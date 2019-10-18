Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ницца
ПСЖ
00
Футбол. Зарубежный
22:00
Гранада
Осасуна
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Айнтрахт Ф
Байер
20
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ахмат
Локомотив
02
Футбол. Первый дивизион
19.10
Луч
Енисей
Футбол. Первый дивизион
19.10
СКА-Хабаровск
Томь
Все события
Фоторепортажи
18Тренер ЦСКА, защитник «Спартака», легенда сборной России
11Сборная России разгромила Кипр и вышла на Евро
21:47 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» обыграл «Ахмат» и одержал пятую победу подряд в чемпионате России по футболу

ГРОЗНЫЙ, 18 октября. /ТАСС/. Московский «Локомотив» со счетом 2:0 обыграл грозненский «Ахмат» в стартовом матче 13-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Грозном.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

Мячи забили Александр Коломейцев (23-я минута) и Жоау Мариу (86). Для португальца гол стал первым за «Локомотив», он перешел в команду на правах аренды в конце августа.

На 32-й минуте из-за травмы был заменен нападающий столичного клуба Лука Джорджевич, вместо него в игру вступил 21-летний Даниил Куликов, который впервые вышел на поле в составе «Локомотива» в чемпионате России.

«Локомотив» одержал пятую победу подряд в национальном первенстве, в последний раз подопечные Юрия Семина не смогли выиграть 31 августа, тогда «Локомотив» в домашнем матче проиграл «Ростову» со счетом 1:2.

«Локомотив» лидирует в таблице чемпионата России, набрав 29 очков, «Ахмат» идет на 14-м месте, в активе команды 12 баллов. В следующем туре железнодорожники примут столичный «Спартак» 27 октября, 22 октября «Локомотив» сыграет в гостях с итальянским «Ювентусом» в рамках третьего тура группового раунда Лиги чемпионов. «Ахмат» в 14-м туре 26 октября дома встретится с тульским «Арсеналом».

Ахмат
0:2
Первый тайм: 0:1
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 1318.10.2019, 19:30 (МСК UTC+3)Ахмат Арена
Главные тренеры
Игорь ШалимовЮрий Семин
Голы
Александр Коломейцев(Лука Джорджевич)23′
Жоау Мариу(Дмитрий Живоглядов, Эдер)86′
Составы команд
16Евгений Городов
1Маринату Гильерме
40Ризван Уциев
89′
2Дмитрий Живоглядов
40′
15Андрей Семенов
3Брайн Идову
20Зоран Нижич
14Ведран Чорлука
77Бернард Бериша
37Станислав Магкеев
19Олег Иванов
59Алексей Миранчук
11Силва Лима Исмаэл
18Александр Коломейцев
17Аблай Мбенг
27Мурило
5Магомед Мусалов
53′
19Эдер
59Евгений Харин
74′
23Жоау Мариу
88′
21Одисе Роши
46′
67Роман Тугарев
9Конрад Михаляк
22Лука Джорджевич
32′
88Денис Глушаков
77′
69Даниил Куликов
80′
23Антон Швец
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)10
4Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
6Угловые4
18Фолы13
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСтанислав Васильев(Россия, Ижевск)
Боковой судьяАлексей Воронцов(Россия, Ярославль)
Боковой судьяАлексей Лунев(Россия, Новосибирск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ахмат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Хабиб Нурмагомедов сам назвал имя будущего соперника
Зачем тогда это все? Это очень жестоко: россиянка раскритиковала организаторов чемпионата мира
Потолок зарплат: правда ли, что из КХЛ уедут все звезды?
Месси: Многие игроки «Барселоны» не хотели возвращения Неймара
Каррера рассказал о своем будущем и матче «Ювентус» — «Локо»
Овечкин допустил, что может завершить выступления в НХЛ
Менеджеру Хабиба Нурмагомедова запретили посещать турниры по ММА
Россиянка выиграла короткую программу на турнире Ice Star
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь