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14:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Дзюба может перейти в «Интер» зимой

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба может продолжить карьеру в чемпионате Италии. 31-летний форвард попал в сферу интересов миланского «Интера», сообщает Il Giornale.

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Источник: РИА "Новости"

По информации издания, руководство «Интера» собирается усилить атакующую линию команды во время зимнего трансферного окна из-за травмы Алексиса Санчеса. Накануне чилийский форвард перенес операцию на сухожилиях малоберцовой мышцы левой ноги. Ожидается, что на его восстановление уйдет не менее трех месяцев.

Как стало известно СМИ, в шорт-лист «Интера» на данный момент входят форвард «Челси» и сборной Франции Оливье Жиру, хорватский нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич и Артем Дзюба.

«Дзюба стал протагонистом на последнем чемпионате мира. К тому же его контракт с “Зенитом” истекает в июне 2019 года», — отмечает итальянское издание.

Ранее Дзюба неоднократно говорил, что хотел бы поиграть в чемпионате Англии. Источник РИА Новости в мае сообщил, что лидер сборной России стал клиентом известного футбольного агента Жорже Мендеша, срок соглашения между ними — с февраля 2019-го по январь 2020 года.

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