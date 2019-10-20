«Арсенал» дома сыграл вничью с «Сочи» в РПЛ. Мешков назначил три пенальти в ворота гостей

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе «Арсенала» отличился Александр Ломовицкий (43-я минута, с пенальти), у «Сочи» мяч забил Андрей Мостовой (6), на матче работала система видеоассистента рефери (VAR). На 64-й минуте встречи за вторую желтую карточку был удален защитник «Сочи» Федор Кудряшов. Главный арбитр встречи Виталий Мешков назначил три пенальти в ворота «Сочи», два из них отразил вратарь гостей Сослан Джанаев (по разу не сумели реализовать 11-метровый штрафной удар Ломовицкий и Евгений Луценко, туляки не забили первый и третий пенальти). Джанаев отбил три 11-метровых за последние два тура РПЛ, в прошлом матче он смог отразить удар нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева (0:2).

Тринадцатый и четырнадцатый туры РПЛ посвящены памяти вратаря сборной СССР и московского «Динамо» Льва Яшина. 22 октября исполнится 90 лет со дня его рождения.

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Мешков стал третьим судьей в российской истории, назначившим три пенальти в ворота одной команды в матче высшего дивизиона чемпионата России. Впервые такой случай произошел 29 мая 1999 года: Валентин Иванов назначил пять 11-метровых штрафных ударов в матче между волгоградским «Ротором» и новороссийским «Черноморцем» (5:2) — три в ворота гостей и два в ворота хозяев, форвард «Ротора» реализовал один пенальти из двух, еще один 11-метровый удар реализовал Максим Тищенко, у «Черноморца» оба пенальти забил Альберт Догузов. Второй случай произошел в матче «Анжи» (Махачкала) — «Томь» (Томск) 27 апреля 2017 года, Владислав Безбородов назначил три пенальти в ворота гостей (Арсен Хубулов забил все три пенальти, команды сыграли вничью со счетом 3:3).

Лучшим игроком матча выбран Джанаев. На 29-й минуте встречи Луценко забил гол ударом через себя, который был отменен из-за нарушения правил. Всего судья показал девять желтых карточек футболистам обеих команд (четыре хозяевам и пять гостям, учитывая первую желтую карточку Кудряшова), также предупрежден был главный тренер «Сочи» Александр Точилин. В субботу три пенальти было назначено в матче «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ростов», два из которых забил нападающий петербуржцев Артем Дзюба, у «Ростова» 11-метровый удар реализовал Роман Еременко, встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу «Зенита».