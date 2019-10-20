Евсеев объяснил, зачем обнял судью, празднуя гол в ворота ЦСКА

В воскресенье «Уфа» на своем поле сыграла вничью с ЦСКА в матче 13-го тура чемпионата России. На гол Ильзата Ахметова в середине первого тайма, хозяева поле ответили точным ударом Вячеслава Кротова за семь минут до конца основного времени матча.

«Почему отмечал гол с резервным судьей? Потому что (перед розыгрышем штрафного удара) я говорил ему, что мяч должен быть ближе к воротам, он говорил, что дальше. Вот так получилось, что с этого стандарта забили, а он (судья) у меня под рукой оказался. Это просто стечение обстоятельств», — подчеркнул Евсеев.