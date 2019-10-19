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20:46 (мск), источник: Sport24

«Поменял местами скамейки, чтобы быть ближе к фанатам». Тедеско — о ничьей с «Рубином»

Рассказал о смене позиции Бакаевым, каких тренеров «Спартака» знает и в какой футбол хочет играть.

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В своем первом матче в качестве главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско дома сыграл вничью с «Рубином» (0:0) и прервал пятиматчевую серию поражений красно-белых. На послематчевой пресс-конференции тренер объяснил ряд своих необычных решений. Рассказал о схеме, новой позиции Бакаева и почему решил поменять местами скамейки запасных (раньше футболисты «Спартака» занимали правую, теперь — левую).

— Мы недовольны результатом, хотели победить, у ребят горели глаза. В первом тайме мы дали сопернику слишком много работать с мячом, во втором поменяли стиль нашего прессинга. Второй тайм был хороший, он остался полностью за нами. У «Рубина» был один или два момента. Мы же попробовали все: в конце у нас было пять игроков атакующей группы. Думаю, если бы мы забили, то выиграли.

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— Вы знаете, в какую команду попали?
— Я знаю многих — Старостина, Черчесова — бывшего вратаря «Динамо» Дрезден. Но в данный момент я думаю о другом. Мы весь матч играли 4−4−2 с ромбом в центре и просто поменяли манеру прессинга. В первом тайме Шюррле и Мельгарехо бежали с флангов и прессинговали соперников. Во втором тайме эту работу стали выполнять Бакаев и Умяров.

— После игры вся команда собралась в центральном круге…
— Я собрал футболистов, чтобы сказать им несколько фраз. В раздевалке такой возможности не будет. Поблагодарил за работу на неделе. У команды есть дух, есть характер.

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— Как оцените состояние Шюррле?
— Разговаривал с ним вчера, он сказал, что его должно хватить на тайм. Но, конечно, когда ты отыграл 45 минут, после отдыха ты готов провести еще 10−15 минут.

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— В чем идея поменять скамейки?
— Две причины: быть ближе к фанатам, чтобы получать от них эмоции. И в то же время хотелось подальше располагаться от лайнсмена, чтобы в пылу не сказать лишнего.

— Было ли осознанным решение играть на контратаках в первом тайме?
— Это не было нашим планом. Изначальный план был прессинговать соперника немного выше. Но мы не смогли закрыть их крайних защитников.

— Показалось, что Бакаеву ближе к центру не очень привычно.
— Через 1−2 недели он привыкнет к этой позиции. Он технично одаренный игрок и способен на многое. Может играть флангах, десятку, восьмерку. Мирзов удачно вышел, оживил игру на фланге. Он хорошо выступил.

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— Футбол низом — то к чему вы стремитесь?
— Мы стараемся адаптироваться к футболистам. У каждого было по 2−3 варианта развития события. Игроки сами решают, что делать. И у Мирзова, и у Айртона были возможности, чтобы подать. Но они решили, что так лучше. Я их не осуждаю. После пяти поражений подряд игра в низкий пас — смелое решение. Они не побоялись этого, как и прессинговать.

Эдуардо Докампо, главный тренер «Рубина»:

— Интересная, хорошая игра. У нас было преимущество во владении, но мы не смогли забить. Одно очко здесь — повод быть довольным. Но мы заслуживали чуть-чуть большего.

— Можете оценить нового тренера «Спартака» Доменико Тедеско?
— Не мне его оценивать.

— Тяжело было готовиться к этому «Спартаку»?
— У нас не было информации, поэтому было труднее. А то, что они отдали нам инициативу в начале, стало сюрпризом. Понятно, что правильно нас изучили и, зная наши трудности с переходом из атаки в оборону, сделали акцент на контратаки. В конце игры мы ощущали трудности, поэтому так много спазмов.

— Представители «Краснодара» жаловались, что Сорокин получает мало игрового времени.
— Он игрок нашей команды и, когда надо, будет играть. Не знаю, ищете ли вы тут какие-то хитрости или противостояния с «Краснодаром».

Спартак
0:0
Первый тайм: 0:0
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 1319.10.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 26844 зрителя
Главные тренеры
Доменико ТедескоРоман Шаронов
Составы команд
98Александр Максименко
22Юрий Дюпин
92Николай Рассказов
29Виталий Денисов
54′
6Айртон
3Константин Плиев
90+1′
2Самюэль Жиго
5Филип Уремович
29Илья Кутепов
12Александр Зуев
10Зелимхан Бакаев
18Павел Могилевец
60′
25Лоренсо Мельгарехо
8Видар Ерн Кьяртанссон
33Алекс Крал
10Игорь Коновалов
20Андре Шюррле
48′64′
33Олег Данченко
19′
9Резиуан Мирзов
80Егор Сорокин
8Гус Тил
56′
11Зурико Давиташвили
68′
19Эсекиэль Понсе
26Бека Микелтадзе
54Наиль Умяров
84′
7Вячеслав Подберезкин
76′
23Джордан Ларссон
70Николай Кипиани
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
4Голевые моменты3
20Удары (всего)10
8Удары в створ4
0Штанги, перекладины1
4Угловые4
13Фолы14
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАлександр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяМаксим Гаврилин(Россия, Владимир)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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