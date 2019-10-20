«Спартак» применил санкции к журналистам из-за сравнения Тедеско с Джокером

Накануне издание на обложке своего номера напечатало фото нового главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско в гриме клоуна-злодея Джокера, который является популярным персонажем комиксов и фильмов. Это вызвало гневную реакцию со стороны многих болельщиков столичного клуба.

«В связи с последними событиями, как мне многие сказали, лично Томас Цорн дал распоряжение не пускать всех журналистов «СЭ» в ложу прессы на матч с «Рубином». Но пресс-служба нашла изящный способ сделать так, чтобы по крайней мере на нее мы не держали никакого зла. Трем обладателям сезонных аккредитаций, пришедшим на игру, вместо пропусков в ложу прессы вручили… билеты на «Джокер», — написал Рабинер на своей странице в Instagram.