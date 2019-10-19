«Спартак» сыграл вничью с «Рубином» в первом матче под руководством Тедеско
МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Московский «Спартак» дома сыграл вничью с казанским «Рубином» со счетом 0:0 в матче 13-го тура Российской
МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Московский «Спартак» дома сыграл вничью с казанским «Рубином» со счетом 0:0 в матче 13-го тура Российской
Матч против «Рубина» стал первой встречей для главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско во главе клуба, он сменил на этом посту Олега Кононова. На 18-й минуте защитник «Рубина» Олег Данченко был заменен
Перед матчем клуб поздравил бывшего игрока «Спартака», лучшего бомбардира в истории клуба, а ныне первого
«Спартак» и «Рубин» встретились в 36-й раз в российской истории, московский клуб одержал 15 побед, 11 раз сильнее оказывались казанцы, 10 раз команды сыграли вничью.
В турнирной таблице «Спартак» занимает девятое место, набрав 15 очков в 13 встречах, «Рубин» располагается на восьмой строчке, также имея в активе 15 очков. «Спартак» прервал пятиматчевую серию поражений в чемпионатах России. «Рубин» не может обыграть «Спартак» в чемпионатах России на протяжении более чем пяти лет (пять ничьих и шесть поражений), в последний раз в чемпионате «Рубин» одержал победу над «Спартаком» в домашнем матче 20 апреля 2014 года (2:1). Также «Рубин» победил «Спартак» в матче 1/8 финала Кубка России сезона-2014/15 30 октября 2014 года (2:0 доп. вр.), это последняя победа «Рубина» над «Спартаком» во всех турнирах.
«Спартак» в гостях сыграет с московским «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ 27 октября, 25 октября «Рубин» примет екатеринбургский «Урал».
|Доменико Тедеско
|Роман Шаронов
|98
|Александр Максименко
|22
|Юрий Дюпин
|92
|Николай Рассказов
|29
|Виталий Денисов
54′
|6
|Айртон
|3
|Константин Плиев
90+1′
|2
|Самюэль Жиго
|5
|Филип Уремович
|29
|Илья Кутепов
|12
|Александр Зуев
|10
|Зелимхан Бакаев
|18
|Павел Могилевец
60′
|25
|Лоренсо Мельгарехо
|8
|Видар Ерн Кьяртанссон
|33
|Алекс Крал
|10
|Игорь Коновалов
|20
|Андре Шюррле
48′64′
|33
|Олег Данченко
19′
|9
|Резиуан Мирзов
|80
|Егор Сорокин
|8
|Гус Тил
56′
|11
|Зурико Давиташвили
68′
|19
|Эсекиэль Понсе
|26
|Бека Микелтадзе
|54
|Наиль Умяров
84′
|7
|Вячеслав Подберезкин
76′
|23
|Джордан Ларссон
|70
|Николай Кипиани
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|3
|20
|Удары (всего)
|10
|8
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|1
|4
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин(Россия, Владимир)