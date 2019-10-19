«Поменял местами скамейки, чтобы быть ближе к фанатам». Тедеско — о ничьей с «Рубином»
Рассказал о смене позиции Бакаевым, каких тренеров «Спартака» знает и в какой футбол хочет играть.
Рассказал о смене позиции Бакаевым, каких тренеров «Спартака» знает и в какой футбол хочет играть.
В своем первом матче в качестве главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско дома сыграл вничью с «Рубином» (0:0) и прервал пятиматчевую серию поражений
— Мы недовольны результатом, хотели победить, у ребят горели глаза. В первом тайме мы дали сопернику слишком много работать с мячом, во втором поменяли стиль нашего прессинга. Второй тайм был хороший, он остался полностью за нами. У «Рубина» был один или два момента. Мы же попробовали все: в конце у нас было пять игроков атакующей группы. Думаю, если бы мы забили, то выиграли.
— Вы знаете, в какую команду попали?
— Я знаю многих — Старостина, Черчесова — бывшего вратаря «Динамо» Дрезден. Но в данный момент я думаю о другом. Мы весь матч играли 4−4−2 с ромбом в центре и просто поменяли манеру прессинга. В первом тайме Шюррле и Мельгарехо бежали с флангов и прессинговали соперников. Во втором тайме эту работу стали выполнять Бакаев и Умяров.
— После игры вся команда собралась в центральном круге…
— Я собрал футболистов, чтобы сказать им несколько фраз. В раздевалке такой возможности не будет. Поблагодарил за работу на неделе. У команды есть дух, есть характер.
— Как оцените состояние Шюррле?
— Разговаривал с ним вчера, он сказал, что его должно хватить на тайм. Но, конечно, когда ты отыграл 45 минут, после отдыха ты готов провести еще 10−15 минут.
— В чем идея поменять скамейки?
— Две причины: быть ближе к фанатам, чтобы получать от них эмоции. И в то же время хотелось подальше располагаться от лайнсмена, чтобы в пылу не сказать лишнего.
— Было ли осознанным решение играть на контратаках в первом тайме?
— Это не было нашим планом. Изначальный план был прессинговать соперника немного выше. Но мы не смогли закрыть их крайних защитников.
— Показалось, что Бакаеву ближе к центру не очень привычно.
— Через 1−2 недели он привыкнет к этой позиции. Он технично одаренный игрок и способен на многое. Может играть флангах, десятку, восьмерку. Мирзов удачно вышел, оживил игру на фланге. Он хорошо выступил.
— Футбол низом — то к чему вы стремитесь?
— Мы стараемся адаптироваться к футболистам. У каждого было по 2−3 варианта развития события. Игроки сами решают, что делать. И у Мирзова, и у Айртона были возможности, чтобы подать. Но они решили, что так лучше. Я их не осуждаю. После пяти поражений подряд игра в низкий пас — смелое решение. Они не побоялись этого, как и прессинговать.
— Интересная, хорошая игра. У нас было преимущество во владении, но мы не смогли забить. Одно очко здесь — повод быть довольным. Но мы заслуживали
— Можете оценить нового тренера «Спартака» Доменико Тедеско?
— Не мне его оценивать.
— Тяжело было готовиться к этому «Спартаку»?
— У нас не было информации, поэтому было труднее. А то, что они отдали нам инициативу в начале, стало сюрпризом. Понятно, что правильно нас изучили и, зная наши трудности с переходом из атаки в оборону, сделали акцент на контратаки. В конце игры мы ощущали трудности, поэтому так много спазмов.
— Представители «Краснодара» жаловались, что Сорокин получает мало игрового времени.
— Он игрок нашей команды и, когда надо, будет играть. Не знаю, ищете ли вы тут
|Доменико Тедеско
|Роман Шаронов
|98
|Александр Максименко
|22
|Юрий Дюпин
|92
|Николай Рассказов
|29
|Виталий Денисов
54′
|6
|Айртон
|3
|Константин Плиев
90+1′
|2
|Самюэль Жиго
|5
|Филип Уремович
|29
|Илья Кутепов
|12
|Александр Зуев
|10
|Зелимхан Бакаев
|18
|Павел Могилевец
60′
|25
|Лоренсо Мельгарехо
|8
|Видар Ерн Кьяртанссон
|33
|Алекс Крал
|10
|Игорь Коновалов
|20
|Андре Шюррле
48′64′
|33
|Олег Данченко
19′
|9
|Резиуан Мирзов
|80
|Егор Сорокин
|8
|Гус Тил
56′
|11
|Зурико Давиташвили
68′
|19
|Эсекиэль Понсе
|26
|Бека Микелтадзе
|54
|Наиль Умяров
84′
|7
|Вячеслав Подберезкин
76′
|23
|Джордан Ларссон
|70
|Николай Кипиани
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|3
|20
|Удары (всего)
|10
|8
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|1
|4
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин(Россия, Владимир)