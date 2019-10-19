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18:47 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» сыграл вничью с «Рубином» в первом матче под руководством Тедеско

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Московский «Спартак» дома сыграл вничью с казанским «Рубином» со счетом 0:0 в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие-Арена» в присутствии 26844 зрителей.

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Матч против «Рубина» стал первой встречей для главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско во главе клуба, он сменил на этом посту Олега Кононова. На 18-й минуте защитник «Рубина» Олег Данченко был заменен из-за травмы, вместо него вышел Егор Сорокин. На 75-й минуте встрече главный арбитр показал желтую карточку главному тренеру «Рубина» Роману Шаронову. Встречу из-за удаления в гостевом матче прошлого тура с «Краснодаром» (1:2) пропускал капитан «Спартака» Георгий Джикия.

Перед матчем клуб поздравил бывшего игрока «Спартака», лучшего бомбардира в истории клуба, а ныне первого вице-президента Российского футбольного союза (РФС) Никиту Симоняна, которому 12 октября исполнилось 93 года.

Также перед игрой прошла минута молчания в память о жертвах трагедии, произошедшей на стадионе «Лужники» 20 октября 1982 года. В тот день в концовке первого матча 1/16 финала розыгрыша Кубка УЕФА сезона-1982/83 между «Спартаком» и голландским «Харлемом» (2:0) на стадионе имени В. И. Ленина (сейчас — «Лужники») произошла массовая давка, жертвами которой стали 66 человек.

«Спартак» и «Рубин» встретились в 36-й раз в российской истории, московский клуб одержал 15 побед, 11 раз сильнее оказывались казанцы, 10 раз команды сыграли вничью.

В турнирной таблице «Спартак» занимает девятое место, набрав 15 очков в 13 встречах, «Рубин» располагается на восьмой строчке, также имея в активе 15 очков. «Спартак» прервал пятиматчевую серию поражений в чемпионатах России. «Рубин» не может обыграть «Спартак» в чемпионатах России на протяжении более чем пяти лет (пять ничьих и шесть поражений), в последний раз в чемпионате «Рубин» одержал победу над «Спартаком» в домашнем матче 20 апреля 2014 года (2:1). Также «Рубин» победил «Спартак» в матче 1/8 финала Кубка России сезона-2014/15 30 октября 2014 года (2:0 доп. вр.), это последняя победа «Рубина» над «Спартаком» во всех турнирах.

«Спартак» в гостях сыграет с московским «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ 27 октября, 25 октября «Рубин» примет екатеринбургский «Урал».

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Главные тренеры
Доменико ТедескоРоман Шаронов
Составы команд
98Александр Максименко
22Юрий Дюпин
92Николай Рассказов
29Виталий Денисов
54′
6Айртон
3Константин Плиев
90+1′
2Самюэль Жиго
5Филип Уремович
29Илья Кутепов
12Александр Зуев
10Зелимхан Бакаев
18Павел Могилевец
60′
25Лоренсо Мельгарехо
8Видар Ерн Кьяртанссон
33Алекс Крал
10Игорь Коновалов
20Андре Шюррле
48′64′
33Олег Данченко
19′
9Резиуан Мирзов
80Егор Сорокин
8Гус Тил
56′
11Зурико Давиташвили
68′
19Эсекиэль Понсе
26Бека Микелтадзе
54Наиль Умяров
84′
7Вячеслав Подберезкин
76′
23Джордан Ларссон
70Николай Кипиани
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
4Голевые моменты3
20Удары (всего)10
8Удары в створ4
0Штанги, перекладины1
4Угловые4
13Фолы14
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАлександр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяМаксим Гаврилин(Россия, Владимир)
Обозначения
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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