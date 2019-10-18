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17 октября, источник: Vesti.kz

Экс-наставник сборной Казахстана может возглавить клуб РПЛ

Бывший главный тренер сборной Казахстана по футболу и алматинского «Кайрата» Александр Бородюк вошел в шорт-лист претендентов на пост главного тренера московского «Динамо», передает metaratings.ru.

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Отмечается, что его кандидатуру активно лоббирует руководство РПЛ.

При этом о скорой смене тренера в «Динамо» пока речи не идет — руководство клуба рассчитывает доиграть оставшиеся до зимней паузы семь туров с Кириллом Новиковым, исполнявшим обязанности главного тренера команды.

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14 октября© Ньюстюб
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