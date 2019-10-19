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18:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболист «Локомотива» Джорджевич повредил связки колена

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Нападающий московского «Локомотива» Лука Джорджевич получил повреждение связок правого колена, сообщается на сайте футбольного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Джорджевич получил травму в пятницу в гостевом матче чемпионата России с грозненским «Ахматом» (победа «Локомотива» — 2:0). В ближайшее время футболист отправится в одну из европейских клиник, где будет определена тактика лечения.

Другой футболист «Локомотива» полузащитник Гжегож Крыховяк, пропустивший встречу с «Ахматом» из-за острой кишечной инфекции, чувствует себя гораздо лучше. Его одноклубник Рифат Жемалетдинов, также не игравший с «Ахматом», приступил к тренировкам в общей группе.

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