Вратари «Динамо» и «Краснодара» выйдут на матч РПЛ в кепках в честь Яшина

Источник: Спорт РИА Новости

Все матчи ближайших туров чемпионата страны во всех лигах будут посвящены 90-летию со дня рождения Яшина. Как отмечается, программа праздничных мероприятий по случаю даты подготовлена совместно РФС, Российской премьер-лигой (РПЛ), Футбольной национальной лигой (ФНЛ), Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и «Динамо».

Встреча «Динамо» — «Краснодар» пройдет на арене имени Льва Яшина в Москве в воскресенье, 20 октября, и начнется в 19:00. Согласно программе мероприятий, кроме вратарей, на матч в кепках выйдут также дети, сопровождающие команды. Кроме того, «Динамо» на своем официальном сайте призвало болельщиков прийти на стадион в кепках, как у Яшина.

На матче будет присутствовать вдова футболиста Валентина Яшина, а также родственники вратаря, которые произведут символический первый удар по мячу. 22 октября в 12:00 ветераны отечественного футбола соберутся на Ваганьковском кладбище и возложат цветы на могилу Льва Яшина. В 15:30 в манеже ЦСКА пройдет товарищеский матч «Динамо» — «Сборная страны» с участием звезд отечественного футбола разных лет, в числе которых Ринат Дасаев и Андрей Тихонов. Ворота «Динамо» будет защищать внук Льва Яшина — Василий Фролов.

«Лев Иванович Яшин — легенда не только отечественного, но и всего мирового спорта. Он навсегда остался в истории футбола, внес огромный вклад в его популяризацию. Имя Яшина и сегодня известно любителям футбола во всем мире. Мы гордимся тем, что Лев Иванович представлял на поле нашу страну. Нам важно ценить и чтить своих героев, которые стали примерами для целых поколений спортсменов», — заявил президент РФС Александр Дюков.