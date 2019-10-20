«Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» в первом матче после отставки Хохлова
МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Динамо» сыграл вничью с «Краснодаром» со счетом 1:1 в заключительном матче 13-го тура Российской
МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Динамо» сыграл вничью с «Краснодаром» со счетом 1:1 в заключительном матче 13-го тура Российской
В составе «Динамо» отличился Григорий Морозов (3-я минута), у «Краснодара» мяч забил Александр Мартынович (35). Лучшим игроком матча признали вратаря «Динамо» Антона Шунина. Первый матч во главе «Динамо» провел Кирилл Новиков, который был назначен исполняющим обязанности главного тренера 8 октября. 5 октября руководство «Динамо» приняло отставку Дмитрия Хохлова с поста главного тренера команды.
Клубы встретились в 15-й раз в истории, три победы одержали москвичи, шесть — краснодарцы, еще шесть раз команды сыграли вничью.
«Динамо» в гостях сыграет с московским ЦСКА в матче 14-го тура РПЛ 27 октября, в тот же день «Краснодар» примет «Оренбург». 24 октября «Краснодар» на выезде сыграет с турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Столичный клуб в преддверии матча с «Краснодаром» подготовил ряд мероприятий, посвященных Яшину. При входе на фанатскую трибуну болельщиков «Динамо» была открыта мемориальная доска, посвященная легендарному вратарю. В церемонии приняли участие генеральный директор управляющей компании «Динамо» Андрей Лунтовский и двукратный чемпион СССР, одноклубник Яшина Валерий Урин. До этого они, а также генеральный директор клуба Юрий Белкин, известные футболисты «Динамо» прошлых лет и болельщики возложили цветы к памятнику Яшину, который находится на территории стадиона, который носит имя вратаря.
Автографы болельщикам раздавали вратари «Динамо» прошлых лет Владимир Пильгуй и Александр Уваров. Также в торговом центре состоялся концерт одной из
Перед началом матча на поле вышли дочь и внук Льва Яшина, а также его правнук, которые вынесли оригинал «Золотого мяча», который вратарь получил в 1963 году.
Обе команды появились на поле в синих футболках, изготовленных специально к 90-летию со дня рождения Яшина, а вратари Антон Шунин и Матвей Сафонов вышли на предматчевое приветствие в кепках старого образца и черных свитерах с номером 90. Именно в таком головном уборе выходил на поле Яшин. Правнук Яшина Лев Фролов нанес символический удар по мячу.
Болельщики «Динамо» на фанатской трибуне развернули баннер в честь 90-летия Яшина со словами из кричалки, которой они поддерживают свою команду: «Только Яшин, только «Динамо». Игра прошла под девизом «Жизнь как матч». Каждую минуту на табло появлялись фотографии разных периодов жизни Яшина.
|Кирилл Новиков
|Мурад Мусаев
|Григорий Морозов
|3′
|Александр Мартынович(Дмитрий Стоцкий)
|35′
|1
|Антон Шунин
|39
|Матвей Сафонов
|3
|Заурбек Плиев
|98
|Сергей Петров
|18
|Иван Ордец
|89
|Дмитрий Стоцкий
|2
|Григорий Морозов
|4
|Александр Мартынович
|34
|Константин Рауш
82′
|5
|Урош Спаич
17′
|10
|Силвестр Игбун
33′
|9
|Арикленес да Силва Ари
|15
|Роман Нойштедтер
72′
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
87′
|77
|Шарль Каборе
54′
|52
|Тонни Вилена
|4
|Владимир Рыков
45+1′78′
|14
|Кристоффер Олссон
73′
|24
|Роман Евгеньев
|77
|Руслан Камболов
|8
|Кирилл Панченко
57′
|33
|Маркус Берг
32′76′
|88
|Оскар Хильемарк
|47
|Даниил Уткин
|11
|Себастьян Шиманьски
82′
|21
|Юнес Намли
67′
|7
|Мигел Кардозу
|99
|Мануэл Фернандеш
|5
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|15
|Удары (всего)
|16
|2
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|4
|15
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
|Боковой судья
|Владислав Назаров(Россия, Невинномысск)
|Боковой судья
|Егор Болховитин(Россия, Ленинградская область)