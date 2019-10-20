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19 октября, источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» применил санкции к журналистам из-за сравнения Тедеско с Джокером

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн запретил сотрудникам клубной пресс-службы пускать журналистов газеты «Спорт-Экспресс» в ложе прессы на домашний матч «красно-белых» против казанского «Рубина», сообщил журналист Игорь Рабинер.

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фотографий
8
фотографий

Накануне издание на обложке своего номера напечатало фото нового главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско в гриме клоуна-злодея Джокера, который является популярным персонажем комиксов и фильмов. Это вызвало гневную реакцию со стороны многих болельщиков столичного клуба.

«В связи с последними событиями, как мне многие сказали, лично Томас Цорн дал распоряжение не пускать всех журналистов «СЭ» в ложу прессы на матч с «Рубином». Но пресс-служба нашла изящный способ сделать так, чтобы по крайней мере на нее мы не держали никакого зла. Трем обладателям сезонных аккредитаций, пришедшим на игру, вместо пропусков в ложу прессы вручили… билеты на «Джокер», — написал Рабинер на своей странице в Instagram.

Журналист также подчеркнул, что сотрудники издания не хотели оскорбить главного тренера «Спартака», поместив его изображение в виде клоуна на обложку. При этом Рабинер добавил, что в газете, вероятно, недооценили все возможные последствия.

Спартак
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Первый тайм: 0:0
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 1319.10.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 26844 зрителя
Главные тренеры
Доменико ТедескоРоман Шаронов
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98Александр Максименко
22Юрий Дюпин
92Николай Рассказов
29Виталий Денисов
54′
6Айртон
3Константин Плиев
90+1′
2Самюэль Жиго
5Филип Уремович
29Илья Кутепов
12Александр Зуев
10Зелимхан Бакаев
18Павел Могилевец
60′
25Лоренсо Мельгарехо
8Видар Ерн Кьяртанссон
33Алекс Крал
10Игорь Коновалов
20Андре Шюррле
48′64′
33Олег Данченко
19′
9Резиуан Мирзов
80Егор Сорокин
8Гус Тил
56′
11Зурико Давиташвили
68′
19Эсекиэль Понсе
26Бека Микелтадзе
54Наиль Умяров
84′
7Вячеслав Подберезкин
76′
23Джордан Ларссон
70Николай Кипиани
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
4Голевые моменты3
20Удары (всего)10
8Удары в створ4
0Штанги, перекладины1
4Угловые4
13Фолы14
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАлександр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяМаксим Гаврилин(Россия, Владимир)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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