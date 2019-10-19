Александр Григорян покинул пост главного тренера «Тамбова»

Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается в сообщении, клуб и 53-летний Григорян прекращают сотрудничество по обоюдному согласию сторон. «Контракт со специалистом будет разорван», — говорится в сообщении.

«Тамбов» в субботу в матче 13-го тура Российской премьер-лиги проиграл екатеринбургскому «Уралу» со счетом 1:2. После 13 матчей с 8 очками «Тамбов» занимает последнее, 16-е, место в турнирной таблице.

Имя нового главного тренера «Тамбова» будет объявлено в ближайшее время.

Григорян возглавил «Тамбов» в апреле текущего года, подписав контракт до конца сезона-2019/20. Под руководством Григоряна команда выиграла первенство Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и впервые в истории вышла в РПЛ.