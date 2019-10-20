ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Московский ЦСКА и «Уфа» сыграли вничью в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Московский ЦСКА и «Уфа» сыграли вничью в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча, прошедшая в Уфе, завершилась со счетом 1:1. Ильзат Ахметов вывел армейцев вперед на 27-й минуте, Вячеслав Кротов сравнял счет на 83-й.
ЦСКА, в активе которого 26 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице, «Уфа» (16) идет восьмой.
В 14-м туре ЦСКА примет московское «Динамо», «Уфа» сыграет на выезде с «Тамбовом», который проводит домашние матчи в Саранске.
Тринадцатый и четырнадцатый туры Российской
|Вадим Евсеев
|Виктор Гончаренко
|Вячеслав Кротов(Джемал Табидзе, Александр Пуцко)
|83′
|Ильзат Ахметов(Никола Влашич, Федор Чалов)
|26′
|31
|Александр Беленов
|35
|Игорь Акинфеев
|33
|Александр Сухов
|23
|Хердур Магнуссон
|15
|Александр Пуцко
|62
|Вадим Карпов
|27
|Йонуц Неделчару
|78
|Игорь Дивеев
|55
|Джемал Табидзе
|2
|Мариу Фернандес
|11
|Ловро Бизяк
|20
|Константин Кучаев
|8
|Кэтэлин Карп
|8
|Никола Влашич
|74
|Даниил Фомин
66′
|98
|Иван Обляков
|9
|Денис Терентьев
41′68′
|17
|Арнор Сигурдссон
|2
|Данил Круговой
|9
|Федор Чалов
62′
|10
|Оливье Тилль
75′
|29
|Яка Бийол
|22
|Артем Голубев
|7
|Ильзат Ахметов
78′
|32
|Андрес Вомбергар
61′
|25
|Кристиян Бистрович
|57
|Вячеслав Кротов
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|3
|16
|Удары (всего)
|16
|5
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|3
|11
|Фолы
|10
|4
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Николай Волошин(Россия, Смоленск)
|Боковой судья
|Игорь Демешко(Россия, Химки)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди(Россия, Краснодар)