ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Уфе, завершилась со счетом 1:1. Ильзат Ахметов вывел армейцев вперед на 27-й минуте, Вячеслав Кротов сравнял счет на 83-й.

ЦСКА, в активе которого 26 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице, «Уфа» (16) идет восьмой.

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В 14-м туре ЦСКА примет московское «Динамо», «Уфа» сыграет на выезде с «Тамбовом», который проводит домашние матчи в Саранске.