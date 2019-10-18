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16:44 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Зенита» Жирков и Сутормин в сентябре были протестированы РУСАДА на допинг

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в сентябре протестировало на допинг четырех футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ). Согласно материалам РУСАДА, предоставленным ТАСС, среди проверенных оказались два игрока «Зенита» — Юрий Жирков и Алексей Сутормин.

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Источник: РИА "Новости"

Полузащитники Жирков и Сутормин в 2019 году тестировались РУСАДА впервые. По итогам 2018 года Жирков прошел проверку в Российском антидопинговом агентстве один раз, Сутормин — ни разу.

Вместе с футболистами «Зенита» в сентябре офицеры допинг-контроля РУСАДА по разу протестировали двух игроков тульского «Арсенала»: Михаила Левашова и Евгения Луценко. В августе прошли допинг-тестирование восемь футболистов клубов РПЛ (трое — из «Уфы»).

«Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков после 12 туров. «Арсенал» с 14 очками в активе идет седьмым.

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