Тедеско считает, что футболистам «Спартака» необходимо вернуть уверенность в себе

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«Спартак» объявил о назначении Тедеско в понедельник, он сменил на посту главного тренера Олега Кононова. В субботу красно-белые сыграли вничью с «Рубином» (0:0) на своем поле в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Самое главное — футболистам нужно вернуть уверенность в своих силах, — сказал Тедеско. — После пяти поражений подряд [в чемпионате России] это трудно сделать. Ребята в матче с “Рубином” старались, пытались открываться, даже когда их прессинговали, мы пытаемся найти правильные решения, чтобы играть смелее. Я рад был видеть, что ребята хотят работать, стараются сделать на поле то, о чем мы просим их на тренировках, это не всегда получается, но главное, что они стараются».

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Капитаном команды в матче с «Рубином» являлся защитник Самуэль Жиго. Капитаном и вице-капитаном команды в сезоне-2019/20 являются защитник Георгий Джикия и полузащитник Роман Зобнин соответственно. Первый пропустил встречу против «Рубина» из-за дисквалификации, второй восстанавливается от травмы, полученной в начале октября на тренировке.

«Любой может быть капитаном, у нас много опытных ребят. Выбрать капитана было непросто, решение было принято уже в день матча. Лучше, когда капитаном является центральный защитник, это хороший знак, Самуэля в команде все любят, поэтому мы его выбрали капитаном на эту игру. Что касается Зобнина, то я надеюсь, что он вернется в строй на следующей неделе, но пока трудно сказать наверняка», — подчеркнул главный тренер «Спартака».

Игру с «Рубином» посетило 26844 зрителей, «Открытие-Арена» вмещает около 45 тыс. болельщиков.

«В первую очередь, хотелось бы поблагодарить болельщиков за поддержку. Сейчас в команде сложилась непростая ситуация. У команды было пять поражений подряд, возможно, именно поэтому сегодня стадион не был заполнен полностью. Теперь все зависит от нас, чтобы заполнить трибуны», — отметил Тедеско.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 14, 27.10.2019, 16:30 Локомотив - Спартак -

«У тренерского штаба есть идеи»

В матче 14-го тура РПЛ «Спартак» в гостях сыграет против московского «Локомотива», игра пройдет 27 октября и начнется в 16:30 мск. «Локомотив» — очень хорошая команда. Они играют в Лиге чемпионов, потому что заслуживают этого. У них много опытных и молодых футболистов, — заявил Тедеско.

«Мы проанализируем соперника, думаю, что у нас будет больше шансов одержать победу в следующей игре. Может, мы что-то поменяем в тактике, может, оставим все как есть. У нас есть решения, идеи, с “Рубином” мы пытались обкатать всего лишь пару из них. Конечно, у меня всегда есть идеи, это моя работа, иначе меня бы сюда не пригласили», — заключил главный тренер «Спартака».

В турнирной таблице «Спартак» занимает девятое место, набрав 15 очков в 13 встречах.