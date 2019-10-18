РПЛ вернулась! Что произошло с лидерами лиги во время паузы на матчи сборных

Источник: РИА "Новости"

«Локомотив»

Во время паузы на матчи национальных сборных «Локомотив» провёл двусторонку с молодёжкой — два тайма по 20 минут. Благодаря дублю Луки Джорджевича победу со счётом 2:1 одержали игроки основного состава. В игре участвовали все футболисты «Локо», не отправившиеся в свои сборные, кроме Бенедикта Хёведеса. Из-за мышечного спазма в матче с «Арсеналом» немец занимался по индивидуальной программе, однако вскоре он вернулся в общую группу.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B3hWtvkheMI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B3hWtvkheMI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/fclokomotiv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Футбольный клуб «Локомотив»</a> (@fclokomotiv) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-10-12T14:16:21+00:00">12 Окт 2019 в 7:16 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Также стало известно, когда ждать возвращения Фёдора Смолова. О сроках восстановления форварда рассказал генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе.

«По итогам МРТ Фёдор Смолов пропустит около месяца из-за травмы задней поверхности бедра», — сообщил Кикнадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

«Ростов»

«Ростов» также заполнил перерыв на матчи сборных тренировочным матчем. Однако, в отличие от «Локо», футболисты жёлто-синих играли с молодёжкой смешанными составами два тайма по 35 минут.

Забитым мячом отметился Павел Мамаев. Его команда победила со счётом 3:1. Помимо полузащитника голы забили Александр Саплинов, Данила Прошляков и Евгений Чернов.

«Краснодар»

Пока 11 игроков «Краснодара» рубились в своих национальных сборных, главным хедлайнером «быков» стал Дмитрий Скопинцев. Защитник, получивший травму после фола Георгия Джикии в матче со «Спартаком», летал в Германию. Там врачи определяли степень тяжести его повреждения.

Вернувшись, Дмитрий женился. А вот к тренировкам он ещё не приступил. О том, когда защитник сможет присоединиться к команде, пока не сообщается.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/skopa_77/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Dmitrii Skopintsev ⚽️</a> (@skopa_77) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-10-16T20:18:50+00:00">16 Окт 2019 в 1:18 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Зато стало известно, что с Сергеем Петровым, который получил повреждение в игре сборной России с Кипром, всё в порядке. Он уже тренируется в общей группе.

«Зенит»

«Зенит» во время паузы на игры сборных залечивал раны. Малкома, который в августе получил довольно редкую травму сухожилия, успешно прооперировали в Финляндии. Полузащитник уже вернулся в Санкт-Петербург, где проходит реабилитацию. К сожалению для питерцев, полностью восстановиться бразилец сможет не раньше зимы.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B3coXF4HX33/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B3coXF4HX33/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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TMJ ???? “voltarei mais forte “</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/malcomoliveira_97/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Malcom Filipe S. De Oliveira</a> (@malcomoliveira_97) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-10-10T18:14:20+00:00">10 Окт 2019 в 11:14 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Недавно перенёс операцию и другой футболист «Зенита» Эммануэль Маммана, которому после матча с «Уралом» поставили диагноз — частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена. Защитника успешно прооперировали в Испании.

«Всем большое спасибо за сообщение и поддержку! Спасибо богу за то, что всё прошло хорошо. Пока колено будет слабым, но я постараюсь сделать всё, чтобы вернуться полностью готовым! Спасибо всем врачам за отличное отношение», — написал Маммана в «Инстаграме» после операции.

Сроки восстановления аргентинца пока не известны. Пока, по словам Сергея Семака, его место в составе будет занимать 18-летний защитник «Зенита-2» Данила Прохин. Возможно, он даже получит шанс дебютировать за главную команду.

ЦСКА

После выходных ЦСКА возобновил тренировки 10 октября. В четверг в общей группе «армейцев» работал восстановившийся после перелома лодыжки Георгий Щенников, а Хёрдур Магнуссон, получивший травму в игре с «Эспаньолом», тренировался по индивидуальной программе.

Спустя четыре дня московский клуб провёл товарищеский матч с клубом из ПФЛ «Коломной» на стадионе «Октябрь». К 36-й минуте «армейцы» вели с разгромным счётом 4:1, а после перерыва забили ещё один мяч и добились уверенной победы.

Несмотря на то что главным героем встречи стал Лукас Сантос, который отметился дублем, самый интересный эпизод матча был связан с голом молодого полузащитника Константина Марадишвили.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Nkb1WxpI5WI" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На 35-й минуте футболисты «Коломны» срубили Сантоса рядом со штрафной. Заметив, что вратарь соперника не попросил свистка у арбитра для розыгрыша стандарта, полузащитник Крачковский быстро отпасовал на Марадишвили, а тот спокойно направил мяч в дальний угол ворот. В это время вратарь ставил стенку и попросту был не готов к удару.

Также голами в составе «армейцев» отметились защитник Наир Тикнизян и форвард Илья Востриков.

Помимо удачной товарищеской игры и возвращения Щенникова перерыв на матчи сборных был ознаменован ещё одним приятными событием для «армейцев». После травмы к тренировкам наконец приступил защитник Виктор Васин.

«Спартак»

«Спартак» сейчас далёк от лидеров РПЛ. Однако с приходом нового главного тренера вполне может таковым стать. На первой пресс-конференции Доменико Тедеско в Москве Томас Цорн намеренно не говорил о задачах, поставленных перед немецким специалистом, чтобы избавить его от ненужного давления. Но вряд ли от нового наставника «Спартака» ждут места в середине турнирной таблицы к концу чемпионата.