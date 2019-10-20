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14:53 (мск), источник: ТАСС

Василий Столыпин: Судья спровоцировал драку в матче «Оренбурга» с «Крыльями Советов»

МОСКВА, 20 октября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Главный арбитр матча 13-го тура чемпионата России по футболу «Оренбург» — «Крылья Советов» Василий Казарцев своими действиями спровоцировал драку в конце встречи. Такое мнение ТАСС высказал член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин.

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Источник: РИА "Новости"

Гости победили со счетом 1:0. В добавленное ко второму тайму время произошла стычка между футболистами клубов, по итогам которой Казарцев показал вторую желтую карточку и удалил защитника «Крыльев Советов» Александра Анюкова. Инцидент произошел после того, как мяч в штрафной «Крыльев» от игрока гостей попал к одноклубнику в руку. Кроме того, арбитр удалил с поля главных тренеров команд Владимира Федотова («Оренбург») и Миодрага Божовича («Крылья Советов»).

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«Судья упустил игру из своих рук: был эпизод с рукой в штрафной площади, повтор показал, что рука действительно была. Судье нужно было увереннее и жестче принимать свое решение, а он побежал к боковому арбитру и спровоцировал драку, — сказал Столыпин. — Конечно, наши сразу побежали к боковому, не знаю, что там ассистент сказал главному арбитру. Самое главное — судья принимает решение, а он засомневался».

По мнению собеседника ТАСС, драка могла произойти из-за того, что игроки «Оренбурга» могли быть недовольны действиями арбитра в ходе матча. «У наших копились эмоции в течение всего матча, арбитр три явных пенальти не дал в ворота “Крыльев Советов”. Это психологически сломило нашу команду. Что касается нас, то мы 23 раза пробили по воротам, надо было забивать, конечно», — добавил функционер.

«Оренбург» идет на 12-й строчке, имея в активе 14 очков. В следующем матче он в гостях сыграет с «Краснодаром» 27 октября.

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Оренбург
0:1
Первый тайм: 0:1
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 1320.10.2019, 11:30 (МСК UTC+3)Газовик, 4311 зрителей
Главные тренеры
Владимир ФедотовМиодраг Божович
Голы
Паул Антон18′
Составы команд
38Андрей Климович
1Сергей Рыжиков
89′
12Андрей Малых
22Александр Анюков
90+3′
11Андреа Чуканов
23Дмитрий Комбаров
4Урош Радакович
3Никита Чернов
13Сергей Терехов
50Максим Карпов
5Тимур Аюпов
90+3′
99Максим Канунников
27′
8Даниэл Мишкич
20Срджан Мияйлович
10Рикарду Алвеш
57′
8Александр Гацкан
9Джордже Деспотович
17Антон Зиньковский
83′
31Виталий Шахов
89′
69Егор Голенков
20Джоэль Фамейе
7Александр Соболев
90′
7Филип Рогич
45′76′
40Артем Тимофеев
32Артем Кулишев
28Паул Антон
63′71′
77Дмитрий Кабутов
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки1
4Голевые моменты3
28Удары (всего)11
10Удары в створ6
1Штанги, перекладины2
9Угловые2
9Фолы10
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяДмитрий Мосякин(Россия, Москва)
Боковой судьяТихон Калугин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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