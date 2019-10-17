Дзюба и «Интер». Насколько все это серьезно?

Источник: Спорт-Экспресс

Что там вообще написано?

Материал, опубликованный в четверг утром на сайте Il Giornale, называется «Интер»: травма Санчеса увеличивает пустоту в атаке.

Суть статьи следующая — форвард черно-синих Алексис Санчес, арендованный у «Манчестер Юнайтед» (англичане даже продолжают платить игроку часть зарплаты), перенес операцию на сухожилии левой лодыжки и теперь пропустит минимум три месяца и, соответственно, вернется на поле только к началу февраля. Так что теперь у «Интера» могут возникнуть серьезные трудности в линии нападения. В распоряжении главного тренера Антонио Конте остались Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинес, а также Маттео Политано, который по сути своей не совсем форвард, и 17-летний воспитанник клубной академии Себастьяно Эспозито. Последнего Конте уже попросил не ездить в составе сборной Италии на юношеский чемпионат мира U-17, который пройдет с 26 октября по 17 ноября в Бразилии.

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«Интер» отказался от идеи найти и дозаявить свободного агента и теперь, очевидно, должен будет выйти на рынок в январе, хотя изначально и не планировал этого делать. И, далее цитата, «первые имена уже последовали: от чемпиона мира из Франции Оливье Жиру из “Челси” до россиянина Артема Дзюбы, главного героя последнего чемпионата мира, чей контракт с “Зенитом” заканчивается в июне». Кроме того, по мнению автора, теоретически есть вариант поблизости — Марио Манджукич, который не играет в «Ювентусе». Однако хорват, судя по всему, уже достиг договоренности с «Миланом», и этот вариант вполне устраивает туринцев.

Заканчивается же все мыслью, что теперь Конте, судя по всему, придется чередовать схемы и, возможно, мы увидим расстановку с одним центрфорвардом и двумя поддерживающими его атакующими хавбеками.

Что это вообще за издание?

Il Giornale — ежедневная общественно-политическая газета, выходящая в Милане. Издание придерживается консервативных взглядов. Интересно, что Il Giornale принадлежит семье Берлускони. Бывший премьер-министр Италии и экс-хозяин «Милана» Сильвио Берлускони был владельцем газеты с 1977 года, а в 1992-м передал управление своему брату Паоло.

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И что все это значит?

Il Giornale выходит в Милане и, соответственно, основное свое внимание фокусирует на двух местных командах — «Милане» и «Интере».

Но в тексте не говорится прямо хотя бы об интересе черно-синих к форварду «Зенита». Речь идет о некоем списке имен «от Жиру до Дзюбы». Но что это за список, непонятно, и нет никаких свидетельств, что это какой-то шорт-лист, уже составленный внутри «Интера» и просочившийся в прессу — это уже стало бы достоянием спортивных СМИ. Скорее разговоры из серии «кто мог бы». Ведь даже рассуждения о Манджукиче, по словам автора, чисто теоретические — «а почему бы нет».