Станислав Черчесов: Могу назвать три версии возможного спада в игре Чалова

— Вы сказали, что спад у него из-за того, что не уехал в Англию, — сказал Черчесов в интервью Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — А я вам еще два примера приведу возможного спада. Из этих трех, одних из главных, надо выбирать. Допустим, его не вызывают в первую сборную. Это разочарование? Да. Не отпустили в Англию? Да. Фактор второго сезона — третий. Может влюбился вдруг, мы же не знаем. Не надо на него давить, на нас тем более не получится.