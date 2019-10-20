«Арсенал» дома сыграл вничью с «Сочи» в РПЛ. Мешков назначил три пенальти в ворота гостей
ТУЛА, 20 октября. /ТАСС/. Тульский «Арсенал» на своем поле сыграл вничью со счетом 1:1 с «Сочи» в матче 13-го тура Российской
ТУЛА, 20 октября. /ТАСС/. Тульский «Арсенал» на своем поле сыграл вничью со счетом 1:1 с «Сочи» в матче 13-го тура Российской
В составе «Арсенала» отличился Александр Ломовицкий (43-я минута, с пенальти), у «Сочи» мяч забил Андрей Мостовой (6), на матче работала система видеоассистента рефери (VAR). На 64-й минуте встречи за вторую желтую карточку был удален защитник «Сочи» Федор Кудряшов. Главный арбитр встречи Виталий Мешков назначил три пенальти в ворота «Сочи», два из них отразил вратарь гостей Сослан Джанаев (по разу не сумели реализовать 11-метровый штрафной удар Ломовицкий и Евгений Луценко, туляки не забили первый и третий пенальти). Джанаев отбил три 11-метровых за последние два тура РПЛ, в прошлом матче он смог отразить удар нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева (0:2).
Тринадцатый и четырнадцатый туры РПЛ посвящены памяти вратаря сборной СССР и московского «Динамо» Льва Яшина. 22 октября исполнится 90 лет со дня его рождения.
Мешков стал третьим судьей в российской истории, назначившим три пенальти в ворота одной команды в матче высшего дивизиона чемпионата России. Впервые такой случай произошел 29 мая 1999 года: Валентин Иванов назначил пять 11-метровых штрафных ударов в матче между волгоградским «Ротором» и новороссийским «Черноморцем» (5:2) — три в ворота гостей и два в ворота хозяев, форвард «Ротора» реализовал один пенальти из двух, еще один 11-метровый удар реализовал Максим Тищенко, у «Черноморца» оба пенальти забил Альберт Догузов. Второй случай произошел в матче «Анжи» (Махачкала) — «Томь» (Томск) 27 апреля 2017 года, Владислав Безбородов назначил три пенальти в ворота гостей (Арсен Хубулов забил все три пенальти, команды сыграли вничью со счетом 3:3).
Лучшим игроком матча выбран Джанаев. На 29-й минуте встречи Луценко забил гол ударом через себя, который был отменен
После 13 сыгранных матчей «Арсенал» располагается на 11-м месте, набрав 15 очков, «Сочи» занимает 13-ю строчку, имея в активе 13 очков. «Арсенал» на выезде сыграет с грозненским «Ахматом» в матче 14-го тура РПЛ 26 октября, в тот же день футбольный клуб «Сочи» в гостях сыграет с «Ростовом».
|Игорь Черевченко
|Александр Точилин
|Александр Ломовицкий
|43′
|Андрей Мостовой(Антон Заболотный)
|6′
|Евгений Луценко
|27′
|Александр Ломовицкий
|55′
|36
|Михаил Левашов
|35
|Сослан Джанаев
|9
|Кирилл Комбаров
|26
|Никита Калугин
45+1′
|21
|Виктор Альварес
|13
|Федор Кудряшов
42′64′
|6
|Максим Беляев
60′
|32
|Миха Мевля
|71
|Александр Денисов
|45
|Иван Миладинович
62′
|4
|Роберт Бауэр
42′
|16
|Кристиан Нобоа
|11
|Сергей Ткачев
|5
|Алексей Померко
|23
|Игорь Горбатенко
|17
|Андрей Мостовой
|27
|Александр Ломовицкий
|15
|Ибрагим Цаллагов
77′
|48
|Евгений Луценко
31′80′
|77
|Дмитрий Полоз
|30
|Александру Тудорие
|18
|Никита Бурмистров
67′83′
|10
|Эванс Кангва
57′68′
|34
|Тимофей Маргасов
|22
|Даниил Лесовой
|9
|Антон Заболотный
1′68′
|24
|Эльмир Набиуллин
|4
|Желтые карточки
|6
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Голевые моменты
|1
|19
|Удары (всего)
|10
|8
|Удары в створ
|3
|1
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|0
|11
|Фолы
|15
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Николай Еремин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Адлан Хатуев(Россия, Грозный)
|ВАР
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)
|Ассистент ВАР
|Алексей Матюнин(Россия, Москва)