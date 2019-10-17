Семак прокомментировал серьёзные травмы Малкома и Мамманы
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о серьёзных травмах защитника Эмануэля Мамманы и полузащитника Малкома, которые недавно перенесли операции.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о серьёзных травмах защитника Эмануэля Мамманы и полузащитника Малкома, которые недавно перенесли операции.
«Изначально хотели обойтись консервативными методами лечения, надеялись не доводить дело до операции. Но, к сожалению, не получилось. Следующий этап после консервативного лечения — операция. Надеюсь, проблема, которая у него была, исчезнет. Рассчитывали, что Малком поможет нам осенью в чемпионате России, и прежде всего в Лиге чемпионов. Его качества “Зениту” очень нужны. Но это жизнь, это спорт.
Что касается Мамманы, то, конечно, очень обидно. Не всё гладко проходило в плане реабилитации после операции