РПЛ вернулась! Что произошло с лидерами лиги во время паузы на матчи сборных
«Зенит» залечивал раны, ЦСКА разгромил клуб из ПФЛ, а Мамаев забил гол в Ростове.
«Зенит» залечивал раны, ЦСКА разгромил клуб из ПФЛ, а Мамаев забил гол в Ростове.
Во время паузы на матчи национальных сборных «Локомотив» провёл двусторонку с молодёжкой — два тайма по 20 минут. Благодаря дублю Луки Джорджевича победу со счётом 2:1 одержали игроки основного состава. В игре участвовали все футболисты «Локо», не отправившиеся в свои сборные, кроме Бенедикта Хёведеса.
Также стало известно, когда ждать возвращения Фёдора Смолова. О сроках восстановления форварда рассказал генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе.
«По итогам МРТ Фёдор Смолов пропустит около месяца
«Ростов» также заполнил перерыв на матчи сборных тренировочным матчем. Однако, в отличие от «Локо», футболисты
Забитым мячом отметился Павел Мамаев. Его команда победила со счётом 3:1. Помимо полузащитника голы забили Александр Саплинов, Данила Прошляков и Евгений Чернов.
Пока 11 игроков «Краснодара» рубились в своих национальных сборных, главным хедлайнером «быков» стал Дмитрий Скопинцев. Защитник, получивший травму после фола Георгия Джикии в матче со «Спартаком», летал в Германию. Там врачи определяли степень тяжести его повреждения.
Вернувшись, Дмитрий женился. А вот к тренировкам он ещё не приступил. О том, когда защитник сможет присоединиться к команде, пока не сообщается.
Зато стало известно, что с Сергеем Петровым, который получил повреждение в игре сборной России с Кипром, всё в порядке. Он уже тренируется в общей группе.
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Недавно перенёс операцию и другой футболист «Зенита» Эммануэль Маммана, которому после матча с «Уралом» поставили диагноз — частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена. Защитника успешно прооперировали в Испании.
«Всем большое спасибо за сообщение и поддержку! Спасибо богу за то, что всё прошло хорошо. Пока колено будет слабым, но я постараюсь сделать всё, чтобы вернуться полностью готовым! Спасибо всем врачам за отличное отношение», — написал Маммана в «Инстаграме» после операции.
Сроки восстановления аргентинца пока не известны. Пока, по словам Сергея Семака, его место в составе будет занимать 18-летний защитник «Зенита-2» Данила Прохин. Возможно, он даже получит шанс дебютировать за главную команду.
После выходных ЦСКА возобновил тренировки 10 октября. В четверг в общей группе «армейцев» работал восстановившийся после перелома лодыжки Георгий Щенников, а Хёрдур Магнуссон, получивший травму в игре с «Эспаньолом», тренировался по индивидуальной программе.
Спустя четыре дня московский клуб провёл товарищеский матч с клубом из ПФЛ «Коломной» на стадионе «Октябрь». К 36-й минуте «армейцы» вели с разгромным счётом 4:1, а после перерыва забили ещё один мяч и добились уверенной победы.
Несмотря на то что главным героем встречи стал Лукас Сантос, который отметился дублем, самый интересный эпизод матча был связан с голом молодого полузащитника Константина Марадишвили.
На 35-й минуте футболисты «Коломны» срубили Сантоса рядом со штрафной. Заметив, что вратарь соперника не попросил свистка у арбитра для розыгрыша стандарта, полузащитник Крачковский быстро отпасовал на Марадишвили, а тот спокойно направил мяч в дальний угол ворот. В это время вратарь ставил стенку и попросту был не готов к удару.
Также голами в составе «армейцев» отметились защитник Наир Тикнизян и форвард Илья Востриков.
Помимо удачной товарищеской игры и возвращения Щенникова перерыв на матчи сборных был ознаменован ещё одним приятными событием для «армейцев». После травмы к тренировкам наконец приступил защитник Виктор Васин.
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Во время перерыва на матчи сборных Тедеско познакомился с командой и «Фратрией», провёл несколько тренировок, а также дал большое эксклюзивное интервью «Чемпионату».