Тедеско уже меняет «Спартак» — две схемы за матч, новая роль Бакаева. Результат сейчас не важен
0:0 с «Рубином».
0:0 с «Рубином».
Тактика важна в каждой игре, но на этой неделе у нас не было времени, чтобы тренировать ее. В этом матче на первый план выходит отношение ребят к игре, их самоотдача и интенсивность.
Ключевые слова нового главного тренера «Спартака». Особенно для тех, кто собирался сделать
Первый тайм матча с «Рубином» складывался вяло — «Спартак» чуть не пропустил уже на пятой минуте, когда мяч после рикошета от головы Жиго отскочил в штангу. Затем «Рубин» создал еще несколько моментов, но здорово играл Максименко, вытащивший удар Кьяртанссона после выхода один на один.
«Рубин» потерял Данченко в середине первого тайма, Шаронов выпустил Сорокина, который все чаще оказывается на скамейке (по намекам главного тренера, мыслями он уже в «Краснодаре»). Благодаря отличному первому пасу Егора, «Рубин» еще больше владел мячом, но до конкретных голевых моментов доходило редко.
После часа игры Тедеско выпустил Мирзова и Понсе, «Спартак» перешел на классические 4−4−2, что позволило создать ширину атаки (Айртон и Рассказов почти не поддерживали атаку). «Спартак» заиграл активнее, создал несколько неплохих моментов, но на гол так и не наиграл.
На последней минуте «Рубин» заработал штрафной — Кьяртанссон после подачи Коновалова нанес опаснейший удар головой, но сначала спас Максименко, а затем мяч с ленточки выбил Мельгарехо. Заслуженные 0:0, которые наверняка устроили обе команды.
А теперь — несколько деталей, которые можно подметить по первому матчу Тедеско. Сразу договоримся, что мы не будем оценивать качество исполнения тренерских установок игроками, команда слишком сырая и глупо ругать ее за огромное количество брака при обилии перестроений. Попробуем просто выделить несколько тренерских идей.
Об этом говорит факт, что Гулиев остался на скамейке запасных, а Наиль Умяров сразу же вышел в основе. В третий раз в сезоне РПЛ. В «Шальке» Доменико отвел такую же роль Майеру, который до этого играл ближе к атаке. Причина простая — мало у кого в команде был такой порядок с пониманием игры, техникой и пасом. У Умярова как минимум есть такие задатки, и немец их сразу разглядел.
Тедеско выбрал схему 4−4−2 ромб, в которой Крал занял позицию глубокого опорника, стал лидером по числу перехватов, но пасовал намного реже расположившихся чуть выше Бакаева и Умярова. Новая роль Зелимхана — еще один сюрприз от нового тренера. Бакаев расположился на позиции правого центрального полузащитника, глубоко садился в оборону и разгонял атаки именно из этой зоны.
Над этой троицей располагался Тиль, который активно прессинговал, редко опускался ниже и регулярно выходил на позицию центрального нападающего. Тедеско отказался выпускать Понсе, впереди вышли более мобильные Шюррле и Мельгарехо. Оба много перемещались, но слишком часто теряли мяч и при отсутствии должной поддержки с флангов при выходах в контратаки были вынуждены искать передачами только друг друга. Получалось, мягко говоря, не очень.
Большую часть первого тайма «Спартак» провел в обороне, регулярно выскакивая в контратаки.
К 65-й минуте Тедеско почти одновременно выпустил Мирзова и Понсе вместо Шюррле и Тиля. «Спартак» перестроился на 4−4−2 в линию: Бакаев ушел на позицию второго форварда, Мельгарехо сместился на правый фланг, Мирзов играл слева. Резиуан стал главным энерджайзером второго тайма — опасно бил после смещения, простреливал во вратарскую. А вот Понсе играл в стиле Тиля — глубоко уходил в оборону, помогал центральным полузащитникам, не прессинговал центральных защитников «Рубина», но при этом редко цеплялся за верховые мячи.
Изменился со сменой схемы разве что розыгрыш от ворот — если до этого центральные защитники глубоко открывались под передачи, то теперь Максименко чаще играл длинными передачами вперед.
В общем, Тедеско подтвердил свою любовь к смене схемы прямо по ходу игры.
Тедеско еще во время работы в «Шальке» говорил, что ему важно иметь в составе 3−4 игроков, вокруг которых будет строиться вся игра. Желательно в каждой линии. Кажется, такой хребет уже вырисовывается. Доменико отдал капитанскую повязку Жиго (Джикия матч пропускал), явный намек. В полузащите очень много брал на себя Бакаев, сменивший позицию по ходу игры и отыгравший матч до конца. Шюррле выдал слабый матч и бал заменен в середине второго тайма, но, скорее всего, немецкоговорящий игрок также будет проводником идей главного тренера.
Еще раз — сейчас обсуждать огромное количество брака и катастрофичное недопонимание игроков «Спартака» глупо. Пока что очевидно, что Тедеско будет полностью перестраивать структуру игры, какой она будет — предположить невозможно. Немецкий тренер попал в хорошие условия, когда от него не требуют результата. По факту «Спартак» в этом сезоне будет бороться только за Кубок России, и это избавит команду от излишнего давления. В этом сезоне болельщикам «Спартака» нужно забыть про результаты и не ориентироваться на них. Самое важное — дать Тедеско попробовать построить то, что он хочет. Идеи у него определенно есть.
|Доменико Тедеско
|Роман Шаронов
|98
|Александр Максименко
|22
|Юрий Дюпин
|92
|Николай Рассказов
|29
|Виталий Денисов
54′
|6
|Айртон
|3
|Константин Плиев
90+1′
|2
|Самюэль Жиго
|5
|Филип Уремович
|29
|Илья Кутепов
|12
|Александр Зуев
|10
|Зелимхан Бакаев
|18
|Павел Могилевец
60′
|25
|Лоренсо Мельгарехо
|8
|Видар Ерн Кьяртанссон
|33
|Алекс Крал
|10
|Игорь Коновалов
|20
|Андре Шюррле
48′64′
|33
|Олег Данченко
19′
|9
|Резиуан Мирзов
|80
|Егор Сорокин
|8
|Гус Тил
56′
|11
|Зурико Давиташвили
68′
|19
|Эсекиэль Понсе
|26
|Бека Микелтадзе
|54
|Наиль Умяров
84′
|7
|Вячеслав Подберезкин
76′
|23
|Джордан Ларссон
|70
|Николай Кипиани
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|3
|20
|Удары (всего)
|10
|8
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|1
|4
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин(Россия, Владимир)