Дзюба разорвал «Ростов» — 3 гола и 2 ассиста. Просто царь!
«Интер», готовь деньги.
«Интер», готовь деньги.
Матч между «Зенитом» и «Ростовом» был центральным в туре. У команд перед матчем было по 23 очка. Больше — только у «Локомотива». Но железнодорожники свою побежу в 13-м туре уже успели добыть.
Так что нет ничего необычного, что именно игра в Петербурге стала самой посещаемой в туре. Да, об этом можно говорить уже сейчас.
В состав «Зенита» вернулись Ракицкий и Барриос, пропускавшие игру с «Уралом»
Валерий Карпин в стартовом составе выпустил четырех
«Ростов» активничал в матче в общей сложности десять минут — пять минут в начале первого тайма и пять минут в начале второго. А теперь об остальных 80-ти минутах.
На 13-й минуте Дзюба получил мяч в чужой штрафной, но тут же был завален Хаджикадуничем. Пенальти, который сам Дзюба и реализовал. Аршавин в эфире «Матч Премьер» назвал его левым.
Спустя шесть минут «Газпром Арена» услышала «Бамос!» Во второй раз. После штрафного и скидки Караваева Артем отличился во второй раз.
На исходе получаса игры Дзюба вполне мог оформить
3:0. На второй тайм, в принципе, можно было не выходить, но регламент такого не позволяет. После упомянутой выше пятиминутки активности «Ростова», избиение продолжилось.
Сначала Дзюба мог забить сам, но выкатил мяч на Караваева. В итоге — первый гол в зенитовской карьере Вячеслава. Команда побежала праздновать к Луневу, у которого на днях родилась дочь.
Пропустившего пять мячей Бабурина тут же поддержал петербургский фанатский вираж.
В конце «Ростов» один гол
Ну, а точку поставил Вильмар Барриос. «Ростов» просто деклассировали.
«Зенит» набрал 26 очков и догнал лидирующий «Локомотив»."Зенит — самая забивающая команда РПЛ — 26 голов."Зенит — самая малопропускающая команда РПЛ — 7 голов. Дзюба стал первым игроком в нынешнем сезоне, который оформил
|Сергей Семак
|Валерий Карпин
|Артем Дзюба
|14′
|Роман Еременко
|83′
|Артем Дзюба(Вячеслав Караваев, Себастьян Дриусси)
|20′
|Сердар Азмун(Артем Дзюба, Себастьян Дриусси)
|44′
|Вячеслав Караваев(Артем Дзюба, Сердар Азмун)
|61′
|Артем Дзюба
|80′
|Вильмар Барриос(Сердар Азмун, Далер Кузяев)
|90+2′
|41
|Михаил Кержаков
|1
|Егор Бабурин
|6
|Бранислав Иванович
82′
|34
|Алексей Козлов
80′
|3
|Дуглас Сантос
|28
|Евгений Чернов
|15
|Вячеслав Караваев
|5
|Деннис Хаджикадунич
12′
|44
|Ярослав Ракицкий
|78
|Дмитрий Чистяков
78′
|5
|Вильмар Барриос
56′
|7
|Роман Еременко
19′
|7
|Сердар Азмун
|19
|Хорен Байрамян
|22
|Артем Дзюба
|17
|Матиас Норманн
|11
|Себастьян Дриусси
85′
|11
|Алексей Ионов
64′
|21
|Александр Ерохин
|26
|Александр Саплинов
|17
|Олег Шатов
71′
|14
|Элдор Шомуродов
77′
|14
|Далер Кузяев
|9
|Бьорн Сигурдарсон
|27
|Магомед Оздоев
17′77′
|8
|Ивелин Попов
61′
|91
|Алексей Сутормин
|18
|Бактиер Зайнутдинов
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Голевые моменты
|1
|15
|Удары (всего)
|10
|8
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|17
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Антон Кобзев(Россия, Москва)
|ВАР
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
|Ассистент ВАР
|Алексей Матюнин(Россия, Москва)