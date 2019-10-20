Матч чемпионата России завершился массовой дракой и тремя удалениями
Матч 13-го тура Российской
Матч 13-го тура Российской
В компенсированное время при счете 1:0 в пользу «Крыльев» судья отказался ставить пенальти в ворота самарцев, что вызвало недовольство игроков «Оренбурга». В итоге на поле возникла потасовка с участием футболистов, тренеров и сотрудников обоих клубов.
За удар соперника прямую красную карточку получил капитан «Крыльев Советов» Александр Анюков. Также с поля были удалены оба главных тренера. В оставшееся время счет в матче не изменился.
|Владимир Федотов
|Миодраг Божович
|Паул Антон
|18′
|38
|Андрей Климович
|1
|Сергей Рыжиков
89′
|12
|Андрей Малых
|22
|Александр Анюков
90+3′
|11
|Андреа Чуканов
|23
|Дмитрий Комбаров
|4
|Урош Радакович
|3
|Никита Чернов
|13
|Сергей Терехов
|50
|Максим Карпов
|5
|Тимур Аюпов
90+3′
|99
|Максим Канунников
27′
|8
|Даниэл Мишкич
|20
|Срджан Мияйлович
|10
|Рикарду Алвеш
57′
|8
|Александр Гацкан
|9
|Джордже Деспотович
|17
|Антон Зиньковский
83′
|31
|Виталий Шахов
89′
|69
|Егор Голенков
|20
|Джоэль Фамейе
|7
|Александр Соболев
90′
|7
|Филип Рогич
45′76′
|40
|Артем Тимофеев
|32
|Артем Кулишев
|28
|Паул Антон
63′71′
|77
|Дмитрий Кабутов
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|1
|4
|Голевые моменты
|3
|28
|Удары (всего)
|11
|10
|Удары в створ
|6
|1
|Штанги, перекладины
|2
|9
|Угловые
|2
|9
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Тихон Калугин(Россия, Москва)