«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Рубином»
«Спартак» на своем официальном
«Спартак» на своем официальном
«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков.
|Доменико Тедеско
|Роман Шаронов
|98
|Александр Максименко
|22
|Юрий Дюпин
|92
|Николай Рассказов
|29
|Виталий Денисов
54′
|6
|Айртон
|3
|Константин Плиев
90+1′
|2
|Самюэль Жиго
|5
|Филип Уремович
|29
|Илья Кутепов
|12
|Александр Зуев
|10
|Зелимхан Бакаев
|18
|Павел Могилевец
60′
|25
|Лоренсо Мельгарехо
|8
|Видар Ерн Кьяртанссон
|33
|Алекс Крал
|10
|Игорь Коновалов
|20
|Андре Шюррле
48′64′
|33
|Олег Данченко
19′
|9
|Резиуан Мирзов
|80
|Егор Сорокин
|8
|Гус Тил
56′
|11
|Зурико Давиташвили
68′
|19
|Эсекиэль Понсе
|26
|Бека Микелтадзе
|54
|Наиль Умяров
84′
|7
|Вячеслав Подберезкин
76′
|23
|Джордан Ларссон
|70
|Николай Кипиани
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|3
|20
|Удары (всего)
|10
|8
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|1
|4
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин(Россия, Владимир)