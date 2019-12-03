Ты знаешь, кто мой папа? Роскошная жизнь дочери экс-президента «Спартака»

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Ее зовут Диана Червиченко — она дочь бывшего президента московского «Спартака» Андрея Червиченко, который в последние годы отошел от футбольных дел и ныне ведет строительный бизнес, но также не забывает выступать в роли эксперта.

Не так давно Диана закончила МГУ по специальности искусствовед. Видимо, любовь к живописи передалась ей от отца, который любил коллекционировать полотна русских живописцев, особенно картины Айвазовского.

Несколько лет назад Диана страдала от излишней полноты. В это трудно поверить, но изящная девушка весила более 70 кг. Она приложила максимум усилий, чтобы изменить свою внешность. После продолжительных диет ей удалось сбросить вес (порядка 25 кг) и сейчас она выглядит словно с обложки модного журнала. Кстати, в социальных сетях красавица не стесняется делиться секретами своего успеха и мотивировать девушек, столкнувшихся с подобной проблемой.

Личная жизнь молодой наследницы богатого состояния напоминала голливудский фильм про красивую жизнь: не один год она встречалась с сыном певицы Жасмин Михаилом Семендуевым. Их роман, по слухам, начался еще со школьной скамьи, где ребята и начали питать друг к друга самые приятные чувства. Казалось, всё планомерно идёт к свадьбе, однако, по последней информации, пара приняла решение расстаться. Есть ли сейчас у Дианы молодой человек — не сообщается.