Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Марсель
Страсбур
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Севилья
Леванте
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Милан
Лечче
10
Футбол. Зарубежный
19:30
Атлетик
Вальядолид
11
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Краснодар
11
Футбол. Зарубежный
19:00
Хоффенхайм
Шальке-04
20
Футбол. Зарубежный
19:00
Парма
Дженоа
51
Футбол. Зарубежный
18:30
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
11
Футбол. Зарубежный
18:00
Монако
Ренн
32
Футбол. Зарубежный
17:00
Эспаньол
Вильярреал
01
Футбол. Премьер-лига
16:30
Арсенал Т
Сочи
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Падерборн
30
Футбол. Зарубежный
16:00
Бордо
Сент-Этьен
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Кальяри
СПАЛ
20
Футбол. Зарубежный
16:00
Сампдория
Рома
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Удинезе
Торино
10
Футбол. Зарубежный
15:00
Реал Сосьедад
Бетис
31
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
ЦСКА
11
Футбол. Зарубежный
13:30
Сассуоло
Интер
34
Футбол. Зарубежный
13:00
Алавес
Сельта
20
Футбол. Премьер-лига
11:30
Оренбург
Крылья Советов
01
Все события
Фоторепортажи
9Успех российских фигуристов на Skate America
38Фингал олимпийского чемпиона, хоккейное карате от внука Билялетдинова. Фото московского дерби
18:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Аленичев пристыдил болельщиков «Спартака»

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Бывший тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев раскритиковал поведение болельщиков столичного клуба, которые устроили обструкцию Олегу Кононову.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Кононов возглавил «Спартак» в ноябре прошлого года. Болельщики клуба критично отнеслись к новому тренеру команды: на фанатском секторе постоянно звучали кричалки в поддержку его предшественника Массимо Карреры, оскорбления в адрес самого Кононова и призывы уйти в отставку. В итоге Кононов покинул свой пост 29 сентября после четвертого поражения подряд в чемпионате России.

«Честно говоря, не ожидал, что наши болельщики готовы к ударам ниже пояса. Критиковать тренера, когда есть повод, можно и нужно, но ни у кого нет права на оскорбления и унижение… Наверное, клуб должен работать с болельщиками. Почему мы не видим крайностей в ЦСКА?» — приводи слова Аленичева «Матч ТВ».

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий
Тедеско повторил старт Рианчо

По его словам, многие болельщики «Спартака» «до сих пор живут в середине 90-х», когда столичный клуб был абсолютным лидером российского футбола.

Почему болельщики считают, что «Спартак» не имеет права быть даже вторым? Когда у «Спартака» проблемы, его топчут и топят свои же, «красно-белые». Как с этим бороться, я не знаю, но клуб может и обязан вести правильную работу с болельщиками.
Дмитрий Аленичев

Аленичев возглавлял «Спартак» с июня 2015 года по август 2016-го. Под его руководством клуб занял пятое место в чемпионате России и квалифицировался в Лигу Европы. На старте сезона 2016/17 «Спартак» уступил кипрскому «Аеку» в третьем раунде квалификации ЛЕ, и Аленичев ушел в отставку. После этого специалист два года руководил красноярским «Енисеем», а в настоящее время находится без работы.

Читайте также
«Спартак» не проиграл. Это главное"
Во время загрузки произошла ошибка.
10:12 (мск)© Ньюстюб
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Ты знаешь, кто мой папа? Роскошная жизнь дочери экс-президента 'Спартака'
Сногсшибательна во всех смыслах: российская каратистка заставит вас сдаться
«МЮ» отобрал очки у «Ливерпуля», но хвалить его противопоказано
«Арсенал» сыграл вничью с «Сочи», Джанаев отразил два пенальти
«Динамо» не проиграло «Краснодару» в первом матче без Хохлова
Российский теннисист выиграл турнир «ВТБ Кубок Кремля»
«Монако» без Головина вырвал победу на 93-й минуте матча
«Спартак» показал, что осталось за кадром первого матча Тедеско
Станислав Черчесов: В матче с Шотландией пришлось осадить Джикию
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь