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16:29 (мск), источник: Sport24

Евсеев сдержал еще одного топа. Газон в Уфе не извиняет ЦСКА: так сдавать после перерыва нельзя

Одного Акинфеева не хватило.

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Источник: РИА "Новости"

Арнор Сигурдссон сперва запнулся на рывке, потом не сумел толком принять мяч, развел руками и сорвался на газон — почти как Игорь Акинфеев чуть позже на Хердура Магнуссона.

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Один бывший тренер «Уфы» Сергей Семак называл «Нефтяник» одним из худших стадионов страны — вряд ли доволен и другой — Виктор Гончаренко. Игроки спотыкались, мяч дробил, а футболки быстро побурели, словно от грязи. Роль грязи исполняла кокосовая стружка, щедро подсыпанная буквально на днях. Но, учитывая, что кроме основной команды на «Нефтянике» играют и «Уфа-2», и молодежка (матч со сверстниками из ЦСКА провели тоже сегодня), поле не могло улучшить ничего.

Как мне рассказали, в Уфу регулярно наведывается комиссия РФС и замеряет, вязнут ли в поле ноги и как отскакивает мяч.

Именно по ее указаню газон покрывается дополнительной крошкой. Правда, это едва ли помогает — Вадим Карпов в перерыве жаловался, что бутсы сильно скользят, и подобрать нужные можно было, похоже, только наугад. Андрес Вомбергар подтвердит, как сложно сделать это в Уфе.

Вомбергар вернулся в стартовый состав впервые с марта, Денис Терентьев — с июля.

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А Виктор Гончаренко месяц спустя вспомнил о Карпове. Гогуа и Шарлия, видимо, совсем довели, и 17-летний россиянин снова вышел с первых минут.

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«Уфа», может, не так акцентированно, как «Лудогорец», но все же давила на зону Карпова: Сухов подключался так часто, что больше играл левым нападающим. Вадим вышел не экстренно — и, возможно, закрепится в старте. Особенно учитывая нестабильность партнеров — сегодня, скажем, привозил Магнуссон. Гончаренко специально отправлял к Хердуру Максима Головлева — переводчик бегал за ворота и передал, очевидно, крайне резкие замечания.

ЦСКА, привыкнув к полю и не сталкиваясь с высоким прессингом соперника, завладел инициативой и со второй попытки разыграл комбинацию в врыванием Ахметова из глубины. Это пятое очко Ильзата по системе гол плюс пас во всех матчах сезона за ЦСКА и девятый ассист Николы Влашича.

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На второй тайм, как уже можно было привыкнуть, молодой команды Гончаренко не хватило. А Евсеев, как и в мартовской встрече с ЦСКА, дожал. Сработали замены: Круговой исполнил идеальную подачу со штрафного, Кротов (автор трех ударов в створ из пяти у «Уфы») после нескольких скидок оказался в одиночестве на ближней штанге. В очередной раз ЦСКА безалаберен при стандартах у своих ворот — никто не опекал не только Кротова, но и Карпа.

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Прахом пошли спасения Акинфеева, а Чалов к тому моменту уже сидел на скамейке, и идти в атаку было некому.

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Футбол, Премьер-лига, Тур 1320.10.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Нефтяник, 11282 зрителя
Главные тренеры
Вадим ЕвсеевВиктор Гончаренко
Голы
Вячеслав Кротов(Джемал Табидзе, Александр Пуцко)83′
Ильзат Ахметов(Никола Влашич, Федор Чалов)26′
Составы команд
31Александр Беленов
35Игорь Акинфеев
33Александр Сухов
23Хердур Магнуссон
15Александр Пуцко
62Вадим Карпов
27Йонуц Неделчару
78Игорь Дивеев
55Джемал Табидзе
2Мариу Фернандес
11Ловро Бизяк
20Константин Кучаев
8Кэтэлин Карп
8Никола Влашич
74Даниил Фомин
66′
98Иван Обляков
9Денис Терентьев
41′68′
17Арнор Сигурдссон
2Данил Круговой
9Федор Чалов
62′
10Оливье Тилль
75′
29Яка Бийол
22Артем Голубев
7Ильзат Ахметов
78′
32Андрес Вомбергар
61′
25Кристиян Бистрович
57Вячеслав Кротов
Статистика
2Желтые карточки0
0Красные карточки0
4Голевые моменты3
16Удары (всего)16
5Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
4Угловые3
11Фолы10
4Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяНиколай Волошин(Россия, Смоленск)
Боковой судьяИгорь Демешко(Россия, Химки)
Боковой судьяАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
Обозначения
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  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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