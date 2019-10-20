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21:19 (мск), источник: ТАСС

«Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» в первом матче после отставки Хохлова

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Динамо» сыграл вничью с «Краснодаром» со счетом 1:1 в заключительном матче 13-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Москве на «ВТБ-Арене — Центральном стадионе “Динамо” имени Льва Яшина» в присутствии 15374 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

В составе «Динамо» отличился Григорий Морозов (3-я минута), у «Краснодара» мяч забил Александр Мартынович (35). Лучшим игроком матча признали вратаря «Динамо» Антона Шунина. Первый матч во главе «Динамо» провел Кирилл Новиков, который был назначен исполняющим обязанности главного тренера 8 октября. 5 октября руководство «Динамо» приняло отставку Дмитрия Хохлова с поста главного тренера команды.

Клубы встретились в 15-й раз в истории, три победы одержали москвичи, шесть — краснодарцы, еще шесть раз команды сыграли вничью.

«Динамо» в гостях сыграет с московским ЦСКА в матче 14-го тура РПЛ 27 октября, в тот же день «Краснодар» примет «Оренбург». 24 октября «Краснодар» на выезде сыграет с турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Мероприятия в честь Яшина

Столичный клуб в преддверии матча с «Краснодаром» подготовил ряд мероприятий, посвященных Яшину. При входе на фанатскую трибуну болельщиков «Динамо» была открыта мемориальная доска, посвященная легендарному вратарю. В церемонии приняли участие генеральный директор управляющей компании «Динамо» Андрей Лунтовский и двукратный чемпион СССР, одноклубник Яшина Валерий Урин. До этого они, а также генеральный директор клуба Юрий Белкин, известные футболисты «Динамо» прошлых лет и болельщики возложили цветы к памятнику Яшину, который находится на территории стадиона, который носит имя вратаря.

Автографы болельщикам раздавали вратари «Динамо» прошлых лет Владимир Пильгуй и Александр Уваров. Также в торговом центре состоялся концерт одной из кавер-групп.

Перед началом матча на поле вышли дочь и внук Льва Яшина, а также его правнук, которые вынесли оригинал «Золотого мяча», который вратарь получил в 1963 году.

Обе команды появились на поле в синих футболках, изготовленных специально к 90-летию со дня рождения Яшина, а вратари Антон Шунин и Матвей Сафонов вышли на предматчевое приветствие в кепках старого образца и черных свитерах с номером 90. Именно в таком головном уборе выходил на поле Яшин. Правнук Яшина Лев Фролов нанес символический удар по мячу.

Болельщики «Динамо» на фанатской трибуне развернули баннер в честь 90-летия Яшина со словами из кричалки, которой они поддерживают свою команду: «Только Яшин, только «Динамо». Игра прошла под девизом «Жизнь как матч». Каждую минуту на табло появлялись фотографии разных периодов жизни Яшина.

Динамо
1:1
Первый тайм: 1:1
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 1320.10.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Динамо, 15374 зрителя
Главные тренеры
Кирилл НовиковМурад Мусаев
Голы
Григорий Морозов3′
Александр Мартынович(Дмитрий Стоцкий)35′
Составы команд
1Антон Шунин
39Матвей Сафонов
3Заурбек Плиев
98Сергей Петров
18Иван Ордец
89Дмитрий Стоцкий
2Григорий Морозов
4Александр Мартынович
34Константин Рауш
82′
5Урош Спаич
17′
10Силвестр Игбун
33′
9Арикленес да Силва Ари
15Роман Нойштедтер
72′
93Магомед-Шапи Сулейманов
87′
77Шарль Каборе
54′
52Тонни Вилена
4Владимир Рыков
45+1′78′
14Кристоффер Олссон
73′
24Роман Евгеньев
77Руслан Камболов
8Кирилл Панченко
57′
33Маркус Берг
32′76′
88Оскар Хильемарк
47Даниил Уткин
11Себастьян Шиманьски
82′
21Юнес Намли
67′
7Мигел Кардозу
99Мануэл Фернандеш
Статистика
5Желтые карточки3
0Красные карточки0
3Голевые моменты3
15Удары (всего)16
2Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
4Угловые4
15Фолы13
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судьяВладислав Назаров(Россия, Невинномысск)
Боковой судьяЕгор Болховитин(Россия, Ленинградская область)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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