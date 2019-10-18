«Локомотив» обыграл «Ахмат» и одержал пятую победу подряд в чемпионате России по футболу

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Мячи забили Александр Коломейцев (23-я минута) и Жоау Мариу (86). Для португальца гол стал первым за «Локомотив», он перешел в команду на правах аренды в конце августа.

На 32-й минуте из-за травмы был заменен нападающий столичного клуба Лука Джорджевич, вместо него в игру вступил 21-летний Даниил Куликов, который впервые вышел на поле в составе «Локомотива» в чемпионате России.

«Локомотив» одержал пятую победу подряд в национальном первенстве, в последний раз подопечные Юрия Семина не смогли выиграть 31 августа, тогда «Локомотив» в домашнем матче проиграл «Ростову» со счетом 1:2.