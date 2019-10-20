Дзюба разорвал «Ростов» — 3 гола и 2 ассиста. Просто царь!

Матч между «Зенитом» и «Ростовом» был центральным в туре. У команд перед матчем было по 23 очка. Больше — только у «Локомотива». Но железнодорожники свою побежу в 13-м туре уже успели добыть.

Так что нет ничего необычного, что именно игра в Петербурге стала самой посещаемой в туре. Да, об этом можно говорить уже сейчас.

В состав «Зенита» вернулись Ракицкий и Барриос, пропускавшие игру с «Уралом» из-за дисквалификации. А в воротах второй раз подряд сыграл Михаил Кержаков. Кажется, акция с Луневым на скамейке, оказалась не разовой.

Валерий Карпин в стартовом составе выпустил четырех экс-зенитовцев — Бабурина, Чернова, Ионова и Чистякова.

«Ростов» активничал в матче в общей сложности десять минут — пять минут в начале первого тайма и пять минут в начале второго. А теперь об остальных 80-ти минутах.

На 13-й минуте Дзюба получил мяч в чужой штрафной, но тут же был завален Хаджикадуничем. Пенальти, который сам Дзюба и реализовал. Аршавин в эфире «Матч Премьер» назвал его левым.

Спустя шесть минут «Газпром Арена» услышала «Бамос!» Во второй раз. После штрафного и скидки Караваева Артем отличился во второй раз.

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На исходе получаса игры Дзюба вполне мог оформить хет-трик. Но форварду немного не хватило точности. Но третий гол «Зенит» все же забил до перерыва. Отличился Азмун. С передачи Дзюбы.

3:0. На второй тайм, в принципе, можно было не выходить, но регламент такого не позволяет. После упомянутой выше пятиминутки активности «Ростова», избиение продолжилось.

Сначала Дзюба мог забить сам, но выкатил мяч на Караваева. В итоге — первый гол в зенитовской карьере Вячеслава. Команда побежала праздновать к Луневу, у которого на днях родилась дочь.

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Хет-трик все-таки случился. На 79-й минуте Дзюба заработал еще один пенальти. Первый его удар Бабурин отбил. Но прямо перед этим выскочив с линии примерно на метр. Пришлось перебивать. Со второй попытки Артем был безупречен.

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Пропустившего пять мячей Бабурина тут же поддержал петербургский фанатский вираж.

В конце «Ростов» один гол все-таки отыграл. Пенальти реализовал Еременко. Это был самый опасный момент у ворот Кержакова за весь вечер.

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Ну, а точку поставил Вильмар Барриос. «Ростов» просто деклассировали.

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