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15:17 (мск), источник: ТАСС

Анюков извинился перед футболистом «Оренбурга» за эпизод с удалением в матче РПЛ

ТАСС, 20 октября. Защитник самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Александр Анюков принес извинения нападающему «Оренбурга» Андреа Чуканову за стычку в конце матча чемпионата России. Комментарий Анюкова приводит пресс-служба «Крыльев Советов».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги прошла в воскресенье в Оренбурге и завершилась победой самарского клуба со счетом 1:0. В добавленное ко второму тайму время произошла стычка между футболистами клубов, по итогам которой главный арбитр Василий Казарцев показал красную карточку Анюкову, который толкнул плечом Чуканова.

«Хотел бы принести извинения. В первую очередь тренерскому штабу “Оренбурга” и Андреа Чуканову. Меня перехлестнули эмоции, удаление заслужил», — сказал Анюков.

Инцидент произошел после того, как мяч после рикошета попал в руку защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова в штрафной площади гостей, Казарцев не зафиксировал нарушения правил. Арбитр также удалил с поля главных тренеров команд Владимира Федотова («Оренбург») и Миодрага Божовича («Крылья Советов»).

«Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 17 очков в 13 матчах, «Оренбург» идет на 12-й строчке, имея в активе 14 очков. В следующем матче «Крылья Советов» примут петербургский «Зенит» 27 октября.

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