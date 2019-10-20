Аленичев пристыдил болельщиков «Спартака»
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Бывший тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев раскритиковал поведение болельщиков столичного клуба, которые устроили обструкцию Олегу Кононову.
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Бывший тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев раскритиковал поведение болельщиков столичного клуба, которые устроили обструкцию Олегу Кононову.
Кононов возглавил «Спартак» в ноябре прошлого года. Болельщики клуба критично отнеслись к новому тренеру команды: на фанатском секторе постоянно звучали кричалки в поддержку его предшественника Массимо Карреры, оскорбления в адрес самого Кононова и призывы уйти в отставку. В итоге Кононов покинул свой пост 29 сентября после четвертого поражения подряд в чемпионате России.
«Честно говоря, не ожидал, что наши болельщики готовы к ударам ниже пояса. Критиковать тренера, когда есть повод, можно и нужно, но ни у кого нет права на оскорбления и унижение… Наверное, клуб должен работать с болельщиками. Почему мы не видим крайностей в ЦСКА?» — приводи слова Аленичева «Матч ТВ».
По его словам, многие болельщики «Спартака» «до сих пор живут в середине 90-х», когда столичный клуб был абсолютным лидером российского футбола.
Почему болельщики считают, что «Спартак» не имеет права быть даже вторым? Когда у «Спартака» проблемы, его топчут и топят свои же, «красно-белые». Как с этим бороться, я не знаю, но клуб может и обязан вести правильную работу с болельщиками.
Аленичев возглавлял «Спартак» с июня 2015 года по август 2016-го. Под его руководством клуб занял пятое место в чемпионате России и квалифицировался в Лигу Европы. На старте сезона 2016/17 «Спартак» уступил кипрскому «Аеку» в третьем раунде квалификации ЛЕ, и Аленичев ушел в отставку. После этого специалист два года руководил красноярским «Енисеем», а в настоящее время находится без работы.