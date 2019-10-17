Доменико Тедеско: Критика бывших спартаковцев? Это эмоции, а я их люблю

Источник: Спорт-Экспресс

После своей третьей тренировки в «Спартаке» Доменико Тедеско принял журналистов «СЭ» в ложе стадиона с видом на поле «Открытия Арены».

Трабукки и Гурцкая? Впервые слышу

— Герр Тедеско, ваша первая мысль, когда гендиректор красно-белых Томас Цорн позвонил с предложением возглавить команду?

— Начнем с того, что для меня честь, когда связываются из такого большого клуба. «Спартак» мне давно и хорошо известен. Взять даже юношеский футбол, в котором я начинал: все знают, что у москвичей одна из самых сильных академий. «Спартак» постоянно играл в еврокубках, в том числе — в Лиге чемпионов. Такие обращения поступают не каждый день, это высокая категория.

— Недавно известный в прошлом спартаковец Александр Мостовой заявил, что Цорн пригласил вас по знакомству. Давно дружите с Томасом?

— Мы вообще не были знакомы. Ни разу не общались прежде.

— Хорошо, тогда давайте сразу внесем ясность по поводу другой ситуации: вам действительно помогал в трудоустройстве в «Спартак» агент Марко Трабукки?

— Первый раз слышу о таком.

— Имя Тимура Гурцкая также ничего не говорит?

— Нет.

— Тема влияния агентов из окружения тренеров «Спартака» на трансферы в последние годы очень популярна. Можете представить, что ваш представитель предложит клубу каких-то игроков зимой?

— Нет. По одной простой причине: мои дела ведет моя семья. Других клиентов у этого крошечного «агентства» нет.

— Вы говорили о чести получить предложение красно-белых. Почему тогда так долго размышляли?

— Считаю, когда молодой тренер получает предложение из новой для него страны, то логично сначала познакомиться не только с клубом, руководителями, но и с городом, в котором предстоит жить, с инфраструктурой, менталитетом людей. Поэтому попросил дать немного времени. Сделал визу, прилетел на три дня, что и стало определяющим для моего решения. Мне все очень понравилось.

Федун — большой фанат «Спартака»

— Что почувствовали на встрече с главным акционером клуба Леонидом Федуном?

— Что этот человек не только почти два десятка лет президент клуба, но и большой фанат «Спартака». Который все делает для команды, любит ее и страстно желает ей успеха.

— На днях в одном интервью Федун заметил, что в нынешнем сезоне надо создать такую команду, чтобы в дальнейшем она могла бороться за титулы. Легче работать, когда не говорят о конкретном месте в таблице?

— Для меня этот момент тоже было важно прояснить на встрече с президентом: каковы ожидания от сезона? Потому что все знают, какая сложилась турнирная ситуация у «Спартака». Нужно реально смотреть на вещи. Положение трудное, необходимо шаг за шагом из него выбираться, не говоря сейчас о каких-то конкретных местах.

— То есть главное — работа на будущее, а результат уходит на второй план?

— Он важен всегда. Просто не имеет смысла сейчас говорить: мы станем пятыми, шестыми или седьмыми. Не нужно слов об этом, сосредоточимся на работе, чтобы поскорее прервать неудачную серию, прибавить в игре. А с ней результаты придут сами.

— Но вы же понимаете, что болельщики «Спартака» быстро потеряют терпение, если не придут победы?

— Это нормально, что фанаты ждут только побед. Но перед тем, как ответить «да» или «нет», мне требовалось понять позицию господ Федуна и Цорна, насколько они готовы быть терпеливыми.

— Много говорится о давлении, которое тренеры испытывают в «Спартаке». Вы его уже начинаете чувствовать?

— Когда видишь «Открытие Арену», всю инфраструктуру, общаешься с людьми, пересматриваешь прошедшие матчи, то понимаешь, какая сила стоит за этим клубом. Но давления я лично не ощущаю.

