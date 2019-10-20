«Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» в первом матче после отставки Хохлова

Источник: РИА "Новости"

В составе «Динамо» отличился Григорий Морозов (3-я минута), у «Краснодара» мяч забил Александр Мартынович (35). Лучшим игроком матча признали вратаря «Динамо» Антона Шунина. Первый матч во главе «Динамо» провел Кирилл Новиков, который был назначен исполняющим обязанности главного тренера 8 октября. 5 октября руководство «Динамо» приняло отставку Дмитрия Хохлова с поста главного тренера команды.

Клубы встретились в 15-й раз в истории, три победы одержали москвичи, шесть — краснодарцы, еще шесть раз команды сыграли вничью.

«Динамо» в гостях сыграет с московским ЦСКА в матче 14-го тура РПЛ 27 октября, в тот же день «Краснодар» примет «Оренбург». 24 октября «Краснодар» на выезде сыграет с турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Мероприятия в честь Яшина

Столичный клуб в преддверии матча с «Краснодаром» подготовил ряд мероприятий, посвященных Яшину. При входе на фанатскую трибуну болельщиков «Динамо» была открыта мемориальная доска, посвященная легендарному вратарю. В церемонии приняли участие генеральный директор управляющей компании «Динамо» Андрей Лунтовский и двукратный чемпион СССР, одноклубник Яшина Валерий Урин. До этого они, а также генеральный директор клуба Юрий Белкин, известные футболисты «Динамо» прошлых лет и болельщики возложили цветы к памятнику Яшину, который находится на территории стадиона, который носит имя вратаря.

Автографы болельщикам раздавали вратари «Динамо» прошлых лет Владимир Пильгуй и Александр Уваров. Также в торговом центре состоялся концерт одной из кавер-групп.

Перед началом матча на поле вышли дочь и внук Льва Яшина, а также его правнук, которые вынесли оригинал «Золотого мяча», который вратарь получил в 1963 году.

Обе команды появились на поле в синих футболках, изготовленных специально к 90-летию со дня рождения Яшина, а вратари Антон Шунин и Матвей Сафонов вышли на предматчевое приветствие в кепках старого образца и черных свитерах с номером 90. Именно в таком головном уборе выходил на поле Яшин. Правнук Яшина Лев Фролов нанес символический удар по мячу.