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Фоторепортажи
18Тренер ЦСКА, защитник «Спартака», легенда сборной России
35Тедеско после игры провел сплачивающий ритуал, Жиго получил подарок. «Спартак» — «Рубин»: фото
11:14 (мск), источник: ТАСС

Тедеско считает, что футболистам «Спартака» необходимо вернуть уверенность в себе

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» должны вернуть уверенность в своих силах для улучшения игры. Таким мнением с журналистами поделился главный тренер красно-белых Доменико Тедеско.

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«Спартак» объявил о назначении Тедеско в понедельник, он сменил на посту главного тренера Олега Кононова. В субботу красно-белые сыграли вничью с «Рубином» (0:0) на своем поле в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Самое главное — футболистам нужно вернуть уверенность в своих силах, — сказал Тедеско. — После пяти поражений подряд [в чемпионате России] это трудно сделать. Ребята в матче с “Рубином” старались, пытались открываться, даже когда их прессинговали, мы пытаемся найти правильные решения, чтобы играть смелее. Я рад был видеть, что ребята хотят работать, стараются сделать на поле то, о чем мы просим их на тренировках, это не всегда получается, но главное, что они стараются».

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Капитаном команды в матче с «Рубином» являлся защитник Самуэль Жиго. Капитаном и вице-капитаном команды в сезоне-2019/20 являются защитник Георгий Джикия и полузащитник Роман Зобнин соответственно. Первый пропустил встречу против «Рубина» из-за дисквалификации, второй восстанавливается от травмы, полученной в начале октября на тренировке.

«Любой может быть капитаном, у нас много опытных ребят. Выбрать капитана было непросто, решение было принято уже в день матча. Лучше, когда капитаном является центральный защитник, это хороший знак, Самуэля в команде все любят, поэтому мы его выбрали капитаном на эту игру. Что касается Зобнина, то я надеюсь, что он вернется в строй на следующей неделе, но пока трудно сказать наверняка», — подчеркнул главный тренер «Спартака».

Игру с «Рубином» посетило 26844 зрителей, «Открытие-Арена» вмещает около 45 тыс. болельщиков.

«В первую очередь, хотелось бы поблагодарить болельщиков за поддержку. Сейчас в команде сложилась непростая ситуация. У команды было пять поражений подряд, возможно, именно поэтому сегодня стадион не был заполнен полностью. Теперь все зависит от нас, чтобы заполнить трибуны», — отметил Тедеско.

Футбол

Премьер-лига 2019/2020
Тур 14, 27.10.2019, 16:30

Локомотив-Спартак-

«У тренерского штаба есть идеи»

В матче 14-го тура РПЛ «Спартак» в гостях сыграет против московского «Локомотива», игра пройдет 27 октября и начнется в 16:30 мск. «Локомотив» — очень хорошая команда. Они играют в Лиге чемпионов, потому что заслуживают этого. У них много опытных и молодых футболистов, — заявил Тедеско.

«Мы проанализируем соперника, думаю, что у нас будет больше шансов одержать победу в следующей игре. Может, мы что-то поменяем в тактике, может, оставим все как есть. У нас есть решения, идеи, с “Рубином” мы пытались обкатать всего лишь пару из них. Конечно, у меня всегда есть идеи, это моя работа, иначе меня бы сюда не пригласили», — заключил главный тренер «Спартака».

В турнирной таблице «Спартак» занимает девятое место, набрав 15 очков в 13 встречах.

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Главные тренеры
Доменико ТедескоРоман Шаронов
Составы команд
98Александр Максименко
22Юрий Дюпин
92Николай Рассказов
29Виталий Денисов
54′
6Айртон
3Константин Плиев
90+1′
2Самюэль Жиго
5Филип Уремович
29Илья Кутепов
12Александр Зуев
10Зелимхан Бакаев
18Павел Могилевец
60′
25Лоренсо Мельгарехо
8Видар Ерн Кьяртанссон
33Алекс Крал
10Игорь Коновалов
20Андре Шюррле
48′64′
33Олег Данченко
19′
9Резиуан Мирзов
80Егор Сорокин
8Гус Тил
56′
11Зурико Давиташвили
68′
19Эсекиэль Понсе
26Бека Микелтадзе
54Наиль Умяров
84′
7Вячеслав Подберезкин
76′
23Джордан Ларссон
70Николай Кипиани
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
4Голевые моменты3
20Удары (всего)10
8Удары в створ4
0Штанги, перекладины1
4Угловые4
13Фолы14
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАлександр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяМаксим Гаврилин(Россия, Владимир)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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