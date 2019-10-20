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13:37 (мск), источник: ТАСС

«Крылья Советов» обыграли «Оренбург», одержав третью подряд победу в РПЛ

ОРЕНБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Футболисты самарских «Крыльев Советов» обыграли «Оренбург» со счетом 1:0 в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик».

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Источник: РИА "Новости"

Единственный гол на 18-й минуте встречи забил Паул Антон. Все матчи 13-го тура чемпионата России посвящены памяти вратаря сборной СССР и московского «Динамо» Льва Яшина, 22 октября исполнится 90 лет со дня рождения вратаря. Голкипер «Оренбурга» Андрей Климович в память о Яшине вышел на игру в кепке и черном свитере. Команды провели пятый матч в рамках элитного дивизиона чемпионатов России, «Крылья Советов» впервые одержали победу, ранее трижды побеждал «Оренбург», еще одна игра завершилась вничью.

В добавленное ко второму тайму время мяч после рикошета попал в руку защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова в штрафной площади гостей, судья Василий Казарцев не зафиксировал нарушения правил. После чего произошла стычка между футболистами клубов, по итогам которой главный арбитр показал красную карточку защитнику «Крыльев Советов» Александру Анюкову, а также удалил с поля главных тренеров команд Владимира Федотова («Оренбург») и Миодрага Божовича («Крылья Советов»), после удаления Божович вышел в центр поля и эмоционально обратился к болельщикам самарского клуба с просьбой поддерживать команду.

37-летний Анюков впервые в карьере получил прямую красную карточку, до этого защитника удаляли с поля только за два предупреждения, тогда футболист выступал за петербургский «Зенит» — в 2012 году в матче чемпионата России с московским «Локомотивом» (1:1), а также в 2015 году в игре с французским «Лионом» в Лиге чемпионов (2:0).

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Голкипер и капитан «Крыльев Советов» Рыжиков в 129-й раз в карьере сумел не пропустить в матче чемпионатов России, всего на его счету 327 игр в элитном дивизионе за пять клубов. По количеству «сухих» матчей в рамках чемпионатов России Рыжиков догнал Сергея Овчинникова (129 игр без пропущенных мячей за 290 матчей) и делит второе место, уступая только вратарю московского ЦСКА Игорю Акинфееву (206 матчей «на ноль» в 439 играх). 39-летний Рыжиков был признан лучшим игроком матча.

«Крылья Советов» одержали третью победу кряду (все матчи — без пропущенных мячей), ранее подопечные Божовича обыграли «Сочи» (2:0 — в гостях) и «Тамбов» (2:0 — дома). Самарский клуб занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 17 очков в 13 матчах. «Оренбург» идет на 12-й строчке, имея в активе 14 очков.

В следующем матче «Крылья Советов» дома примут петербургский «Зенит», а «Оренбург» в гостях встретится с «Краснодаром». Обе встречи пройдут 27 октября.

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Оренбург
0:1
Первый тайм: 0:1
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 1320.10.2019, 11:30 (МСК UTC+3)Газовик, 4311 зрителей
Главные тренеры
Владимир ФедотовМиодраг Божович
Голы
Паул Антон18′
Составы команд
38Андрей Климович
1Сергей Рыжиков
89′
12Андрей Малых
22Александр Анюков
90+3′
11Андреа Чуканов
23Дмитрий Комбаров
4Урош Радакович
3Никита Чернов
13Сергей Терехов
50Максим Карпов
5Тимур Аюпов
90+3′
99Максим Канунников
27′
8Даниэл Мишкич
20Срджан Мияйлович
10Рикарду Алвеш
57′
8Александр Гацкан
9Джордже Деспотович
17Антон Зиньковский
83′
31Виталий Шахов
89′
69Егор Голенков
20Джоэль Фамейе
7Александр Соболев
90′
7Филип Рогич
45′76′
40Артем Тимофеев
32Артем Кулишев
28Паул Антон
63′71′
77Дмитрий Кабутов
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки1
4Голевые моменты3
28Удары (всего)11
10Удары в створ6
1Штанги, перекладины2
9Угловые2
9Фолы10
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяДмитрий Мосякин(Россия, Москва)
Боковой судьяТихон Калугин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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