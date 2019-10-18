«Ахмат» — «Локомотив»: составы команд на матч 13-го тура РПЛ
Тренерские штабы грозненского «Ахмата» и московского «Локомотива» определились с составами на матч 13-го тура Российской
Тренерские штабы грозненского «Ахмата» и московского «Локомотива» определились с составами на матч 13-го тура Российской
Запасные: Мелихов, Гиголаев, Анхель, Х. Кадыров, Гащенков, Швец, Садулаев, Харин, Михалак, Митришев, А. Кадыров, Понсе.
Запасные: Коченков, Кверквелия, Лысов, Хёведес, Рыбчинский, Куликов, Тугарев.
Встреча состоится сегодня, 18 октября, в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена», начало — в 19:30 мск.