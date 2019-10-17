Дзюба и «Интер». Насколько все это серьезно?
Издание Il Giornale упомянуло в одном материале название миланского клуба и фамилию российского форварда, который якобы может прийти на смену травмированному Алексису Санчесу.
Издание Il Giornale упомянуло в одном материале название миланского клуба и фамилию российского форварда, который якобы может прийти на смену травмированному Алексису Санчесу.
Материал, опубликованный в четверг утром на сайте Il Giornale, называется «Интер»: травма Санчеса увеличивает пустоту в атаке.
Суть статьи следующая — форвард
«Интер» отказался от идеи найти и дозаявить свободного агента и теперь, очевидно, должен будет выйти на рынок в январе, хотя изначально и не планировал этого делать. И, далее цитата, «первые имена уже последовали: от чемпиона мира из Франции Оливье Жиру из “Челси” до россиянина Артема Дзюбы, главного героя последнего чемпионата мира, чей контракт с “Зенитом” заканчивается в июне». Кроме того, по мнению автора, теоретически есть вариант поблизости — Марио Манджукич, который не играет в «Ювентусе». Однако хорват, судя по всему, уже достиг договоренности с «Миланом», и этот вариант вполне устраивает туринцев.
Il Giornale — ежедневная
Il Giornale выходит в Милане и, соответственно, основное свое внимание фокусирует на двух местных командах — «Милане» и «Интере».
Но в тексте не говорится прямо хотя бы об интересе
Приятно, конечно, что российские футболисты попадают в публикации зарубежных СМИ в таком контексте, но, судя по всему, говорить о реальном интересе «Интера» к Дзюбе пока не приходится.