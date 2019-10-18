Футболисты «Зенита» Жирков и Сутормин в сентябре были протестированы РУСАДА на допинг
МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в сентябре протестировало на допинг четырех футболистов Российской
МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в сентябре протестировало на допинг четырех футболистов Российской
Полузащитники Жирков и Сутормин в 2019 году тестировались РУСАДА впервые. По итогам 2018 года Жирков прошел проверку в Российском антидопинговом агентстве один раз, Сутормин — ни разу.
Вместе с футболистами «Зенита» в сентябре офицеры
«Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков после 12 туров. «Арсенал» с 14 очками в активе идет седьмым.