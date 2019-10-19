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19:11 (мск), источник: Sport24

Тедеско уже меняет «Спартак» — две схемы за матч, новая роль Бакаева. Результат сейчас не важен

0:0 с «Рубином».

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Тактика важна в каждой игре, но на этой неделе у нас не было времени, чтобы тренировать ее. В этом матче на первый план выходит отношение ребят к игре, их самоотдача и интенсивность.
Доменико Тедеско

Ключевые слова нового главного тренера «Спартака». Особенно для тех, кто собирался сделать какие-то выводы по первому матчу. Никаких наработок и заготовок в игре с «Рубином» и ждать не стоило. Четкого рисунка игры — и подавно. Потому единственное, что можно было проанализировать сегодня на «Открытии» — кому Тедеско доверяет больше и кто его больше всех впечатлил после нескольких тренировок. Для начала краткое саммари.

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Первый тайм матча с «Рубином» складывался вяло — «Спартак» чуть не пропустил уже на пятой минуте, когда мяч после рикошета от головы Жиго отскочил в штангу. Затем «Рубин» создал еще несколько моментов, но здорово играл Максименко, вытащивший удар Кьяртанссона после выхода один на один.

«Рубин» потерял Данченко в середине первого тайма, Шаронов выпустил Сорокина, который все чаще оказывается на скамейке (по намекам главного тренера, мыслями он уже в «Краснодаре»). Благодаря отличному первому пасу Егора, «Рубин» еще больше владел мячом, но до конкретных голевых моментов доходило редко.

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После часа игры Тедеско выпустил Мирзова и Понсе, «Спартак» перешел на классические 4−4−2, что позволило создать ширину атаки (Айртон и Рассказов почти не поддерживали атаку). «Спартак» заиграл активнее, создал несколько неплохих моментов, но на гол так и не наиграл.

На последней минуте «Рубин» заработал штрафной — Кьяртанссон после подачи Коновалова нанес опаснейший удар головой, но сначала спас Максименко, а затем мяч с ленточки выбил Мельгарехо. Заслуженные 0:0, которые наверняка устроили обе команды.

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А теперь — несколько деталей, которые можно подметить по первому матчу Тедеско. Сразу договоримся, что мы не будем оценивать качество исполнения тренерских установок игроками, команда слишком сырая и глупо ругать ее за огромное количество брака при обилии перестроений. Попробуем просто выделить несколько тренерских идей.

Для Тедеско очень важен креатив в центре

Об этом говорит факт, что Гулиев остался на скамейке запасных, а Наиль Умяров сразу же вышел в основе. В третий раз в сезоне РПЛ. В «Шальке» Доменико отвел такую же роль Майеру, который до этого играл ближе к атаке. Причина простая — мало у кого в команде был такой порядок с пониманием игры, техникой и пасом. У Умярова как минимум есть такие задатки, и немец их сразу разглядел.

Тедеско выбрал схему 4−4−2 ромб, в которой Крал занял позицию глубокого опорника, стал лидером по числу перехватов, но пасовал намного реже расположившихся чуть выше Бакаева и Умярова. Новая роль Зелимхана — еще один сюрприз от нового тренера. Бакаев расположился на позиции правого центрального полузащитника, глубоко садился в оборону и разгонял атаки именно из этой зоны.

Игра без центрфорварда

Над этой троицей располагался Тиль, который активно прессинговал, редко опускался ниже и регулярно выходил на позицию центрального нападающего. Тедеско отказался выпускать Понсе, впереди вышли более мобильные Шюррле и Мельгарехо. Оба много перемещались, но слишком часто теряли мяч и при отсутствии должной поддержки с флангов при выходах в контратаки были вынуждены искать передачами только друг друга. Получалось, мягко говоря, не очень.

Большую часть первого тайма «Спартак» провел в обороне, регулярно выскакивая в контратаки.

Замена схемы

К 65-й минуте Тедеско почти одновременно выпустил Мирзова и Понсе вместо Шюррле и Тиля. «Спартак» перестроился на 4−4−2 в линию: Бакаев ушел на позицию второго форварда, Мельгарехо сместился на правый фланг, Мирзов играл слева. Резиуан стал главным энерджайзером второго тайма — опасно бил после смещения, простреливал во вратарскую. А вот Понсе играл в стиле Тиля — глубоко уходил в оборону, помогал центральным полузащитникам, не прессинговал центральных защитников «Рубина», но при этом редко цеплялся за верховые мячи.

Изменился со сменой схемы разве что розыгрыш от ворот — если до этого центральные защитники глубоко открывались под передачи, то теперь Максименко чаще играл длинными передачами вперед.

В общем, Тедеско подтвердил свою любовь к смене схемы прямо по ходу игры.

Тренер определился с группой лидеров

Тедеско еще во время работы в «Шальке» говорил, что ему важно иметь в составе 3−4 игроков, вокруг которых будет строиться вся игра. Желательно в каждой линии. Кажется, такой хребет уже вырисовывается. Доменико отдал капитанскую повязку Жиго (Джикия матч пропускал), явный намек. В полузащите очень много брал на себя Бакаев, сменивший позицию по ходу игры и отыгравший матч до конца. Шюррле выдал слабый матч и бал заменен в середине второго тайма, но, скорее всего, немецкоговорящий игрок также будет проводником идей главного тренера.

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Еще раз — сейчас обсуждать огромное количество брака и катастрофичное недопонимание игроков «Спартака» глупо. Пока что очевидно, что Тедеско будет полностью перестраивать структуру игры, какой она будет — предположить невозможно. Немецкий тренер попал в хорошие условия, когда от него не требуют результата. По факту «Спартак» в этом сезоне будет бороться только за Кубок России, и это избавит команду от излишнего давления. В этом сезоне болельщикам «Спартака» нужно забыть про результаты и не ориентироваться на них. Самое важное — дать Тедеско попробовать построить то, что он хочет. Идеи у него определенно есть.

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Главные тренеры
Доменико ТедескоРоман Шаронов
Составы команд
98Александр Максименко
22Юрий Дюпин
92Николай Рассказов
29Виталий Денисов
54′
6Айртон
3Константин Плиев
90+1′
2Самюэль Жиго
5Филип Уремович
29Илья Кутепов
12Александр Зуев
10Зелимхан Бакаев
18Павел Могилевец
60′
25Лоренсо Мельгарехо
8Видар Ерн Кьяртанссон
33Алекс Крал
10Игорь Коновалов
20Андре Шюррле
48′64′
33Олег Данченко
19′
9Резиуан Мирзов
80Егор Сорокин
8Гус Тил
56′
11Зурико Давиташвили
68′
19Эсекиэль Понсе
26Бека Микелтадзе
54Наиль Умяров
84′
7Вячеслав Подберезкин
76′
23Джордан Ларссон
70Николай Кипиани
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
4Голевые моменты3
20Удары (всего)10
8Удары в створ4
0Штанги, перекладины1
4Угловые4
13Фолы14
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАлександр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяМаксим Гаврилин(Россия, Владимир)
Обозначения
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  • Вошел в игру
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  • Красная карточка
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  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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