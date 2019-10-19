Матч «Зенит» — «Ростов» и еще две встречи продолжат программу 13-го тура РПЛ

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Перед субботними матчами «Ростов», «Краснодар» и «Зенит» имеют в активе по 26 очков, с 29 баллами на первой строчке располагается столичный «Локомотив», который в пятницу на выезде обыграл грозненский «Ахмат» (2:0). Команда из Ростова-на-Дону перед очной встречей с действующим чемпионом страны находится выше благодаря дополнительным показателям. При этом подопечные Валерия Карпина в шести последних матчах одержали пять побед, потерпев одно поражение. В двух предыдущих турах против столичных «Динамо» и ЦСКА ростовчане забили шесть мячей, одержав победы со счетом 3:0 и 3:1 соответственно, петербуржцы на аналогичном отрезке потерпели два поражения от «Уфы» и «Локомотива» с одинаковым счетом 0:1.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 13, 19.10.2019, 19:00 Зенит - Ростов -

Для обеих команд предстоящий матч станет первым после паузы на международные матчи, во время которой сборная России досрочно оформила выход в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года. По ходу перерыва «Зенит» объявил о том, что травмированные игроки команды — защитник Эммануэль Маммана и нападающий Малком — перенесли операции. Сроки восстановления Мамманы не были названы, а вот выход на поле Малкома состоится только в следующем году, также тренерский штаб «Зенита» во главе с Сергеем Семаком не сможет рассчитывать на защитника Игоря Смольникова и полузащитника Далера Кузяева. У «Ростова» список потерь меньше — из-за повреждения встречу на «Газпром-Арене» пропустит форвард Бьорн Сигурдарсон, под вопросом участие полузащитника Бактиёра Зайнутдинова.

Субботняя игра станет 51-й в российской истории противостояния «Зенита» и «Ростова». В 24 матчах побеждал петербургский клуб, 14 раз сильнее были ростовчане, еще 12 раз команды не смогли выявить сильнейшего. В сезоне-2018/19 клубы встречались трижды — в РПЛ они обменялись домашними победами (2:0 — в Санкт-Петербурге, 1:0 — в Ростове-на-Дону). Еще один раз команды сыграли в 1/8 финала Олимп — Кубка России, тогда «Ростов» на своем поле взял верх со счетом 3:1.

Матч в Санкт-Петербурге станет противостоянием двух форвардов — Артема Дзюбы из «Зенита» и Элдора Шомуродова из «Ростова». Первый из них с восемью голевыми передачами возглавляет список лучших ассистентов РПЛ, второй, забив 10 мячей, делит первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата с Александром Соболевым из самарских «Крыльев Советов». По системе «гол+пас» именно эти футболисты занимают три первых места — на первой строчке располагается Соболев (10+3), на второй — Шомуродов (10+2), тройку замыкает Дзюба (5+6).

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 13, 19.10.2019, 16:30 Спартак - Рубин -

Дебютное испытание Тедеско в «Спартаке»

Большое внимание общественности будет приковано ко встрече «Спартака» и «Рубина». Матч против занимающих 11-е место казанцев станет дебютным для нового главного тренера красно-белых Доменико Тедеско, который сменил на этом посту белоруса Олега Кононова. Руководство клуба публично не озвучивало цели, который стоят перед 34-летним немецким специалистом. Однако 12-я строчка в турнирной таблице никого устраивать не может.

К первому матчу с новым главным тренером «Спартак» подходит с серией из пяти поражений подряд в чемпионате страны. «Рубин» после четырех поражений сначала дома сыграл вничью с «Уфой» (0:0), а затем победил «Тамбов» (2:1). Однако «Спартак» даже с такой неудачной серией станет серьезным испытанием для казанцев. Принято считать, что смена главного тренера идет на пользу команде, но москвичам могут помешать серьезные кадровые проблемы.

Из-за дисквалификации против «Рубина» не сыграет защитник и капитан команды Георгий Джикия, а полузащитник и вице-капитан Роман Зобнин пропустит игру из-за полученного в начале октября повреждения.

Таким образом, в первом матче Тедеско будет новый капитан. Также против казанцев из-за повреждения не сыграет вратарь Александр Селихов, под вопросом участие защитников Айртона, Самуэля Жиго и нападающего Андре Шюррле. Список потерь гостевой команды короче — уже долгое время восстанавливаются от травм защитники Владимир Гранат и Силвие Бегич, а арендованный у «Спартака» полузащитник Александр Ташаев не сможет сыграть из-за условий соглашения между клубами.

Для «Спартака» и «Рубина» субботняя встреча станет 36-й в российской истории. Ранее 15 раз победителями становились москвичи, а казанцы — 11 раз. Еще девять раз команды не смогли выявить сильнейшего. В сезоне-2018/19 обе игры в РПЛ завершились с одинаковым счетом 1:1.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 13, 19.10.2019, 14:00 Тамбов 0 Урал 0

Первая официальная встреча «Тамбова» и «Урала»

В матче «Тамбов» — «Урал» сыграют 16-я и девятая команды РПЛ соответственно. Оба клуба подходят ко встрече, потерпев по два поражения подряд. При этом игра в Саранске станет для них первой официальной в истории — до этого соперники дважды встречались в рамках межсезонного товарищеского турнира Кубок ФНЛ. В 2017 году победу одержал «Урал» (2:1), а в 2019 году — «Тамбов» (4:1).

Стоит отметить, что две предыдущие встречи команды провели на Кипре. Субботняя игра также пройдет без фактического хозяина поля, так как «Тамбов» продолжает реконструировать собственный стадион и арендует «Мордовия-Арену» для проведения домашних матчей РПЛ. Таким образом, только в игре второго круга чемпионата России, которая пройдет в Екатеринбурге, в этой паре будет полноценный хозяин поля.