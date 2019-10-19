Футболист «Локомотива» Джорджевич повредил связки колена
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Нападающий московского «Локомотива» Лука Джорджевич получил повреждение связок правого колена, сообщается на сайте футбольного клуба.
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Нападающий московского «Локомотива» Лука Джорджевич получил повреждение связок правого колена, сообщается на сайте футбольного клуба.
Джорджевич получил травму в пятницу в гостевом матче чемпионата России с грозненским «Ахматом» (победа «Локомотива» — 2:0). В ближайшее время футболист отправится в одну из европейских клиник, где будет определена тактика лечения.
Другой футболист «Локомотива» полузащитник Гжегож Крыховяк, пропустивший встречу с «Ахматом»