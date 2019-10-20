«Крылья Советов» обыграли «Оренбург», одержав третью подряд победу в РПЛ

Источник: РИА "Новости"

Единственный гол на 18-й минуте встречи забил Паул Антон. Все матчи 13-го тура чемпионата России посвящены памяти вратаря сборной СССР и московского «Динамо» Льва Яшина, 22 октября исполнится 90 лет со дня рождения вратаря. Голкипер «Оренбурга» Андрей Климович в память о Яшине вышел на игру в кепке и черном свитере. Команды провели пятый матч в рамках элитного дивизиона чемпионатов России, «Крылья Советов» впервые одержали победу, ранее трижды побеждал «Оренбург», еще одна игра завершилась вничью.

В добавленное ко второму тайму время мяч после рикошета попал в руку защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова в штрафной площади гостей, судья Василий Казарцев не зафиксировал нарушения правил. После чего произошла стычка между футболистами клубов, по итогам которой главный арбитр показал красную карточку защитнику «Крыльев Советов» Александру Анюкову, а также удалил с поля главных тренеров команд Владимира Федотова («Оренбург») и Миодрага Божовича («Крылья Советов»), после удаления Божович вышел в центр поля и эмоционально обратился к болельщикам самарского клуба с просьбой поддерживать команду.

37-летний Анюков впервые в карьере получил прямую красную карточку, до этого защитника удаляли с поля только за два предупреждения, тогда футболист выступал за петербургский «Зенит» — в 2012 году в матче чемпионата России с московским «Локомотивом» (1:1), а также в 2015 году в игре с французским «Лионом» в Лиге чемпионов (2:0).

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Голкипер и капитан «Крыльев Советов» Рыжиков в 129-й раз в карьере сумел не пропустить в матче чемпионатов России, всего на его счету 327 игр в элитном дивизионе за пять клубов. По количеству «сухих» матчей в рамках чемпионатов России Рыжиков догнал Сергея Овчинникова (129 игр без пропущенных мячей за 290 матчей) и делит второе место, уступая только вратарю московского ЦСКА Игорю Акинфееву (206 матчей «на ноль» в 439 играх). 39-летний Рыжиков был признан лучшим игроком матча.

«Крылья Советов» одержали третью победу кряду (все матчи — без пропущенных мячей), ранее подопечные Божовича обыграли «Сочи» (2:0 — в гостях) и «Тамбов» (2:0 — дома). Самарский клуб занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 17 очков в 13 матчах. «Оренбург» идет на 12-й строчке, имея в активе 14 очков.