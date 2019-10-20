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18:46 (мск), источник: ТАСС

«Арсенал» дома сыграл вничью с «Сочи» в РПЛ. Мешков назначил три пенальти в ворота гостей

ТУЛА, 20 октября. /ТАСС/. Тульский «Арсенал» на своем поле сыграл вничью со счетом 1:1 с «Сочи» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Арсенал» в Туле.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе «Арсенала» отличился Александр Ломовицкий (43-я минута, с пенальти), у «Сочи» мяч забил Андрей Мостовой (6), на матче работала система видеоассистента рефери (VAR). На 64-й минуте встречи за вторую желтую карточку был удален защитник «Сочи» Федор Кудряшов. Главный арбитр встречи Виталий Мешков назначил три пенальти в ворота «Сочи», два из них отразил вратарь гостей Сослан Джанаев (по разу не сумели реализовать 11-метровый штрафной удар Ломовицкий и Евгений Луценко, туляки не забили первый и третий пенальти). Джанаев отбил три 11-метровых за последние два тура РПЛ, в прошлом матче он смог отразить удар нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева (0:2).

Тринадцатый и четырнадцатый туры РПЛ посвящены памяти вратаря сборной СССР и московского «Динамо» Льва Яшина. 22 октября исполнится 90 лет со дня его рождения.

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Мешков стал третьим судьей в российской истории, назначившим три пенальти в ворота одной команды в матче высшего дивизиона чемпионата России. Впервые такой случай произошел 29 мая 1999 года: Валентин Иванов назначил пять 11-метровых штрафных ударов в матче между волгоградским «Ротором» и новороссийским «Черноморцем» (5:2) — три в ворота гостей и два в ворота хозяев, форвард «Ротора» реализовал один пенальти из двух, еще один 11-метровый удар реализовал Максим Тищенко, у «Черноморца» оба пенальти забил Альберт Догузов. Второй случай произошел в матче «Анжи» (Махачкала) — «Томь» (Томск) 27 апреля 2017 года, Владислав Безбородов назначил три пенальти в ворота гостей (Арсен Хубулов забил все три пенальти, команды сыграли вничью со счетом 3:3).

Видео
Сослан Джанаев — о переходе Мевли в «Сочи»

Лучшим игроком матча выбран Джанаев. На 29-й минуте встречи Луценко забил гол ударом через себя, который был отменен из-за нарушения правил. Всего судья показал девять желтых карточек футболистам обеих команд (четыре хозяевам и пять гостям, учитывая первую желтую карточку Кудряшова), также предупрежден был главный тренер «Сочи» Александр Точилин. В субботу три пенальти было назначено в матче «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ростов», два из которых забил нападающий петербуржцев Артем Дзюба, у «Ростова» 11-метровый удар реализовал Роман Еременко, встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу «Зенита».

После 13 сыгранных матчей «Арсенал» располагается на 11-м месте, набрав 15 очков, «Сочи» занимает 13-ю строчку, имея в активе 13 очков. «Арсенал» на выезде сыграет с грозненским «Ахматом» в матче 14-го тура РПЛ 26 октября, в тот же день футбольный клуб «Сочи» в гостях сыграет с «Ростовом».

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Главные тренеры
Игорь ЧеревченкоАлександр Точилин
Голы
Александр Ломовицкий43′
Андрей Мостовой(Антон Заболотный)6′
Нереализованные пенальти
Евгений Луценко27′
Александр Ломовицкий55′
Составы команд
36Михаил Левашов
35Сослан Джанаев
9Кирилл Комбаров
26Никита Калугин
45+1′
21Виктор Альварес
13Федор Кудряшов
42′64′
6Максим Беляев
60′
32Миха Мевля
71Александр Денисов
45Иван Миладинович
62′
4Роберт Бауэр
42′
16Кристиан Нобоа
11Сергей Ткачев
5Алексей Померко
23Игорь Горбатенко
17Андрей Мостовой
27Александр Ломовицкий
15Ибрагим Цаллагов
77′
48Евгений Луценко
31′80′
77Дмитрий Полоз
30Александру Тудорие
18Никита Бурмистров
67′83′
10Эванс Кангва
57′68′
34Тимофей Маргасов
22Даниил Лесовой
9Антон Заболотный
1′68′
24Эльмир Набиуллин
Статистика
4Желтые карточки6
0Красные карточки0
8Голевые моменты1
19Удары (всего)10
8Удары в створ3
1Штанги, перекладины0
5Угловые0
11Фолы15
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Боковой судьяНиколай Еремин(Россия, Москва)
Боковой судьяАдлан Хатуев(Россия, Грозный)
ВАРАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАРАлексей Матюнин(Россия, Москва)
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