Футболисты «Зенита» Жирков и Сутормин в сентябре были протестированы РУСАДА на допинг

Источник: РИА "Новости"

Полузащитники Жирков и Сутормин в 2019 году тестировались РУСАДА впервые. По итогам 2018 года Жирков прошел проверку в Российском антидопинговом агентстве один раз, Сутормин — ни разу.

Вместе с футболистами «Зенита» в сентябре офицеры допинг-контроля РУСАДА по разу протестировали двух игроков тульского «Арсенала»: Михаила Левашова и Евгения Луценко. В августе прошли допинг-тестирование восемь футболистов клубов РПЛ (трое — из «Уфы»).