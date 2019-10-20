Евсеев сдержал еще одного топа. Газон в Уфе не извиняет ЦСКА: так сдавать после перерыва нельзя
Одного Акинфеева не хватило.
Одного Акинфеева не хватило.
Арнор Сигурдссон сперва запнулся на рывке, потом не сумел толком принять мяч, развел руками и сорвался на газон — почти как Игорь Акинфеев чуть позже на Хердура Магнуссона.
Один бывший тренер «Уфы» Сергей Семак называл «Нефтяник» одним из худших стадионов страны — вряд ли доволен и другой — Виктор Гончаренко. Игроки спотыкались, мяч дробил, а футболки быстро побурели, словно от грязи. Роль грязи исполняла кокосовая стружка, щедро подсыпанная буквально на днях. Но, учитывая, что кроме основной команды на «Нефтянике» играют и «Уфа-2», и молодежка (матч со сверстниками из ЦСКА провели тоже сегодня), поле не могло улучшить ничего.
Как мне рассказали, в Уфу регулярно наведывается комиссия РФС и замеряет, вязнут ли в поле ноги и как отскакивает мяч.
Именно по ее указаню газон покрывается дополнительной крошкой. Правда, это едва ли помогает — Вадим Карпов в перерыве жаловался, что бутсы сильно скользят, и подобрать нужные можно было, похоже, только наугад. Андрес Вомбергар подтвердит, как сложно сделать это в Уфе.
Вомбергар вернулся в стартовый состав впервые с марта, Денис Терентьев — с июля.
А Виктор Гончаренко месяц спустя вспомнил о Карпове. Гогуа и Шарлия, видимо, совсем довели, и 17-летний россиянин снова вышел с первых минут.
«Уфа», может, не так акцентированно, как «Лудогорец», но все же давила на зону Карпова: Сухов подключался так часто, что больше играл левым нападающим. Вадим вышел не экстренно — и, возможно, закрепится в старте. Особенно учитывая нестабильность партнеров — сегодня, скажем, привозил Магнуссон. Гончаренко специально отправлял к Хердуру Максима Головлева — переводчик бегал за ворота и передал, очевидно, крайне резкие замечания.
ЦСКА, привыкнув к полю и не сталкиваясь с высоким прессингом соперника, завладел инициативой и со второй попытки разыграл комбинацию в врыванием Ахметова из глубины. Это пятое очко Ильзата по системе гол плюс пас во всех матчах сезона за ЦСКА и девятый ассист Николы Влашича.
На второй тайм, как уже можно было привыкнуть, молодой команды Гончаренко не хватило. А Евсеев, как и в мартовской встрече с ЦСКА, дожал. Сработали замены: Круговой исполнил идеальную подачу со штрафного, Кротов (автор трех ударов в створ из пяти у «Уфы») после нескольких скидок оказался в одиночестве на ближней штанге. В очередной раз ЦСКА безалаберен при стандартах у своих ворот — никто не опекал не только Кротова, но и Карпа.
Прахом пошли спасения Акинфеева, а Чалов к тому моменту уже сидел на скамейке, и идти в атаку было некому.
|Вадим Евсеев
|Виктор Гончаренко
|Вячеслав Кротов(Джемал Табидзе, Александр Пуцко)
|83′
|Ильзат Ахметов(Никола Влашич, Федор Чалов)
|26′
|31
|Александр Беленов
|35
|Игорь Акинфеев
|33
|Александр Сухов
|23
|Хердур Магнуссон
|15
|Александр Пуцко
|62
|Вадим Карпов
|27
|Йонуц Неделчару
|78
|Игорь Дивеев
|55
|Джемал Табидзе
|2
|Мариу Фернандес
|11
|Ловро Бизяк
|20
|Константин Кучаев
|8
|Кэтэлин Карп
|8
|Никола Влашич
|74
|Даниил Фомин
66′
|98
|Иван Обляков
|9
|Денис Терентьев
41′68′
|17
|Арнор Сигурдссон
|2
|Данил Круговой
|9
|Федор Чалов
62′
|10
|Оливье Тилль
75′
|29
|Яка Бийол
|22
|Артем Голубев
|7
|Ильзат Ахметов
78′
|32
|Андрес Вомбергар
61′
|25
|Кристиян Бистрович
|57
|Вячеслав Кротов
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|3
|16
|Удары (всего)
|16
|5
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|3
|11
|Фолы
|10
|4
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Николай Волошин(Россия, Смоленск)
|Боковой судья
|Игорь Демешко(Россия, Химки)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди(Россия, Краснодар)