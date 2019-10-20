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12:54 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Рубина» Фомин отключен от аппарата искусственной вентиляции легких

ТАСС, 20 октября. Футболист молодежного состава казанского «Рубина» Вячеслав Фомин, получивший тяжелую травму во время матча, отключен от аппарата искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает пресс-служба «Рубина».

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Фомин получил травму в пятницу во время гостевого матча молодежного чемпионата России против московского «Спартака». На 69-й минуте встречи 17-летний защитник получил повреждение в результате столкновения с соперником. После срочной госпитализации в одну из московских больниц врачи диагностировали у футболиста тупую травму живота и большую потерю крови. Ему была проведена операция.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Его сняли с аппарата искусственной вентиляции легких, дыхание самостоятельное, сознание ясное. Состояние пока расценивается как тяжелое, но стабильное», — говорится в сообщении.

Фомин провел в этом сезоне 12 матчей в молодежном первенстве, не отметившись результативными действиями.

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0Красные карточки0
4Голевые моменты3
20Удары (всего)10
8Удары в створ4
0Штанги, перекладины1
4Угловые4
13Фолы14
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАлександр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяМаксим Гаврилин(Россия, Владимир)
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