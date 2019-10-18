Игрок «Спартака» обнаружил спартаковский дух

Источник: РИА "Новости"

Максименко вспомнил, что попал в академию московского клуба в 15 лет. «За эти годы действительно проникся атмосферой и спартаковским духом. Не знаю, как это объяснить, но он все-таки существует! Я привык к красно-белым стенам на базе, к красно-белой экипировке, к нашим уникальным болельщикам и потрясающему стадиону», — объяснил голкипер.

21-летний игрок также отметил, что готов провести в «Спартаке» всю карьеру, однако такого контракта ему пока никто не предлагал. В то же время Максименко выразил желание попробовать себя в Европе.