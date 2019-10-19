«Спартак» сыграл вничью с «Рубином» в первом матче под руководством Тедеско

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Матч против «Рубина» стал первой встречей для главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско во главе клуба, он сменил на этом посту Олега Кононова. На 18-й минуте защитник «Рубина» Олег Данченко был заменен из-за травмы, вместо него вышел Егор Сорокин. На 75-й минуте встрече главный арбитр показал желтую карточку главному тренеру «Рубина» Роману Шаронову. Встречу из-за удаления в гостевом матче прошлого тура с «Краснодаром» (1:2) пропускал капитан «Спартака» Георгий Джикия.

Перед матчем клуб поздравил бывшего игрока «Спартака», лучшего бомбардира в истории клуба, а ныне первого вице-президента Российского футбольного союза (РФС) Никиту Симоняна, которому 12 октября исполнилось 93 года.

Также перед игрой прошла минута молчания в память о жертвах трагедии, произошедшей на стадионе «Лужники» 20 октября 1982 года. В тот день в концовке первого матча 1/16 финала розыгрыша Кубка УЕФА сезона-1982/83 между «Спартаком» и голландским «Харлемом» (2:0) на стадионе имени В. И. Ленина (сейчас — «Лужники») произошла массовая давка, жертвами которой стали 66 человек.

«Спартак» и «Рубин» встретились в 36-й раз в российской истории, московский клуб одержал 15 побед, 11 раз сильнее оказывались казанцы, 10 раз команды сыграли вничью.

В турнирной таблице «Спартак» занимает девятое место, набрав 15 очков в 13 встречах, «Рубин» располагается на восьмой строчке, также имея в активе 15 очков. «Спартак» прервал пятиматчевую серию поражений в чемпионатах России. «Рубин» не может обыграть «Спартак» в чемпионатах России на протяжении более чем пяти лет (пять ничьих и шесть поражений), в последний раз в чемпионате «Рубин» одержал победу над «Спартаком» в домашнем матче 20 апреля 2014 года (2:1). Также «Рубин» победил «Спартак» в матче 1/8 финала Кубка России сезона-2014/15 30 октября 2014 года (2:0 доп. вр.), это последняя победа «Рубина» над «Спартаком» во всех турнирах.