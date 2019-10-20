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16:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Московский ЦСКА и «Уфа» сыграли вничью в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Уфе, завершилась со счетом 1:1. Ильзат Ахметов вывел армейцев вперед на 27-й минуте, Вячеслав Кротов сравнял счет на 83-й.

ЦСКА, в активе которого 26 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице, «Уфа» (16) идет восьмой.

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Во время загрузки произошла ошибка.

В 14-м туре ЦСКА примет московское «Динамо», «Уфа» сыграет на выезде с «Тамбовом», который проводит домашние матчи в Саранске.

Тринадцатый и четырнадцатый туры Российской премьер-лиги, 19-й тур Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и 15-й тур Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) посвящены памяти Льва Яшина. 22 октября легендарному вратарю сборной СССР и московского «Динамо» исполнилось бы 90 лет.

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Уфа
1:1
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 1320.10.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Нефтяник, 11282 зрителя
Главные тренеры
Вадим ЕвсеевВиктор Гончаренко
Голы
Вячеслав Кротов(Джемал Табидзе, Александр Пуцко)83′
Ильзат Ахметов(Никола Влашич, Федор Чалов)26′
Составы команд
31Александр Беленов
35Игорь Акинфеев
33Александр Сухов
23Хердур Магнуссон
15Александр Пуцко
62Вадим Карпов
27Йонуц Неделчару
78Игорь Дивеев
55Джемал Табидзе
2Мариу Фернандес
11Ловро Бизяк
20Константин Кучаев
8Кэтэлин Карп
8Никола Влашич
74Даниил Фомин
66′
98Иван Обляков
9Денис Терентьев
41′68′
17Арнор Сигурдссон
2Данил Круговой
9Федор Чалов
62′
10Оливье Тилль
75′
29Яка Бийол
22Артем Голубев
7Ильзат Ахметов
78′
32Андрес Вомбергар
61′
25Кристиян Бистрович
57Вячеслав Кротов
Статистика
2Желтые карточки0
0Красные карточки0
4Голевые моменты3
16Удары (всего)16
5Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
4Угловые3
11Фолы10
4Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяНиколай Волошин(Россия, Смоленск)
Боковой судьяИгорь Демешко(Россия, Химки)
Боковой судьяАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
Обозначения
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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