Экс-наставник сборной Казахстана может возглавить клуб РПЛ
Бывший главный тренер сборной Казахстана по футболу и алматинского «Кайрата» Александр Бородюк вошел в
Бывший главный тренер сборной Казахстана по футболу и алматинского «Кайрата» Александр Бородюк вошел в
Отмечается, что его кандидатуру активно лоббирует руководство РПЛ.
При этом о скорой смене тренера в «Динамо» пока речи не идет — руководство клуба рассчитывает доиграть оставшиеся до зимней паузы семь туров с Кириллом Новиковым, исполнявшим обязанности главного тренера команды.