— А вообще в этом плане можно сравнить «Шальке» и «Спартак»? Многие говорят, что вы не представляете, куда попали, но ведь и в Гельзенкирхене очень требовательные СМИ и фанаты.

— Пока сложно сравнивать, я не так долго в Москве. «Шальке» очень большой клуб, «Спартак», вероятно, имеет еще большее значение для всей страны. Но уверяю вас, вообще не думаю ни о каком давлении. У меня совсем другие заботы.

Зимой не будет трансферов? Готов и к этому

— Знаете, что о вас говорят бывшие игроки клуба — тот же Мостовой, Юран, Рейнгольд?

— Нет.

— Что вы слишком молоды, сами на высоком уровне не играли, а попали в «Спартак», повторю, только по знакомству. Вас это раздражает или с пониманием относитесь к желанию ветеранов видеть у руля кого-то из своих товарищей, а лучше самим занять это место?

— Меня радует, что есть реакция со стороны именитых в прошлом футболистов. Это лишний раз подчеркивает, в каком большом клубе я оказался, сколько эмоций вокруг него. Мне это нравится. Главное, что почувствовал доверие руководителей. Очень хочу его оправдать.

— Вы уже обсуждали зимние трансферы?

— Мы поднимали эту тему. Но это внутренние дела клуба.

— Есть информация, что зимой «Спартак» может обойтись без покупок. Вы готовы к этому?

— Да.

— Ваша позиция по поводу открытых тренировок для прессы и болельщиков? Как часто готовы видеть на занятиях журналистов и фанатов?

— В «Шальке» у нас только одна тренировка в неделю была закрыта от болельщиков и прессы. Но в каждом клубе свои правила и традиции. Важно, что по этому поводу думают футболисты, руководители, работники.

Конечно, нельзя забывать, что «Спартак», насколько мне известно, называют народной командой. Я пока провел лишь три тренировки, в дальнейшем мы обязательно обсудим все организационные моменты — чтобы это устраивало все стороны.

Поначалу, скажем, у нас будет много теоретических занятий на поле, которые не должны становиться достоянием общественности. В конце концов, болельщики сами заинтересованы в первую очередь в успешном выступлении команды в официальных матчах, поэтому должны идти на какие-то компромиссы.

С фанатами скоро встретимся

— Но тренироваться вы решили постоянно в Тушино? В Тарасовке условия хуже или слишком далеко?

— Если правильно понимаю, то план перебраться в Москву у клуба есть уже давно, и его начали претворять в жизнь задолго до моего прихода. Могу сказать, что мне очень нравится в Тушино. Здесь команду мотивирует стадион, в раздевалке которого переодеваемся, имеются отличные условия, прекрасный тренажерный зал. В паре шагов клубный офис, где можно тут же обсудить какие-то вопросы с тем же Цорном. Это здорово экономит время. А время, которое у нас есть, — это деньги, которых у нас нет. Так любят говорить в Штутгарте.

— В России подобное выражение тоже популярно. Вы ходили на фанатскую трибуну в Гельзенкирхене. Что должно произойти, чтобы вы оказались на спартаковской?

— Я сам себе дал зарок больше подобного не делать. Тогда случился слишком эмоциональный момент — победа в дерби над дортмундской «Боруссией». Для «Шальке» ничего не может быть круче, все были на седьмом небе от счастья, а я поддался эйфории.

— Но как-то с фанатами «Спартака» планируете знакомиться?

— В воскресенье в Лужниках будет проходить фанатский турнир памяти жертв трагедии на матче с «Харлемом». Насколько понимаю, туда приглашены мы с Цорном, а также кто-то из футболистов. Видимо, начнем знакомиться уже там.

— Многие хотят написать вам что-то в соцсетях, но не могут найти аккаунтов.

— Я не зарегистрирован там, это не мой мир. У меня нет столько свободного времени, чтобы выставлять фотографии, делать подписи, читать комментарии. Если появляется свободная минута, лучше посвящу ее семье.

