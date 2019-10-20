Евсеев сдержал еще одного топа. Газон в Уфе не извиняет ЦСКА: так сдавать после перерыва нельзя

Источник: РИА "Новости"

Арнор Сигурдссон сперва запнулся на рывке, потом не сумел толком принять мяч, развел руками и сорвался на газон — почти как Игорь Акинфеев чуть позже на Хердура Магнуссона.

Один бывший тренер «Уфы» Сергей Семак называл «Нефтяник» одним из худших стадионов страны — вряд ли доволен и другой — Виктор Гончаренко. Игроки спотыкались, мяч дробил, а футболки быстро побурели, словно от грязи. Роль грязи исполняла кокосовая стружка, щедро подсыпанная буквально на днях. Но, учитывая, что кроме основной команды на «Нефтянике» играют и «Уфа-2», и молодежка (матч со сверстниками из ЦСКА провели тоже сегодня), поле не могло улучшить ничего.

Как мне рассказали, в Уфу регулярно наведывается комиссия РФС и замеряет, вязнут ли в поле ноги и как отскакивает мяч.

Именно по ее указаню газон покрывается дополнительной крошкой. Правда, это едва ли помогает — Вадим Карпов в перерыве жаловался, что бутсы сильно скользят, и подобрать нужные можно было, похоже, только наугад. Андрес Вомбергар подтвердит, как сложно сделать это в Уфе.

Вомбергар вернулся в стартовый состав впервые с марта, Денис Терентьев — с июля.

А Виктор Гончаренко месяц спустя вспомнил о Карпове. Гогуа и Шарлия, видимо, совсем довели, и 17-летний россиянин снова вышел с первых минут.

«Уфа», может, не так акцентированно, как «Лудогорец», но все же давила на зону Карпова: Сухов подключался так часто, что больше играл левым нападающим. Вадим вышел не экстренно — и, возможно, закрепится в старте. Особенно учитывая нестабильность партнеров — сегодня, скажем, привозил Магнуссон. Гончаренко специально отправлял к Хердуру Максима Головлева — переводчик бегал за ворота и передал, очевидно, крайне резкие замечания.

ЦСКА, привыкнув к полю и не сталкиваясь с высоким прессингом соперника, завладел инициативой и со второй попытки разыграл комбинацию в врыванием Ахметова из глубины. Это пятое очко Ильзата по системе гол плюс пас во всех матчах сезона за ЦСКА и девятый ассист Николы Влашича.

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На второй тайм, как уже можно было привыкнуть, молодой команды Гончаренко не хватило. А Евсеев, как и в мартовской встрече с ЦСКА, дожал. Сработали замены: Круговой исполнил идеальную подачу со штрафного, Кротов (автор трех ударов в створ из пяти у «Уфы») после нескольких скидок оказался в одиночестве на ближней штанге. В очередной раз ЦСКА безалаберен при стандартах у своих ворот — никто не опекал не только Кротова, но и Карпа.

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Прахом пошли спасения Акинфеева, а Чалов к тому моменту уже сидел на скамейке, и идти в атаку было некому.