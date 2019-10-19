Тедеско уже меняет «Спартак» — две схемы за матч, новая роль Бакаева. Результат сейчас не важен

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Тактика важна в каждой игре, но на этой неделе у нас не было времени, чтобы тренировать ее. В этом матче на первый план выходит отношение ребят к игре, их самоотдача и интенсивность. Доменико Тедеско

Ключевые слова нового главного тренера «Спартака». Особенно для тех, кто собирался сделать какие-то выводы по первому матчу. Никаких наработок и заготовок в игре с «Рубином» и ждать не стоило. Четкого рисунка игры — и подавно. Потому единственное, что можно было проанализировать сегодня на «Открытии» — кому Тедеско доверяет больше и кто его больше всех впечатлил после нескольких тренировок. Для начала краткое саммари.

Первый тайм матча с «Рубином» складывался вяло — «Спартак» чуть не пропустил уже на пятой минуте, когда мяч после рикошета от головы Жиго отскочил в штангу. Затем «Рубин» создал еще несколько моментов, но здорово играл Максименко, вытащивший удар Кьяртанссона после выхода один на один.

«Рубин» потерял Данченко в середине первого тайма, Шаронов выпустил Сорокина, который все чаще оказывается на скамейке (по намекам главного тренера, мыслями он уже в «Краснодаре»). Благодаря отличному первому пасу Егора, «Рубин» еще больше владел мячом, но до конкретных голевых моментов доходило редко.

После часа игры Тедеско выпустил Мирзова и Понсе, «Спартак» перешел на классические 4−4−2, что позволило создать ширину атаки (Айртон и Рассказов почти не поддерживали атаку). «Спартак» заиграл активнее, создал несколько неплохих моментов, но на гол так и не наиграл.

На последней минуте «Рубин» заработал штрафной — Кьяртанссон после подачи Коновалова нанес опаснейший удар головой, но сначала спас Максименко, а затем мяч с ленточки выбил Мельгарехо. Заслуженные 0:0, которые наверняка устроили обе команды.

А теперь — несколько деталей, которые можно подметить по первому матчу Тедеско. Сразу договоримся, что мы не будем оценивать качество исполнения тренерских установок игроками, команда слишком сырая и глупо ругать ее за огромное количество брака при обилии перестроений. Попробуем просто выделить несколько тренерских идей.

Для Тедеско очень важен креатив в центре

Об этом говорит факт, что Гулиев остался на скамейке запасных, а Наиль Умяров сразу же вышел в основе. В третий раз в сезоне РПЛ. В «Шальке» Доменико отвел такую же роль Майеру, который до этого играл ближе к атаке. Причина простая — мало у кого в команде был такой порядок с пониманием игры, техникой и пасом. У Умярова как минимум есть такие задатки, и немец их сразу разглядел.

Тедеско выбрал схему 4−4−2 ромб, в которой Крал занял позицию глубокого опорника, стал лидером по числу перехватов, но пасовал намного реже расположившихся чуть выше Бакаева и Умярова. Новая роль Зелимхана — еще один сюрприз от нового тренера. Бакаев расположился на позиции правого центрального полузащитника, глубоко садился в оборону и разгонял атаки именно из этой зоны.

Игра без центрфорварда

Над этой троицей располагался Тиль, который активно прессинговал, редко опускался ниже и регулярно выходил на позицию центрального нападающего. Тедеско отказался выпускать Понсе, впереди вышли более мобильные Шюррле и Мельгарехо. Оба много перемещались, но слишком часто теряли мяч и при отсутствии должной поддержки с флангов при выходах в контратаки были вынуждены искать передачами только друг друга. Получалось, мягко говоря, не очень.

Большую часть первого тайма «Спартак» провел в обороне, регулярно выскакивая в контратаки.

Замена схемы

К 65-й минуте Тедеско почти одновременно выпустил Мирзова и Понсе вместо Шюррле и Тиля. «Спартак» перестроился на 4−4−2 в линию: Бакаев ушел на позицию второго форварда, Мельгарехо сместился на правый фланг, Мирзов играл слева. Резиуан стал главным энерджайзером второго тайма — опасно бил после смещения, простреливал во вратарскую. А вот Понсе играл в стиле Тиля — глубоко уходил в оборону, помогал центральным полузащитникам, не прессинговал центральных защитников «Рубина», но при этом редко цеплялся за верховые мячи.

Изменился со сменой схемы разве что розыгрыш от ворот — если до этого центральные защитники глубоко открывались под передачи, то теперь Максименко чаще играл длинными передачами вперед.

В общем, Тедеско подтвердил свою любовь к смене схемы прямо по ходу игры.

Тренер определился с группой лидеров

Тедеско еще во время работы в «Шальке» говорил, что ему важно иметь в составе 3−4 игроков, вокруг которых будет строиться вся игра. Желательно в каждой линии. Кажется, такой хребет уже вырисовывается. Доменико отдал капитанскую повязку Жиго (Джикия матч пропускал), явный намек. В полузащите очень много брал на себя Бакаев, сменивший позицию по ходу игры и отыгравший матч до конца. Шюррле выдал слабый матч и бал заменен в середине второго тайма, но, скорее всего, немецкоговорящий игрок также будет проводником идей главного тренера.

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Первый тайм завершился. Пока без голов ⠀ #СпартакРубин #Спартак</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/fcsm_official/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> FC Spartak Moscow</a> (@fcsm_official) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-10-19T14:28:16+00:00">19 Окт 2019 в 7:28 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.