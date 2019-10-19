«Крылья Советов» обыграли «Оренбург» в молодежном первенстве России

Встреча, прошедшая в субботу в Оренбурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Основные команды «Оренбурга» и «Крыльев Советов» сыграют друг с другом в рамках 13-го тура чемпионата России в воскресенье, 20 октября. Встреча пройдет в Оренбурге и начнется в 11:30 мск.