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19 октября, источник: Sport24

Дзюба разорвал «Ростов» — 3 гола и 2 ассиста. Просто царь!

«Интер», готовь деньги.

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Матч между «Зенитом» и «Ростовом» был центральным в туре. У команд перед матчем было по 23 очка. Больше — только у «Локомотива». Но железнодорожники свою побежу в 13-м туре уже успели добыть.

Так что нет ничего необычного, что именно игра в Петербурге стала самой посещаемой в туре. Да, об этом можно говорить уже сейчас.

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В состав «Зенита» вернулись Ракицкий и Барриос, пропускавшие игру с «Уралом» из-за дисквалификации. А в воротах второй раз подряд сыграл Михаил Кержаков. Кажется, акция с Луневым на скамейке, оказалась не разовой.

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Валерий Карпин в стартовом составе выпустил четырех экс-зенитовцев — Бабурина, Чернова, Ионова и Чистякова.

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«Ростов» активничал в матче в общей сложности десять минут — пять минут в начале первого тайма и пять минут в начале второго. А теперь об остальных 80-ти минутах.

На 13-й минуте Дзюба получил мяч в чужой штрафной, но тут же был завален Хаджикадуничем. Пенальти, который сам Дзюба и реализовал. Аршавин в эфире «Матч Премьер» назвал его левым.

Спустя шесть минут «Газпром Арена» услышала «Бамос!» Во второй раз. После штрафного и скидки Караваева Артем отличился во второй раз.

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На исходе получаса игры Дзюба вполне мог оформить хет-трик. Но форварду немного не хватило точности. Но третий гол «Зенит» все же забил до перерыва. Отличился Азмун. С передачи Дзюбы.

3:0. На второй тайм, в принципе, можно было не выходить, но регламент такого не позволяет. После упомянутой выше пятиминутки активности «Ростова», избиение продолжилось.

Сначала Дзюба мог забить сам, но выкатил мяч на Караваева. В итоге — первый гол в зенитовской карьере Вячеслава. Команда побежала праздновать к Луневу, у которого на днях родилась дочь.

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Хет-трик все-таки случился. На 79-й минуте Дзюба заработал еще один пенальти. Первый его удар Бабурин отбил. Но прямо перед этим выскочив с линии примерно на метр. Пришлось перебивать. Со второй попытки Артем был безупречен.

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Пропустившего пять мячей Бабурина тут же поддержал петербургский фанатский вираж.

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В конце «Ростов» один гол все-таки отыграл. Пенальти реализовал Еременко. Это был самый опасный момент у ворот Кержакова за весь вечер.

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Ну, а точку поставил Вильмар Барриос. «Ростов» просто деклассировали.

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«Зенит» набрал 26 очков и догнал лидирующий «Локомотив»."Зенит — самая забивающая команда РПЛ — 26 голов."Зенит — самая малопропускающая команда РПЛ — 7 голов. Дзюба стал первым игроком в нынешнем сезоне, который оформил хет-трик. У Дзюбы за 13 туров 8 голов и 8 голевых передач. Ну и кто здесь лучший игрок?

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Зенит
6:1
Первый тайм: 3:0
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 1319.10.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 58639 зрителей
Главные тренеры
Сергей СемакВалерий Карпин
Голы
Артем Дзюба14′
Роман Еременко83′
Артем Дзюба(Вячеслав Караваев, Себастьян Дриусси)20′
Сердар Азмун(Артем Дзюба, Себастьян Дриусси)44′
Вячеслав Караваев(Артем Дзюба, Сердар Азмун)61′
Артем Дзюба80′
Вильмар Барриос(Сердар Азмун, Далер Кузяев)90+2′
Составы команд
41Михаил Кержаков
1Егор Бабурин
6Бранислав Иванович
82′
34Алексей Козлов
80′
3Дуглас Сантос
28Евгений Чернов
15Вячеслав Караваев
5Деннис Хаджикадунич
12′
44Ярослав Ракицкий
78Дмитрий Чистяков
78′
5Вильмар Барриос
56′
7Роман Еременко
19′
7Сердар Азмун
19Хорен Байрамян
22Артем Дзюба
17Матиас Норманн
11Себастьян Дриусси
85′
11Алексей Ионов
64′
21Александр Ерохин
26Александр Саплинов
17Олег Шатов
71′
14Элдор Шомуродов
77′
14Далер Кузяев
9Бьорн Сигурдарсон
27Магомед Оздоев
17′77′
8Ивелин Попов
61′
91Алексей Сутормин
18Бактиер Зайнутдинов
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки0
8Голевые моменты1
15Удары (всего)10
8Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
3Угловые3
12Фолы17
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСергей Карасев(Россия, Москва)
Боковой судьяАнтон Аверьянов(Россия, Москва)
Боковой судьяАнтон Кобзев(Россия, Москва)
ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Ассистент ВАРАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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