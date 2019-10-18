«Локомотив» обыграл «Ахмат» и одержал пятую победу подряд в чемпионате России по футболу

Мячи забили Александр Коломейцев (23-я минута) и Жоау Мариу (86). Для португальца гол стал первым за «Локомотив», он перешел в команду на правах аренды в конце августа.
На 32-й минуте из-за травмы был заменен нападающий столичного клуба Лука Джорджевич, вместо него в игру вступил 21-летний Даниил Куликов, который впервые вышел на поле в составе «Локомотива» в чемпионате России.
«Локомотив» одержал пятую победу подряд в национальном первенстве, в последний раз подопечные Юрия Семина не смогли выиграть 31 августа, тогда «Локомотив» в домашнем матче проиграл «Ростову» со счетом 1:2.
«Локомотив» лидирует в таблице чемпионата России, набрав 29 очков, «Ахмат» идет на 14-м месте, в активе команды 12 баллов. В следующем туре железнодорожники примут столичный «Спартак» 27 октября, 22 октября «Локомотив» сыграет в гостях с итальянским «Ювентусом» в рамках третьего тура группового раунда Лиги чемпионов. «Ахмат» в 14-м туре 26 октября дома встретится с тульским «Арсеналом».