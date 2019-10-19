«Тамбов» принял отставку Григоряна
«Тамбов» принял отставку главного тренера команды Александр Григорян, сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на спортивного директора клуба Павла Худякова.
«Тамбов» принял отставку главного тренера команды Александр Григорян, сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на спортивного директора клуба Павла Худякова.
53-летний специалист объявил об уходе после поражения в домашнем матче 13-го тура от «Урала» (1:2).
53-летний специалист работал в «Тамбове» с апреля этого года, под его руководством команда сохранила лидерство в первом дивизионе и вышла в РПЛ.
«Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата с 8 очками. Отставка Григоряна — четвертая в этом сезоне РПЛ.