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15:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Матч чемпионата России завершился массовой дракой и тремя удалениями

Матч 13-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) между «Оренбургом» и «Крыльями Советов» завершился массовой потасовкой. Видеозапись опубликована на RuTube-канале телеканала «Матч Премьер».

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Источник: РИА "Новости"

В компенсированное время при счете 1:0 в пользу «Крыльев» судья отказался ставить пенальти в ворота самарцев, что вызвало недовольство игроков «Оренбурга». В итоге на поле возникла потасовка с участием футболистов, тренеров и сотрудников обоих клубов.

За удар соперника прямую красную карточку получил капитан «Крыльев Советов» Александр Анюков. Также с поля были удалены оба главных тренера. В оставшееся время счет в матче не изменился.

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Оренбург
0:1
Первый тайм: 0:1
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 1320.10.2019, 11:30 (МСК UTC+3)Газовик, 4311 зрителей
Главные тренеры
Владимир ФедотовМиодраг Божович
Голы
Паул Антон18′
Составы команд
38Андрей Климович
1Сергей Рыжиков
89′
12Андрей Малых
22Александр Анюков
90+3′
11Андреа Чуканов
23Дмитрий Комбаров
4Урош Радакович
3Никита Чернов
13Сергей Терехов
50Максим Карпов
5Тимур Аюпов
90+3′
99Максим Канунников
27′
8Даниэл Мишкич
20Срджан Мияйлович
10Рикарду Алвеш
57′
8Александр Гацкан
9Джордже Деспотович
17Антон Зиньковский
83′
31Виталий Шахов
89′
69Егор Голенков
20Джоэль Фамейе
7Александр Соболев
90′
7Филип Рогич
45′76′
40Артем Тимофеев
32Артем Кулишев
28Паул Антон
63′71′
77Дмитрий Кабутов
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки1
4Голевые моменты3
28Удары (всего)11
10Удары в створ6
1Штанги, перекладины2
9Угловые2
9Фолы10
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяДмитрий Мосякин(Россия, Москва)
Боковой судьяТихон Калугин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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