Спортдиректор «Тамбова»: Григорян поступил как мужчина, подав в отставку

Источник: Спорт РИА Новости

«Тамбов» в субботу в матче 13-го тура Российской премьер-лиги проиграл екатеринбургскому «Уралу» со счетом 1:2. После данного поражения Григорян объявил, что подает в отставку. В активе «Тамбова» 8 очков после 13 игр, команда занимает последнее, 16-е, место в турнирной таблице.

«Смотря на таблицу, все понимают, что нужно что-то делать. Григорян подал в отставку и поступил как мужчина, который переживает и которому небезразлично то, что происходит. Мы приняли эту отставку», — заявил Худяков.