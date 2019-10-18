Игрок «Спартака» обнаружил спартаковский дух
Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко заявил, что «спартаковский дух» существует. Слова футболиста приводятся на сайте клуба.
Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко заявил, что «спартаковский дух» существует. Слова футболиста приводятся на сайте клуба.
Максименко вспомнил, что попал в академию московского клуба в 15 лет. «За эти годы действительно проникся атмосферой и спартаковским духом. Не знаю, как это объяснить, но он
21-летний игрок также отметил, что готов провести в «Спартаке» всю карьеру, однако такого контракта ему пока никто не предлагал. В то же время Максименко выразил желание попробовать себя в Европе.
14 октября «Спартак» возглавил немецкий тренер Доменико Тедеско. Он подписал контракт до лета 2021 года. На этом посту специалист сменил Олега Кононова, уволенного 29 сентября. При нем