— Один из ваших предшественников в «Спартаке» Унаи Эмери жаловался на информационный вакуум. Не опасаетесь его?

— Вообще не вижу проблем. С иностранцами могу разговаривать на их языках. Среди россиян Кутепов отлично знает английский, Джикия, Бакаев, другие ребята тоже общаются. Администратор — легко. С тренером по физподготовке Владимиром Чепзановичем из Сербии полный контакт.

— Но Эмери говорил скорее о том, что творится вокруг клуба. Он, например, оказался огражден от журналистов.

— Как видите, я — нет. Будем постоянно доносить свои мысли на тех же пресс-конференциях, слушать вопросы, которые возникают. При этом не могу сказать, что я и в Германии часто читал прессу. Опять же не хватает времени. Важнее потратить его на работу.

«Кто тут еще командует?»

— На вашей первой пресс-конференции в «Спартаке» переводчик не лучшим образом справился со своими обязанностями. В общении с командой, судя по вашим словам, проблем нет?

— Тогда был приглашенный переводчик, не все прошло на 100 процентов гладко, но ничего страшного. Команде же переводит с английского Дмитрий (Крайтор — Прим. К. А.), который давно в «Спартаке». Супер! Он словно мой второй голос.

Я даже поначалу с непривычки оборачивался — кто тут еще командует. По выполнению игроками заданий, по реакциям вижу, что все мысли и указания понимаются в точности. Дмитрий будет переводить и на пресс-конференциях.

— Что сейчас происходит с Шюррле?

— В среду он провел первую тренировку вместе с командой. Андре в неплохой форме, здорово себя готовил по индивидуальной программе. Но все-таки пропустил довольно много из-за болезни, две-три недели принимал лекарства, так что не знаю, хватит ли времени войти в оптимальную форму до встречи с «Рубином».

— Он станет главным проводником ваших идей на поле?

— Место на нем никому не гарантировано. Но Шюррле, конечно, один из лидеров в раздевалке. Вижу, что многие ребята с уважением относятся к его мнению, прислушиваются.

Как и к другим лидерам, который также должны стать проводниками идей — Джикии, Жиго, Тилу, Реброву, Ещенко. Есть много претендентов. Пока с нами не занимается Зобнин, поэтому я его не назвал сразу, но он тоже очень важен, это вице-капитан.

— Уже знаете, кто выведет команду на поле с повязкой в субботу в отсутствие дисквалифицированного Джикии и травмированного Зобнина?

— Пока нет.

Ради такого клуба надо чем-то жертвовать

— Джикию в теории может заменить Крал. Или вы рассматриваете чеха только в полузащите?

— У него есть опыт игры в обороне. В сборной против Северной Ирландии Алекс исполнял роль центрального полузащитника — провел хороший матч, забил. Крал также может действовать на позиции опорника. А где станет проявлять себя лучше всего, узнаем в тренировочном процессе. Попробуем на одной позиции, другой, сравним впечатления. Это касается и других универсальных исполнителей.

— В целом в каком состоянии вы нашли команду? Физическом, психологическом.

— Думаю, все понимают — затяжная серия поражений в любом случае дают о себе знать. Но это и есть наша работа — чтобы после тренировок футболисты возвращались домой довольными проделанным трудом, чтобы после матчей оставались позитивные эмоции, расправлялись плечи.

В целом же мне нравится отношение команды к занятиям — футболисты с интересом воспринимают информацию, они любопытны и внимательны.

— Ваши жена с дочкой прилетят в Москву?

— Пока нет. До декабря слишком много работы, я не смогу уделять им время. А после перерыва в чемпионате уже посмотрим. Понятно, что родные не были счастливы по поводу моего отъезда. Все-таки последние семь месяцев после ухода из «Шальке» я хотя и работал, но много времени проводил дома.

Теперь жизнь изменилась. Пришлось объяснить, что назначение в такой большой клуб — это привилегия, ради которой надо чем-то жертвовать. Со временем все образуется.

— Что вас может разозлить или порадовать в обычной жизни?