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17 октября, источник: Спорт-Экспресс

Станислав Черчесов: Могу назвать три версии возможного спада в игре Чалова

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал ряд причин возможного спада в игре форварда ЦСКА Федора Чалова.

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15
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21-летний лучший бомбардир прошлого чемпионата России (15 голов) не вызывается во взрослую сборную, а продолжает играть за молодежку. В этом сезоне РПЛ он забил 4 гола в 12 матчах.

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— Вы сказали, что спад у него из-за того, что не уехал в Англию, — сказал Черчесов в интервью Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — А я вам еще два примера приведу возможного спада. Из этих трех, одних из главных, надо выбирать. Допустим, его не вызывают в первую сборную. Это разочарование? Да. Не отпустили в Англию? Да. Фактор второго сезона — третий. Может влюбился вдруг, мы же не знаем. Не надо на него давить, на нас тем более не получится.

Хорошо, что он сейчас забил в молодежной сборной, они выиграли. Дайте футболистам спокойно развиваться. Вот вам четыре варианта ответа. Какой здесь правильный ответ? Наша задача — спокойно наблюдать, не надо ни на кого давить, ситуация разовьется. Дзюбы год в сборной не было, а теперь он здесь. Мы не давили, не форсировали.

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