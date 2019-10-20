Анюков извинился перед футболистом «Оренбурга» за эпизод с удалением в матче РПЛ

Источник: РИА "Новости"

Встреча в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги прошла в воскресенье в Оренбурге и завершилась победой самарского клуба со счетом 1:0. В добавленное ко второму тайму время произошла стычка между футболистами клубов, по итогам которой главный арбитр Василий Казарцев показал красную карточку Анюкову, который толкнул плечом Чуканова.

«Хотел бы принести извинения. В первую очередь тренерскому штабу “Оренбурга” и Андреа Чуканову. Меня перехлестнули эмоции, удаление заслужил», — сказал Анюков.

Инцидент произошел после того, как мяч после рикошета попал в руку защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова в штрафной площади гостей, Казарцев не зафиксировал нарушения правил. Арбитр также удалил с поля главных тренеров команд Владимира Федотова («Оренбург») и Миодрага Божовича («Крылья Советов»).