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21:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Рубином»

«Спартак» на своем официальном youtube-канале опубликовал видео, посвященное матчу 13-го тура премьер-лиги против «Рубина» (0:0). В частности, в ролике показана реакция нового главного тренера красно-белых Доменико Тедеско на события, происходившие на поле.

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«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков.

Во время загрузки произошла ошибка.
Спартак
0:0
Первый тайм: 0:0
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 1319.10.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 26844 зрителя
Главные тренеры
Доменико ТедескоРоман Шаронов
Составы команд
98Александр Максименко
22Юрий Дюпин
92Николай Рассказов
29Виталий Денисов
54′
6Айртон
3Константин Плиев
90+1′
2Самюэль Жиго
5Филип Уремович
29Илья Кутепов
12Александр Зуев
10Зелимхан Бакаев
18Павел Могилевец
60′
25Лоренсо Мельгарехо
8Видар Ерн Кьяртанссон
33Алекс Крал
10Игорь Коновалов
20Андре Шюррле
48′64′
33Олег Данченко
19′
9Резиуан Мирзов
80Егор Сорокин
8Гус Тил
56′
11Зурико Давиташвили
68′
19Эсекиэль Понсе
26Бека Микелтадзе
54Наиль Умяров
84′
7Вячеслав Подберезкин
76′
23Джордан Ларссон
70Николай Кипиани
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
4Голевые моменты3
20Удары (всего)10
8Удары в створ4
0Штанги, перекладины1
4Угловые4
13Фолы14
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАлександр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяМаксим Гаврилин(Россия, Владимир)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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