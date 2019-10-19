Александр Григорян покинул пост главного тренера «Тамбова»
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Александр Григорян покидает должность главного тренера футбольного клуба «Тамбов», сообщается на официальном сайте команды.
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Александр Григорян покидает должность главного тренера футбольного клуба «Тамбов», сообщается на официальном сайте команды.
Как отмечается в сообщении, клуб и 53-летний Григорян прекращают сотрудничество по обоюдному согласию сторон. «Контракт со специалистом будет разорван», — говорится в сообщении.
«Тамбов» в субботу в матче 13-го тура Российской
Имя нового главного тренера «Тамбова» будет объявлено в ближайшее время.
Григорян возглавил «Тамбов» в апреле текущего года, подписав контракт до конца сезона-2019/20. Под руководством Григоряна команда выиграла первенство Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и впервые в истории вышла в РПЛ.
Ранее Григорян работал в подмосковных «Химках», хабаровском «СКА-Энергии» (сейчас — «СКА-Хабаровск), «Тосно» (Ленинградская область), махачкалинском «Анжи», московском «Арарате», владивостокском клубе «Луч-Энергия» (сейчас — «Луч»).