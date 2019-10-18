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16:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Джокер — самая сильная карта в колоде». Что сказал Тедеско перед «Рубином»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско пообщался с журналистами перед возобновлением чемпионата России.

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Источник: Спорт-Экспресс

Об обложке «СЭ», где он изображен в виде Джокера

— Увидел обложку 10 минут назад, не было времени читать газеты. Джокер — самая важная карта в колоде, я воспринимаю это как комплимент.

О «Спартаке» и впечатлениях от первых дней работы

— Прежде всего хотел бы сказать, что у нас было не так много времени, чтобы со всеми познакомиться должным образом. Однако несмотря на это, я увидел полное понимание со стороны игроков. Они открыты для общения, для совместной работы. И для нововведений в команде. Удивило, насколько здесь любят работу. Многие приезжают в 6 утра и трудятся по 12 часов в день. Это стало очень приятным сюрпризом.

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О матче с «Рубином»

— Мы видели его матчи. Знаем, что сезон «Рубин» начал провально, потерпев много поражений подряд. Сейчас соперник начал набирать очки. Это достаточно быстрая и опасная команда. Надо быть осторожными в ситуациях «один в один». Тем не менее, рассчитываем на хороший результат. Верим, что все будет хорошо.

У «Рубина» очень опасные фланги: прорываются к штрафной, часто обыгрывают один в один, много подают, всегда 3−4 человека выбегают на навесы. Также могу отметить хорошую игру при переходе из атаки в оборону и из обороны в атаку.

О капитане во встрече с казанцами, где не сыграют Георгий Джикия и Роман Зобнин

— Есть несколько кандидатур на должность капитана. Сегодня мы детально обсудим, завтра определимся кто это будет.

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О стиле

— Упор на оборону или настрой на атаку? Нельзя разделять защиту и нападение. Голы часто пропускаются после неправильных действий впереди. Если атакующие игроки правильно располагаются, сопернику сложнее забить. Атака и оборона тесно взаимосвязаны.

Об отсутствии габаритного форварда

— Я об этом говорил на первой пресс-конференции. Нам нужно адаптироваться к тому составу, что у нас есть, это наша работа. Есть порядка 200 футбольных тактик. Все те дни, что нахожусь здесь, ищу оптимальные варианты на ближайшие игры.

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