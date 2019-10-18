Станислав Черчесов: Могу назвать три версии возможного спада в игре Чалова
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал ряд причин возможного спада в игре форварда ЦСКА Федора Чалова.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал ряд причин возможного спада в игре форварда ЦСКА Федора Чалова.
21-летний лучший бомбардир прошлого чемпионата России (15 голов) не вызывается во взрослую сборную, а продолжает играть за молодежку. В этом сезоне РПЛ он забил 4 гола в 12 матчах.
— Вы сказали, что спад у него
Хорошо, что он сейчас забил в молодежной сборной, они выиграли. Дайте футболистам спокойно развиваться. Вот вам четыре варианта ответа. Какой здесь правильный ответ? Наша задача — спокойно наблюдать, не надо ни на кого давить, ситуация разовьется. Дзюбы год в сборной не было, а теперь он здесь. Мы не давили, не форсировали.