Футболист «Рубина» Фомин отключен от аппарата искусственной вентиляции легких

Фомин получил травму в пятницу во время гостевого матча молодежного чемпионата России против московского «Спартака». На 69-й минуте встречи 17-летний защитник получил повреждение в результате столкновения с соперником. После срочной госпитализации в одну из московских больниц врачи диагностировали у футболиста тупую травму живота и большую потерю крови. Ему была проведена операция.