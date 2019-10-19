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18:39 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» — «Ростов»: составы команд на матч 13-го тура РПЛ

«Зенит» и «Ростов» объявили стартовые составы на матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

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Состав «Зенита»: Михаил Кержаков, Бранислав Иванович, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Олег Шатов, Магомед Оздоев, Вильмар Барриос, Артём Дзюба, Сердар Азмун, Себастьян Дриусси.

Состав «Ростова»: Егор Бабурин, Алексей Козлов, Евгений Чернов, Дмитрий Чистяков, Алексей Ионов, Хорен Байрамян, Ивелин Попов, Роман Ерёменко, Деннис Хаджикадунич, Матиас Норманн, Эльдор Шомуродов.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. В роли его ассистентов выступят Антон Аверьянов (Москва) и Антон Кобзев (Москва). Резервный рефери — Иван Сиденков (Санкт-Петербург).

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