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19 октября, источник: ТАСС

Зенит разгромил «Ростов» в матче РПЛ. Дзюба оформил хет-трик

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб «Зенит» разгромил «Ростов» со счетом 6:1 в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене» в присутствии 58639 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

Хет-триком отметился нападающий Артем Дзюба (14, 20, 80-я минуты), также голы у «Зенита» на счету Сердара Азмуна (44), Вячеслава Караваева (61) и Вильмара Барриоса (90+2). У «Ростова» единственный гол забил Роман Еременко (83, с пенальти). Первый и третий мячи Дзюба забил с пенальти, он догнал Александра Мостового в «Клубе 100» (список российских футболистов, забивших 100 и более голов в течение карьеры), 31-летний россиянин теперь занимает четвертое место с 164 забитыми мячами (у занимающего третье место Романа Павлюченко 188 гола, у лидера Александра Кержакова 233 гола), он является единственным действующим футболистов из первой десятки.

Последний раз Дзюба забивал три и более мяча 8 июня в составе сборной России в матче отборочного цикла чемпионата Европы против команды Сан-Марино (4 мяча, победа россиян со счетом 9:0). Караваев забил свой первый гол в составе «Зенита». В матче было назначено три пенальти, «Ростов» впервые в сезоне пробил 11-метровый удар, в ворота «Зенита» впервые в сезоне был назначен пенальти.

Дзюба набрал в чемпионате по системе «гол+пас» — 16 очков (8 мячей + 8 голевых передач). Перед матчем футболисты «Зенита» сфотографировались с баннером в поддержку защитника клуба Эмануэля Мамманы, который из-за травмы выбыл на срок до восьми месяцев.

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Символический удар по мячу нанес бывший игрок и тренер «Зенита» Станислав Завидонов, который 14 октября отметил свое 85-летие.

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В турнирной таблице «Зенит» занимает второе место, набрав 29 очков в 13 встречах и уступая лидеру, московскому «Локомотиву», у которого столько же турнирных баллов, по дополнительным показателям. «Ростов» располагается на четвертом месте (26 очков, 13 матчей). «Зенит» забил 26 мячей в текущем сезоне и стал самым результативным клубом на данный момент, у идущего по этому показателю на втором месте «Краснодара» 25 голов.

«Зенит» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов» в 14-м туре РПЛ 27 октября, 23 октября петербургский клуб на выезде сыграет с немецким «Лейпцигом» в третьем туре Лиги чемпионов. «Ростов» примет «Сочи» в матче 14-го тура РПЛ 26 октября.

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Зенит
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Первый тайм: 3:0
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 1319.10.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 58639 зрителей
Главные тренеры
Сергей СемакВалерий Карпин
Голы
Артем Дзюба14′
Роман Еременко83′
Артем Дзюба(Вячеслав Караваев, Себастьян Дриусси)20′
Сердар Азмун(Артем Дзюба, Себастьян Дриусси)44′
Вячеслав Караваев(Артем Дзюба, Сердар Азмун)61′
Артем Дзюба80′
Вильмар Барриос(Сердар Азмун, Далер Кузяев)90+2′
Составы команд
41Михаил Кержаков
1Егор Бабурин
6Бранислав Иванович
82′
34Алексей Козлов
80′
3Дуглас Сантос
28Евгений Чернов
15Вячеслав Караваев
5Деннис Хаджикадунич
12′
44Ярослав Ракицкий
78Дмитрий Чистяков
78′
5Вильмар Барриос
56′
7Роман Еременко
19′
7Сердар Азмун
19Хорен Байрамян
22Артем Дзюба
17Матиас Норманн
11Себастьян Дриусси
85′
11Алексей Ионов
64′
21Александр Ерохин
26Александр Саплинов
17Олег Шатов
71′
14Элдор Шомуродов
77′
14Далер Кузяев
9Бьорн Сигурдарсон
27Магомед Оздоев
17′77′
8Ивелин Попов
61′
91Алексей Сутормин
18Бактиер Зайнутдинов
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки0
8Голевые моменты1
15Удары (всего)10
8Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
3Угловые3
12Фолы17
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСергей Карасев(Россия, Москва)
Боковой судьяАнтон Аверьянов(Россия, Москва)
Боковой судьяАнтон Кобзев(Россия, Москва)
ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Ассистент ВАРАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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