Василий Столыпин: Судья спровоцировал драку в матче «Оренбурга» с «Крыльями Советов»

Источник: РИА "Новости"

Гости победили со счетом 1:0. В добавленное ко второму тайму время произошла стычка между футболистами клубов, по итогам которой Казарцев показал вторую желтую карточку и удалил защитника «Крыльев Советов» Александра Анюкова. Инцидент произошел после того, как мяч в штрафной «Крыльев» от игрока гостей попал к одноклубнику в руку. Кроме того, арбитр удалил с поля главных тренеров команд Владимира Федотова («Оренбург») и Миодрага Божовича («Крылья Советов»).

«Судья упустил игру из своих рук: был эпизод с рукой в штрафной площади, повтор показал, что рука действительно была. Судье нужно было увереннее и жестче принимать свое решение, а он побежал к боковому арбитру и спровоцировал драку, — сказал Столыпин. — Конечно, наши сразу побежали к боковому, не знаю, что там ассистент сказал главному арбитру. Самое главное — судья принимает решение, а он засомневался».

По мнению собеседника ТАСС, драка могла произойти из-за того, что игроки «Оренбурга» могли быть недовольны действиями арбитра в ходе матча. «У наших копились эмоции в течение всего матча, арбитр три явных пенальти не дал в ворота “Крыльев Советов”. Это психологически сломило нашу команду. Что касается нас, то мы 23 раза пробили по воротам, надо было забивать, конечно», — добавил функционер.