтобы после тренировок футболисты возвращались домой довольными проделанным трудом, чтобы после матчей оставались позитивные эмоции, расправлялись плечи.
В целом же мне нравится отношение команды к занятиям — футболисты с интересом воспринимают информацию, они любопытны и внимательны.
— Ваши жена с дочкой прилетят в Москву?
— Пока нет. До декабря слишком много работы, я не смогу уделять им время. А после перерыва в чемпионате уже посмотрим. Понятно, что родные не были счастливы по поводу моего отъезда.
Теперь жизнь изменилась. Пришлось объяснить, что назначение в такой большой клуб — это привилегия, ради которой надо
— Что вас может разозлить или порадовать в обычной жизни?
— Вообще очень спокойно ко всему отношусь, разозлить сложно. Разве что один момент не нравится: когда