СМИ: Дзюба может перейти в «Интер» зимой

Источник: РИА "Новости"

По информации издания, руководство «Интера» собирается усилить атакующую линию команды во время зимнего трансферного окна из-за травмы Алексиса Санчеса. Накануне чилийский форвард перенес операцию на сухожилиях малоберцовой мышцы левой ноги. Ожидается, что на его восстановление уйдет не менее трех месяцев.

Как стало известно СМИ, в шорт-лист «Интера» на данный момент входят форвард «Челси» и сборной Франции Оливье Жиру, хорватский нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич и Артем Дзюба.

«Дзюба стал протагонистом на последнем чемпионате мира. К тому же его контракт с “Зенитом” истекает в июне 2019 года», — отмечает итальянское издание.