Зенит разгромил «Ростов» в матче РПЛ. Дзюба оформил хет-трик

Источник: РИА "Новости"

Хет-триком отметился нападающий Артем Дзюба (14, 20, 80-я минуты), также голы у «Зенита» на счету Сердара Азмуна (44), Вячеслава Караваева (61) и Вильмара Барриоса (90+2). У «Ростова» единственный гол забил Роман Еременко (83, с пенальти). Первый и третий мячи Дзюба забил с пенальти, он догнал Александра Мостового в «Клубе 100» (список российских футболистов, забивших 100 и более голов в течение карьеры), 31-летний россиянин теперь занимает четвертое место с 164 забитыми мячами (у занимающего третье место Романа Павлюченко 188 гола, у лидера Александра Кержакова 233 гола), он является единственным действующим футболистов из первой десятки.

Последний раз Дзюба забивал три и более мяча 8 июня в составе сборной России в матче отборочного цикла чемпионата Европы против команды Сан-Марино (4 мяча, победа россиян со счетом 9:0). Караваев забил свой первый гол в составе «Зенита». В матче было назначено три пенальти, «Ростов» впервые в сезоне пробил 11-метровый удар, в ворота «Зенита» впервые в сезоне был назначен пенальти.

Дзюба набрал в чемпионате по системе «гол+пас» — 16 очков (8 мячей + 8 голевых передач). Перед матчем футболисты «Зенита» сфотографировались с баннером в поддержку защитника клуба Эмануэля Мамманы, который из-за травмы выбыл на срок до восьми месяцев.

Символический удар по мячу нанес бывший игрок и тренер «Зенита» Станислав Завидонов, который 14 октября отметил свое 85-летие.

В турнирной таблице «Зенит» занимает второе место, набрав 29 очков в 13 встречах и уступая лидеру, московскому «Локомотиву», у которого столько же турнирных баллов, по дополнительным показателям. «Ростов» располагается на четвертом месте (26 очков, 13 матчей). «Зенит» забил 26 мячей в текущем сезоне и стал самым результативным клубом на данный момент, у идущего по этому показателю на втором месте «Краснодара» 25 голов.