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12:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ты знаешь, кто мой папа? Роскошная жизнь дочери экс-президента «Спартака»

Ей 21. У нее есть всё, о чём только может мечтать человек в этом возрасте: роскошная внешность, обширные связи и безграничные финансовые возможности. Таких людей принято называть «золотой молодежью» — с детства они знают чего хотят, и с легкостью это заполучают.

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Ее зовут Диана Червиченко — она дочь бывшего президента московского «Спартака» Андрея Червиченко, который в последние годы отошел от футбольных дел и ныне ведет строительный бизнес, но также не забывает выступать в роли эксперта.

Не так давно Диана закончила МГУ по специальности искусствовед. Видимо, любовь к живописи передалась ей от отца, который любил коллекционировать полотна русских живописцев, особенно картины Айвазовского.

Несколько лет назад Диана страдала от излишней полноты. В это трудно поверить, но изящная девушка весила более 70 кг. Она приложила максимум усилий, чтобы изменить свою внешность. После продолжительных диет ей удалось сбросить вес (порядка 25 кг) и сейчас она выглядит словно с обложки модного журнала. Кстати, в социальных сетях красавица не стесняется делиться секретами своего успеха и мотивировать девушек, столкнувшихся с подобной проблемой.

Личная жизнь молодой наследницы богатого состояния напоминала голливудский фильм про красивую жизнь: не один год она встречалась с сыном певицы Жасмин Михаилом Семендуевым. Их роман, по слухам, начался еще со школьной скамьи, где ребята и начали питать друг к друга самые приятные чувства. Казалось, всё планомерно идёт к свадьбе, однако, по последней информации, пара приняла решение расстаться. Есть ли сейчас у Дианы молодой человек — не сообщается.

Диана не только регулярно общается со своими подписчиками в Instagram, но и радует фотографиями с различных тусовок, путешествий, эвентов, демонстрируя увлекательные пейзажи, модные луки и многие другие атрибуты красивой жизни. Конечно, не забывает Диана и про мужскую половину, регулярно размещая фотографии в платьях с декольте, в купальниках, а также позируя в различных пикантных позах. Чур, мы подписались!

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