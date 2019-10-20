Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Марсель
Страсбур
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Севилья
Леванте
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Милан
Лечче
10
Футбол. Зарубежный
19:30
Атлетик
Вальядолид
11
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Краснодар
11
Футбол. Зарубежный
19:00
Хоффенхайм
Шальке-04
20
Футбол. Зарубежный
19:00
Парма
Дженоа
51
Футбол. Зарубежный
18:30
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
11
Футбол. Зарубежный
18:00
Монако
Ренн
32
Футбол. Зарубежный
17:00
Эспаньол
Вильярреал
01
Футбол. Премьер-лига
16:30
Арсенал Т
Сочи
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Падерборн
30
Футбол. Зарубежный
16:00
Бордо
Сент-Этьен
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Кальяри
СПАЛ
20
Футбол. Зарубежный
16:00
Сампдория
Рома
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Удинезе
Торино
10
Футбол. Зарубежный
15:00
Реал Сосьедад
Бетис
31
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
ЦСКА
11
Футбол. Зарубежный
13:30
Сассуоло
Интер
34
Футбол. Зарубежный
13:00
Алавес
Сельта
20
Футбол. Премьер-лига
11:30
Оренбург
Крылья Советов
01
Все события
Фоторепортажи
9Успех российских фигуристов на Skate America
38Фингал олимпийского чемпиона, хоккейное карате от внука Билялетдинова. Фото московского дерби
21:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Евсеев объяснил, зачем обнял судью, празднуя гол в ворота ЦСКА

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев на пресс-конференции после матча с ЦСКА объяснил, зачем он обнял резервного арбитра встречи, праздную гол, забитый его подопечными.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

В воскресенье «Уфа» на своем поле сыграла вничью с ЦСКА в матче 13-го тура чемпионата России. На гол Ильзата Ахметова в середине первого тайма, хозяева поле ответили точным ударом Вячеслава Кротова за семь минут до конца основного времени матча.

В объектив телекамер попал забавный эпизод: сразу после забитого «Уфой» гола Евсеев, находившийся на бровке, заключил в объятия резервного арбитра встречи Евгения Турбина.

Во время загрузки произошла ошибка.

На послематчевой пресс-конференции главного тренера «Уфы» попросили объяснить столь необычное празднование забитого мяча.

Видеозапись пресс-конференции была опубликована на официальном канале уфимского клуба в YouTube.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Почему отмечал гол с резервным судьей? Потому что (перед розыгрышем штрафного удара) я говорил ему, что мяч должен быть ближе к воротам, он говорил, что дальше. Вот так получилось, что с этого стандарта забили, а он (судья) у меня под рукой оказался. Это просто стечение обстоятельств», — подчеркнул Евсеев.

Уфа
1:1
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 1320.10.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Нефтяник, 11282 зрителя
Главные тренеры
Вадим ЕвсеевВиктор Гончаренко
Голы
Вячеслав Кротов(Джемал Табидзе, Александр Пуцко)83′
Ильзат Ахметов(Никола Влашич, Федор Чалов)26′
Составы команд
31Александр Беленов
35Игорь Акинфеев
33Александр Сухов
23Хердур Магнуссон
15Александр Пуцко
62Вадим Карпов
27Йонуц Неделчару
78Игорь Дивеев
55Джемал Табидзе
2Мариу Фернандес
11Ловро Бизяк
20Константин Кучаев
8Кэтэлин Карп
8Никола Влашич
74Даниил Фомин
66′
98Иван Обляков
9Денис Терентьев
41′68′
17Арнор Сигурдссон
2Данил Круговой
9Федор Чалов
62′
10Оливье Тилль
75′
29Яка Бийол
22Артем Голубев
7Ильзат Ахметов
78′
32Андрес Вомбергар
61′
25Кристиян Бистрович
57Вячеслав Кротов
Статистика
2Желтые карточки0
0Красные карточки0
4Голевые моменты3
16Удары (всего)16
5Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
4Угловые3
11Фолы10
4Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяНиколай Волошин(Россия, Смоленск)
Боковой судьяИгорь Демешко(Россия, Химки)
Боковой судьяАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Уфа
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Ты знаешь, кто мой папа? Роскошная жизнь дочери экс-президента 'Спартака'
Сногсшибательна во всех смыслах: российская каратистка заставит вас сдаться
«МЮ» отобрал очки у «Ливерпуля», но хвалить его противопоказано
«Арсенал» сыграл вничью с «Сочи», Джанаев отразил два пенальти
«Динамо» не проиграло «Краснодару» в первом матче без Хохлова
Российский теннисист выиграл турнир «ВТБ Кубок Кремля»
«Монако» без Головина вырвал победу на 93-й минуте матча
«Спартак» показал, что осталось за кадром первого матча Тедеско
Станислав Черчесов: В матче с Шотландией пришлось осадить Джикию
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь