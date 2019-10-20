«Крылья Советов» обыграли «Оренбург», одержав третью подряд победу в РПЛ
ОРЕНБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Футболисты самарских «Крыльев Советов» обыграли «Оренбург» со счетом 1:0 в матче 13-го тура Российской
ОРЕНБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Футболисты самарских «Крыльев Советов» обыграли «Оренбург» со счетом 1:0 в матче 13-го тура Российской
Единственный гол на 18-й минуте встречи забил Паул Антон. Все матчи 13-го тура чемпионата России посвящены памяти вратаря сборной СССР и московского «Динамо» Льва Яшина, 22 октября исполнится 90 лет со дня рождения вратаря. Голкипер «Оренбурга» Андрей Климович в память о Яшине вышел на игру в кепке и черном свитере. Команды провели пятый матч в рамках элитного дивизиона чемпионатов России, «Крылья Советов» впервые одержали победу, ранее трижды побеждал «Оренбург», еще одна игра завершилась вничью.
В добавленное ко второму тайму время мяч после рикошета попал в руку защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова в штрафной площади гостей, судья Василий Казарцев не зафиксировал нарушения правил. После чего произошла стычка между футболистами клубов, по итогам которой главный арбитр показал красную карточку защитнику «Крыльев Советов» Александру Анюкову, а также удалил с поля главных тренеров команд Владимира Федотова («Оренбург») и Миодрага Божовича («Крылья Советов»), после удаления Божович вышел в центр поля и эмоционально обратился к болельщикам самарского клуба с просьбой поддерживать команду.
37-летний Анюков впервые в карьере получил прямую красную карточку, до этого защитника удаляли с поля только за два предупреждения, тогда футболист выступал за петербургский «Зенит» — в 2012 году в матче чемпионата России с московским «Локомотивом» (1:1), а также в 2015 году в игре с французским «Лионом» в Лиге чемпионов (2:0).
Голкипер и капитан «Крыльев Советов» Рыжиков в 129-й раз в карьере сумел не пропустить в матче чемпионатов России, всего на его счету 327 игр в элитном дивизионе за пять клубов. По количеству «сухих» матчей в рамках чемпионатов России Рыжиков догнал Сергея Овчинникова (129 игр без пропущенных мячей за 290 матчей) и делит второе место, уступая только вратарю московского ЦСКА Игорю Акинфееву (206 матчей «на ноль» в 439 играх). 39-летний Рыжиков был признан лучшим игроком матча.
«Крылья Советов» одержали третью победу кряду (все матчи — без пропущенных мячей), ранее подопечные Божовича обыграли «Сочи» (2:0 — в гостях) и «Тамбов» (2:0 — дома). Самарский клуб занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 17 очков в 13 матчах. «Оренбург» идет на 12-й строчке, имея в активе 14 очков.
В следующем матче «Крылья Советов» дома примут петербургский «Зенит», а «Оренбург» в гостях встретится с «Краснодаром». Обе встречи пройдут 27 октября.
|Владимир Федотов
|Миодраг Божович
|Паул Антон
|18′
|38
|Андрей Климович
|1
|Сергей Рыжиков
89′
|12
|Андрей Малых
|22
|Александр Анюков
90+3′
|11
|Андреа Чуканов
|23
|Дмитрий Комбаров
|4
|Урош Радакович
|3
|Никита Чернов
|13
|Сергей Терехов
|50
|Максим Карпов
|5
|Тимур Аюпов
90+3′
|99
|Максим Канунников
27′
|8
|Даниэл Мишкич
|20
|Срджан Мияйлович
|10
|Рикарду Алвеш
57′
|8
|Александр Гацкан
|9
|Джордже Деспотович
|17
|Антон Зиньковский
83′
|31
|Виталий Шахов
89′
|69
|Егор Голенков
|20
|Джоэль Фамейе
|7
|Александр Соболев
90′
|7
|Филип Рогич
45′76′
|40
|Артем Тимофеев
|32
|Артем Кулишев
|28
|Паул Антон
63′71′
|77
|Дмитрий Кабутов
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|1
|4
|Голевые моменты
|3
|28
|Удары (всего)
|11
|10
|Удары в створ
|6
|1
|Штанги, перекладины
|2
|9
|Угловые
|2
|9
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Тихон Калугин(Россия, Москва)