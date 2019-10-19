Защитник «Рубина» Фомин находится в критическом состоянии

Врач молодежной команды казанцев Ильшат Хабиров рассказал о состоянии игрока.

— Состояние пока критическое, поскольку он потерял два литра крови, — приводит слова специалиста «Бизнес Online». — Фомин находится под аппаратом искусственной вентиляции легких. После операции он приходил в сознание. Со слов врачей, селезенка целая, почка левая тоже целая, легкое целое. У него повреждена задняя париетальная брюшина. Получается, у него тупая травма живота.

— Он просто неудачно упал на ногу?

— Да, на чью-то коленку. Так случилось, к сожалению.

— Вы находитесь с ним?