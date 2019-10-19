«Тамбов» принял отставку Григоряна

53-летний специалист объявил об уходе после поражения в домашнем матче 13-го тура от «Урала» (1:2).

53-летний специалист работал в «Тамбове» с апреля этого года, под его руководством команда сохранила лидерство в первом дивизионе и вышла в РПЛ.